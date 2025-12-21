Obavijesti

Spustio sam se s rudarima 700 metara u zemlju u časti dana rudara: Sve za otimanje ugljena

Piše Marijana Matković,
Spustio sam se s rudarima 700 metara u zemlju u časti dana rudara: Sve za otimanje ugljena

Reporter D. Havranek je 1973. godine obilježavajući Dan rudara s njima odradio posao i upitao zašto se spuštaju tako duboko i koji su izazovi s kojima se rudari moraju suočavati svakoga dana kako bi pronašli razna rudna bogatstva

Rudari, sretno!, naslov je fotoreportaže u Večernjem listu na današnji dan 1973. godine, kad se obilježavao Dan rudara, u čast štrajka rudara BiH, odnosno tzv. Husinske bune iz 1920. godine. Reporter Večernjaka D. Havranek našao se u rudniku kamenog ugljena Raša u Labinu, koji po Napoleonovu dekretu o slobodnom izvozu ugljena obavljaju svoj posao od 1807. godine. Svakoga dana spuštaju se 700 metara duboko u zemlju i, unatoč povišenoj temperaturi, zraku zasićenom prašinom, a ponekad i otrovnim plinovima, ne predaju se u bitki za otimanje ugljena iz utrobe Zemlje.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

