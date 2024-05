Spremni za more: Kako odabrati savršeni badić po obliku tijela

Postoji nekoliko tipova građe i oblika tijela po kojima se lako ravnati. Naime, tu su jabuka, to je tijelo koje ima uža ramena, prosječne grudi te tanje noge i jači struk, zatim kruška koja ima jaču stražnjicu. No tu su i pješčani sat koji ima naglašeni struk te pravokutnik, to je građa na kojoj se ništa posebno ne ističe, zovemo je i sportskom.

Foto: Dreamstime

Posljednjih su godina moderni volani i razni detalji na badićima od kojih poneki izgledaju dobro i za neki izlazak - uz hlače ili suknju. No prvo je dobro shvatiti o kojem se tipu tijela radi. Od boja biramo jače jer je ipak riječ o ljetu, no one privlače pažnju, stoga je bitno na kojem djelu badića se nalaze. Biranje badića igra je proporcija, stoga uzimamo u obzir siluetu i njezine dimenzije.

Tip jabuke

Ovaj tip građe ima uža ramena te su grudi prosječne veličine, uz tanje noge. Problematično je područje trbuha te se ono zna debljati s godinama. Stoga su tu badići koji prekrivaju, odnosno smanjuju dojam na tom području. Poslužit će badići s gaćicama koji prekrivaju struk i trbuh, to je retro kroj koji se prije par sezona vratio u modu.

Idealni su krojevi koji naglašavaju ramena i bokove, kako bi se struk vizualno smanjio.

Foto: zara

Super su forme koje su tamnije na sredini, a na naramenicama se dešava kreativnost - volani, mašne i slično.

Osim toga, tanje noge treba naglasiti, stoga su super i badići, odnosno gaće visoko rezane, nešto kao što se nosilo u 80-tima, a što je opet moderno.

I gornji dio možemo iskoristiti kao stilsku prednost - neka dekolte bude oblika V, odnosno dublji, kako bismo dobili dojam da je struk uži.

Sve su to vizualne igre i trikovi kojima mijenjamo dojam siluete.

Tip kruške

Ovdje su također u pitanju uža, neutralna ramena, no stražnjica je veća.

Struk je uzak, grudi klasične, stoga je dobro naglasiti gornji dio, kako bi silueta bila u balansu.

Foto: Asos / Yandy / Bikinishe

Veća stražnjica na tom tipu tijela je ona koja diktira biranje kroja kad je riječ o odijevanju. Stoga, naglasak na ramena, naramenice, detalje oko korzeta, bez obzira na veličinu grudi.

Kad je riječ o dvodijelnim kostimima, super su oni koji imaju nešto atraktivniji grudnjak, primjerice s debljim trakama, kao sportski top i slično.

Tip pješčanog sata

Ovaj tip često proglašavamo idealnim, upravo radi sklada figure. Naravno da se ovdje radi o velikom izboru badića, kreativnosti nema granica.

Ovdje se može osoba igrati kreativnim pristupom - nositi primjerice floralne motive dolje i pruge gore ili neki sličan zabavan hibrid stilova i motiva.

Foto: H&M

No ako primjerice uzmete gore tamne tonove, dolje nešto svijetlo, dat će naglasak na donjem dijelu tijela. Naime, ako je figura u balansu, lako je naglasiti ono što želimo - grudi, struk, stražnjicu ili ramena. Ako želite naglasiti gornji dio figure, jednostavno neka gaćice budu tamnije.

Za ramena su super volani, danas su oni u fokusu dizajnera kolekcija za more i odmor.

Što se tiče jednodijelnih, bolje je nositi neki visoko rezani na bokovima, jer noge mogu djelovati kratko ako su gaćice spuštene, zatvorenije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Tip pravokutnika - sportski

Sportska građa je dječačka građa tijela te ima šira ramena, manje grudi te uske bokove.

Za naglašavanje ženstvenosti ove građe idealni su detalji poput mašni i volana, ali i razni floralni motivi.

Baza badića može biti nešto ženstvenija, naglasak je na struk i dekolte. Od detalja birajte sitne trakice, vezice i slične elemente koji će silueti dati dojam romantike.

Ovdje je dobra ideja i badić s remenom koji će dati naglasak na struk.

Također, treba se sjetiti da noge djeluju duže ako su gaćice visoko rezane. No, ako se radi o kratkom trupu, visoko rezane gaće će ga dodatno skratiti, stoga neka rez bude srednje visine.

Kad je riječ o kratkim nogama - visoke gaćice će ih vizualno produljiti, stoga je to uvijek dobra ideja. Također, produljit će ih i detalj na struku, od tankog remena do cvijeta ili pak atraktivnog motiva.