Spustio sam se s rudarima 700 metara u zemlju u časti dana rudara: Sve za otimanje ugljena

Rudari, sretno!, naslov je fotoreportaže u Večernjem listu na današnji dan 1973. godine, kad se obilježavao Dan rudara, u čast štrajka rudara BiH, odnosno tzv. Husinske bune iz 1920. godine. Reporter Večernjaka D. Havranek našao se u rudniku kamenog ugljena Raša u Labinu, koji po Napoleonovu dekretu o slobodnom izvozu ugljena obavljaju svoj posao od 1807. godine. Svakoga dana spuštaju se 700 metara duboko u zemlju i, unatoč povišenoj temperaturi, zraku zasićenom prašinom, a ponekad i otrovnim plinovima, ne predaju se u bitki za otimanje ugljena iz utrobe Zemlje.

