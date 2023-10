Spremni za brak? Odgovorite na ovih sedam pitanja i saznajte

Raskid je često povezan s različitim stavovima o ulozi koju imamo u vezi, na koje možda nismo obratili dovoljno pažnje prije braka. Na primjer, ako vas partner doživljava kao nekoga tko je tu isključivo zato da bi mislio na njegovu sreću, to može biti ozbiljan problem, zato je o nekim stvarima dobro porazgovarati i prije bračnih zavjeta.

Bitno je utvrditi kako druga strana vidi odnos dvoje ljudi te kako vidi svoju ulogu u takvom odnosu. Pritom imajte na umu da to nije završni ispit o kojem treba ključno ovisiti odluka o tome hoćete li ući u brak ili ne, nego je to prilika da se bolje upoznate i da kasnije možda bolje razumijete čovjeka s kojim dijelite život.

Prije ulaska u ozbiljnu vezu odgovorite iskreno na 7 pitanja:

1. Je li ljubav užitak ili požrtvovnost?

Požrtvovnost je izraz koji mnogi zanemaruju u odnosu. U osnovi se radi o onome što su stari Grci nazivali 'agape ljubavlju', a detaljnije je to opisao CS Lewis u svojoj knjizi Četiri ljubavi. Srednjovjekovni filozofi često su ovu vrstu ljubavi nazivali dobročinstvom, a podrazumijeva da drugog stavljamo ispred sebe i svojih potreba.

To dovodi do toga da onaj tko prakticira agape ljubav drugome služi iz ljubavi, čak i kad je teško. Ta vrsta ljubavi često se poistovjećuje s onom koju je pružao Isus.

No ako ste vi uvijek izvor ljubavi, treba razgovarati o tome što se događa u situacijama kad ste iscrpljeni i nemate snage drugoj strani pružiti ono što treba, kakve će tada biti posljedice? Može li druga strana preuzeti ulogu onoga tko se žrtvuje?

Ako netko nije spreman na požrtvovnost, moguće nije materijal za vezu.

2. Je li brak nešto privremeno ili trajno?

Ako osoba kaže da je brak za nju nešto trajno, dobro je pitati zašto tako misli, odnosno što njoj to znači. Je li to samo ugovor između vas dvoje ili je to za nju dublje od toga? Što zavjet za brak osobi s kojom stupate u brak zapravo znači? To pokazuje koliko će se u teškim situacijama biti spremna truditi da se stvari prebrode.

3. Koje ste obrasce sukoba naučili od svojih roditelja?

Svi u brak unosimo i slabosti i snagu koja se temelji i na onome što smo sami naučili, a neke osobine koje ne poznajemo mogu izbiti na vidjelo tek kad se sami nađemo u toj situaciji. Dakle, možda bi bilo dobro u razgovoru uvidjeti slabosti koje se mogu prenijeti s obitelji na vašeg partnera.

Jesu li njegovi majka i otac brak smatrali samo ugovorom koji se može raskinuti i možda su to i učinili? Kako su rješavali sukobe? Jesu li imali smisla za služenje jedni drugima u teškim situacijama, ili su u braku tražili samo užitak za sebe? Ono što uvidite u tom procesu mogla bi biti vaša buduća slika.

4. Što znači oprostiti?

Oprost je osnova svakog zdravog braka, jer su svi ljudi nesavršeni. Puno puta ćete biti razočarani partnerovim ponašanjem, kao i on vašim, i iz toga se, pogotovo kad je riječ o nečem važnom za oboje, možete izvući jedino oprostom.

Oblik ljubavi agape raspravljen kod prvog pitanja vrlo je važan i u ovom, jer kad nekome oprostite, nosite bol zbog onoga što se dogodilo i dalje postupate s ljubavlju prema drugom. Oprostiti ne znači odustajanje od potrage za pravdom, ali to ponekad može biti i u drugom planu.

5. Koju ulogu igra hrabrost u vezi?

Hrabrost nije odsustvo straha, već koračanje unaprijed kad znate da je važno učiniti nešto unatoč neugodnosti koja je uključena. Hrabrost će vašem partneru pomoći da ostane u vezi tijekom teških razdoblja. Zato pokušajte procijeniti u kojoj mjeri oboje cijenite hrabrost kao moralnu vrlinu.

6. Imate li poteškoća ostati ustrajnima pred izazovima?

Kako je vaš potencijalni partner do sada pokazao je li uporan? Je li pokazao izdržljivost u poslu, u odnosu s obitelji ili prijateljima? Ako vidite obrazac nedostatka upornosti, to bi mogao biti signal da se brak može završiti na isti način. To je razlog zašto trebate razabrati volju i sposobnost osobe da izdrži kada je to važno.

7. Tko sam ja?

Vidi li vaš potencijalni partner – ali vidi li stvarno - vašu ljudsku vrijednost? Vidi li da ste puno više od toga kako se ponašate, što govorite, da ste posebni, jedinstveni i nezamjenjivi, bez obzira na vaše nesavršenosti i pogreške?

Odgovor na ovo pitanje treba nadići osjećaje, treba pokazati ima li potencijalni partner snage za to da izdrži s vama i ako osjećaji prema vama ponekad uključuju ljutnju ili frustraciju, ili dosadu?

Razgovor o tome tko ste jedno drugom mogao bi vam otvoriti pogled na temeljnu filozofiju osobnosti čovjeka kojeg imate pored sebe, piše portal Psychology Today.