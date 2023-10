'Dok sam hodala prema oltaru, duboko u sebi znala sam da to nije brak koji će trajati zauvijek'

Kad je dan vjenčanja Natalie Clark (30) napokon stigao, nakon pune dvije godine koliko je planirala vjenčanje, imala je pomalo mučan osjećaj o budućnosti. Dok je hodala niz prolaz između gostiju na vjenčanju, duboko u sebi znala je da ona i njezin budući suprug neće biti zajedno u skladu s obećanjem „dok nas smrt ne rastavi“, piše Daily Mail.

- Jesam li mislila da ću biti u braku zauvijek? Ne, nisam, priznaje Natalie, iz malog mjesta Bingley u okrugu West Yorkshire u Engleskoj.

- To ne znači da nešto nije bilo u redu s mojim zaručnikom. Ne, voljela sam ga. Ali, dok sam sa suzama u očima slušala crkvenu glazbu koju sam izabrala za naš dan, znala sam da nećemo zajedno provesti umirovljeničke dane – kaže. I bila je u pravu. Četiri godine nakon vjenčanja koje je održano 2018. godine, par se razveo.

Možda se pitate zašto nije prekinula vezu prije nego što je stigla do oltara. Zašto nije i dalje željela muškarca s kojim je nekad željela provesti ostatak života? Razlog je taj što nije bila - i još uvijek nije – od onih koji vjeruju da je brak nešto što traje cijeli život.

Kao i mnogi drugi u današnje vrijeme.

Natalie kaže da njoj, zapravo, uopće nije važno tko je taj muškarac s kojim je stupila u brak, konačni bi ishod i dalje bio isti.

- Mislim da je nerealno pretpostaviti da će brak biti zauvijek – ističe. Neizbježno je da će se stvari u vezi promijeniti tijekom godina, bez obzira na to koliko volite drugu osobu na početku, pojašnjava.

- Poznajem parove koji su dosta stari i vidi se da se ne podnose, ali ostaju u braku jer ta generacija je jednostavno naučila trpjeti tako. Moja generacija žena shvaća da, ako s nečim nismo zadovoljne, možemo učiniti nešto po tom pitanju. Nema štete ući u brak bez istinske vjere da će to biti zauvijek – uvjerena je Natalie.

Koliko god ovo zvučalo hladno, njeno mišljenje podudara se s revolucionarnom anketom o braku današnjice koju je proveo tim rubrike Femail u sklopu portala Daily Mail. Zaintrigirani naglo rastućim stopama razvoda i padom broja brakova koje bilježi Ured za nacionalnu statistiku - padom za gotovo 37 posto od 1989. godine – Femail je naručio opsežnu studiju o braku, pitajući više od 1000 ljudi u dobi od 18 i više godina za mišljenje. U prvom dijelu izvještaja koji je dosad obrađen, pokazalo se da samo 36 posto ljudi bezuvjetno vjeruje da je brak namijenjen tome da traje do kraja života!

I dok bi nas rodni stereotipi naveli da vjerujemo da su muškarci skloni obvezivanju, istraživanje pokazuje suprotno. Naime, 46 posto muškaraca reklo je da vjeruje da, iako je brak zamišljen kao doživotna obveza, to zapravo ne treba biti tako, dok se čak 51 posto žena složilo se s tim mišljenjem. Zanimljivo je da među ispitanicima u dobi između 18 i 24 godine čak polovice više ne vjeruje da je doživotna zajednica realna, dok još 17 posto ispitanika kaže da je monogamija neprirodna.

No, čak 78 posto ljudi u braku ipak ne bi napustili brak bez obzira na to što više ne žele svog supružnika.

Općenito, međutim, istraživanje sugerira da se brak - stanje koje se nekada smatralo lijepkom koji drži strukturu društva na okupu - suočava s napadima na nekoliko fronti. Tako trećina ispitanika u dobi od 25 do 34 godine kaže da ne vjeruje da je brak danas uopće bitan. Osim toga, čak 44 posto ispitanika koji su nekad bili u braku reklo je da se ne žele opet vjenčati u budućnosti. A čak 61 posto onih čiji su brakovi završili razvodom ne bi ni razmišljalo o ponovnom vjenčanju.

Drugi dio istraživanja zanimljiv je jer je cilj bio ispitati rađa li lakoća razvoda defetistički stav prema braku, odnosno je li to glavni razlog zbog kojeg se čini da je ideja o 'svetosti braka' stvar prošlosti.

- Generacija naših baka i djedova ostajala je u braku do smrti, kaže Sara Davison, trenerica za razvode i stručnjakinja za veze. Brak je tada uistinu bio za cijeli život, dodaje.

