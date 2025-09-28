Obavijesti

Spriječite invaziju paukova: tri ključna savjeta za zaštitu vrta i doma

Foto: Dreamstime

Odabir pravih biljaka može pomoći u odvraćanju paukova jer određeni mirisi djeluju kao prirodni repelenti

Primijetili ste posljednjih tjedana više paukova u domu? Niste jedini. Sezona parenja ovih “gmižućih gostiju” započinje početkom rujna i traje sve do sredine listopada, a topliji interijeri često im postaju utočište. Procjenjuje se da prosječno kućanstvo u ovom razdoblju skriva i do četrdesetak paukova.

Foto: 123RF

Kako biste ih spriječili da uopće uđu u kuću, krajobrazni stručnjak Andy McLaughlin savjetuje da prvo uredite vrt. McLaughlin, iz tvrtke RF Paving, ističe kako upravo vanjski prostor određuje hoće li se pauci zadržavati u vašoj blizini ili potražiti drugo sklonište.

„Ključ za držanje paukova podalje od doma počinje u vrtu. Ako stvorite vanjski prostor koji im nije privlačan, bez skrovitih mjesta za skrivanje i gniježđenje, velika je vjerojatnost da će otići drugdje. Naravno, i unutar kuće možete poduzeti mjere za stvaranje zone bez paukova, ali rješavanje problema na izvoru donosi veći mir i sigurnost“, kaže McLaughlin.

1. Podignute gredice i biljke koje odbijaju pauke

Odabir pravih biljaka može pomoći u odvraćanju paukova jer određeni mirisi djeluju kao prirodni repelenti. „Bosiljak, ružmarin i timijan svojim jakim mirisima stvaraju neugodno okruženje za pauke jer su im eterična ulja preintenzivna“, pojašnjava McLaughlin.

Za dodatnu zaštitu, ove biljke treba posaditi blizu ulaza u kuću, uz vrata i prozore, kako bi se spriječio njihov ulazak. Ulaganje u drvene pragove ili grede za izradu podignutih gredica ne samo da vrtu daje atraktivan izgled, nego i štiti biljke od puževa te sprječava širenje korova iz okolice.

Woman gardener watering purslane flowers with watering can. Summer garden work.
Foto: Mariia Boiko

2. Redovito čišćenje i skladištenje vrtnog namještaja

Pauci vole skrivene kutke i pukotine. Ako im ne pružite skrovište, potražit će ga negdje drugdje. „Imate li vrtni namještaj ili elemente poput ognjišta, redovito čistite i premještajte predmete, to će poremetiti pauke i potaknuti ih da se sele“, savjetuje McLaughlin.

Zimi ili kada vrtni namještaj ne koristite često, pohranite ga u zatvoreni prostor. Tako ćete spriječiti da se pretvori u sklonište za pauke tijekom jeseni, ali ga i zaštititi od vremenskih nepogoda. Krajobrazni stručnjaci također preporučuju izbjegavanje šljunka i granitnih površina, jer pružaju zaklon i toplinu, idealne uvjete za pauke.

3. Ploče od kamena kao prirodni repelent

Uz odgovarajuće metode, čak i sredstva za čišćenje vrtnog popločenja mogu poslužiti kao repelenti. McLaughlin ističe da je obični bijeli ocat jeftino, a moćno sredstvo za čišćenje ploča.

Foto: 123RF

„Uravnotežena mješavina bijelog octa i vode učinkovita je za čišćenje kamenih ploča, a octena kiselina posebno dobro uklanja mahovinu. Pauci ne podnose jak miris octa, pa će izbjegavati tretirana područja“, objašnjava.

Ovu razrijeđenu smjesu možete poprskati po pukotinama, kutovima i vrtnom namještaju, svugdje gdje pauci vole boraviti, ostaviti da djeluje 30 do 60 minuta, a zatim lagano iščetkati površinu kako biste pojačali učinak, piše The Sun.