- Općenito govoreći, današnja kultura više je jednokratna: Ako nam se ne sviđa naš mobilni telefon, naš posao, naš životni stil, onda to promijenimo. Ako naš brak ne funkcionira, mogli bismo pokušati popraviti ono što nije u redu. No, u konačnici, ljudi znaju da ako im se sad čini da nešto nije kako treba, nitko im neće suditi zato što su to prekinuli. Istraživanje potvrđuje da više nema osobne stigme vezane za razvod, priča Davison. To se posebno odražava na svijet slavnih – ti parovi brzo prekidaju i mijenjaju svoje odnose; kulturološki primjeri doživotnih partnerstava postaju iznimno rijetki.

Natalie Clark priznaje da prije ulaska u brak nije razmišljala o svečanosti svojih zavjeta. Nakon što je upoznala svog partnera dok su još bili tinejdžeri, nakon desetljeća zajedničkog druženja, brak se podrazumijevao kao prirodni sljedeći korak.

- Zapravo sam ga natjerala da me zaprosi i uglavnom sama odabrala svoj prsten. Čak sam nagovijestila i koje bi bilo dobro vrijeme i mjesto da me zaprosi, na plaži, tijekom našeg godišnjeg obiteljskog odmora u Norfolku. Bili smo par kao iz udžbenika: Oboje smo dobili pristojan posao, ja kao upravitelj odjela lokalnih vlasti, a on kao viši koordinator u transportnoj industriji i planirali smo zajedno kupiti kuću. Brak je jednostavno bio sljedeće na popisu – priča. Imali su oko 60 uzvanika na vjenčanju i svadba ih je koštala oko 14.000 funti (oko 16.200 eura) i više su brinuli oko toga da se svi dobro provedu nego oko ulaska u brak.

Osjećaj klaustrofobije u zajedničkom kućanstvu sa suprugom nakon toga natjerao je Natalie na razmišljanje.

- To što smo zajedno bili zarobljeni u kući dalo mi je mnogo vremena za razmišljanje. Shvatila sam da su sljedeća stavka na popisu djeca, a ja nisam željela djecu s njim. Razišli su se 2020. a nakon dugotrajnog procesa oko prodaje kuće 2022. godine i službeno razveli.

- Bila sam tužna zbog njega, jer on nije želio da se rastanemo. Ali, daleko od toga da sam osjetila neuspjeh, osjetila sam ogromno olakšanje – priča. Štoviše, taj neuspjeh nije bio dovoljan da je odvrati od novog braka. Sada je zaručena za novog partnera, no ne planira veliku svadbu.

- Želim se udati za njega zbog onoga što jest, a ne zbog velikog dana. Ovaj put je drugačiji osjećaj. Naravno, nadam se da će to biti zauvijek, no što će biti u doglednoj budućnosti — tko zna? – kaže.

Uostalom, od uvođenja razvoda bez krivnje u Engleskoj, što je stupilo na snagu u travnju prošle godine, nikada nije bilo lakše otići. Ne samo da više nije potrebno dokazivati krivnju, već ako se dogovorite oko skrbništva za djecu i podjele bračne imovine, jednostavno ispunite online obrazac i platite naknadu od 593 funte (oko 680 eura) i – razvedeni ste.

Prema statistici koju je objavila Služba sudova i tribunala Njegovog Veličanstva, zahtjevi za razvod braka u mjesecu kad je promjena stupila na snagu porasli su za ogromnih 92 posto, u usporedbi s brojem online zahtjeva za razvod podnesenih u travnju 2021. godine.

Rae Radford priznaje da je iskoristila promjenu zakona. Budući da je kraj njezina prva dva braka bio stresan i emocionalno iscrpljujući, nije joj se svidjelo to da iznova podnosi tako dugotrajni proces kad je i njezin treći brak propao nakon 23 godine. U usporedbi s dva prethodna razvoda, koji su bili i stresni i emocionalno iscrpljujući, treći je, kaže, bio 'nevjerojatno lak'. Ona i njezin suprug ispunili su obrazac i podijelili naknadu koju je trebalo uplatiti, a dva mjeseca kasnije njihov je razvod finaliziran.

- Ne bih se mogla ponovo suočiti s još jednom igrom oko međusobnog okrivljavanja, kaže Rae (61), profesionalna šetačica pasa iz Kenta. Kaže kako je vjerovala da će po treći put to biti za cijeli život, no kad stvari nisu išle, znala je da bi navođenje valjanog razloga za razvod opet podiglo tenzije. Par se jednostavno razišao 2018. i Rae kaže da bi 'još uvijek bili u braku' da nije uveden institut razvoda bez krivnje. Odmah je rekla bivšem suprugu da se želi razvesti.

- Bilo je nevjerojatno lako. Ispunjavanje obrasca trajalo je 15 minuta i prepolovili smo naknadu. Nije bilo odvjetnika i dva mjeseca kasnije naš je razvod okončan. Da nije bilo ove promjene, još bismo bili u braku – priča. I tu leži ključno pitanje: Je li sada previše lako krenuti svojim putem?

- Ne bih voljela ni pomisliti da bi mladi parovi koji se nalaze u teškoj situaciji mogli podnijeti zahtjev za razvod u napadu ljutnje, bez razmišljanja o tome može li se njihov brak spasiti. Sve je tako brzo da ste odjednom samo razvedeni, bez povratka – komentira Rae te dodaje kako bi to kod nekih moglo značiti da poslije razvoda osjete žaljenje.

Još jedno zapanjujuće otkriće ove ankete otkriva u kojoj su mjeri žene zapravo pokretačice razvoda. Više od polovice razvedenica izjavilo je da su upravo one donijele tu odluku i vodile partnera do razvoda. Usporedbe radi, samo 18 posto muškaraca reklo je da su oni potaknuli razvod.

Prošlog mjeseca Susan Parker (55), rekla je suprugu s kojim je 30 godina bila u braku da je njihov brak gotov.

- Nije bio nevjeran, nemam ljubavnika koji me čeka i on nije alkoholičar. No, dosta mi je njegovog omalovažavajućeg tona kad mi se obraća i nasmrt mi je muka od natjecanja za njegovu pažnju s aplikacijama na njegovom telefonu i njegovim prijateljima iz golf kluba. Nakon tri desetljeća svakodnevnog uzimanja u obzir njegovih želja i potreba, želim živjeti sama. Naše dvoje djece je odraslo i imamo dovoljno imovine da svatko od nas može odmah kupiti skromnu kuću. Uglavnom, gotovo je – kaže. Ipak, trenutno je uzrujana jer je suprug bio uvjeren da je s njima sve u redu, a sam je vjerojatno bio zadovoljan stanjem.

- Ja želim više za sebe dok ulazim u ono što mi se čini kao jesen života – objašnjava.

Dave Thomas (48), iz Nottinghama, jako dobro zna kako je to razvesti se protivno svojoj želji. Kao i 67 posto razvedenih muškaraca koji su odgovorili na upitnik, on kaže da je iskustvo bilo tako grozno da se više nikada neće oženiti. Izvršni direktor prodaje u industriji automobila, Dave je otac jednog djeteta i kaže da je vjerovao da on i supruga mogu riješiti svoje bračne probleme.

- Preselili smo se u Francusku kako bismo obnovili nekretninu i pokrenuli novi posao i to je postao preveliki pritisak. Nepredviđeni problemi značili su da je Dave morao provesti više vremena u Ujedinjenom Kraljevstvu nego što su predviđali. Dok sam bio odsutan, komunicirali smo putem društvenih mreža i jednog dana, iz vedra neba, dobio sam WhatsApp poruku u kojoj ga obavještava da je podnijela zahtjev za razvodom.

- Očito je odlučila. Mislio sam da bismo možda mogli ići na savjetovanje, no ona nije htjela ni pokušati spasiti brak. Bio sam uništen, možda ni to ne opisuje dovoljno kako sam se osjećao. Vrlo je teško pomiriti se s time da vam iznenada otmu obitelj – priča. Četiri godine kasnije, Dave kaže da je to iskustvo dovoljno za odluku da se neće ponovno ženiti.

- Čini se da je brak izgubio mjesto u društvu. Svi brakovi imaju uspone i padove, ali nitko ne želi raditi na tome da padove pretvori u uspone – kaže.

U međuvremenu, sve više mladih posve okreće leđa braku kao instituciji. Zabrinjavajućih 29 posto ljudi svih dobi iskazalo je da vjeruje da brak više nije bitan.

Daisy Chapman, 30-godišnja organizatorica događanja iz Londona, čvrsto je uvjerena da se nikada neće udati. Guši je pomisao da se veže za jednu osobu do kraja života. Uvjerena je da bi ju muž sputavao.

- Kao nečija supruga, morala bih stalno razmatrati njegove potrebe i očekivanja na način koji se ne očekuje kada su stvari manje formalne. To bi moglo stati na put mojoj karijeri, pa čak i utjecati na to gdje živim. Ne želim da netko drugi ima toliko utjecaja na moj život – pojašnjava i pita se: Zašto bih se zakonski vezao za drugu osobu, znajući da postoji velika šansa da ćemo s vremenom prestati biti kompatibilni?

Neki bi mogli reći da je moguće da se dvoje ljudi razvija u tandemu. Drugi će, međutim, misliti da je Daisy samo realna. To što neće ulaziti u brak ne sprječava ju, kaže, da ima djecu ili da s nekim podijeli život na neko vrijeme, kaže ona.

Zanimljiv dio istraživanja bila je i blic anketa za oženjene parove. Čak 56 posto njih odgovorilo je negativno na pitanje sviđaju li im se još uvijek njihov muž ili žena.

