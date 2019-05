Srčani udar teži ujutro, upala pluća popodne, a astma noću

Bolest i nevolja ne pitaju za vrijeme, no kod nekih bolesti postoji veća vjerojatnost da će 'udariti' baš u određeno vrijeme. Stručnjaci kažu kako je i naš imunosni sustav usklađen s cirkadijalnim ritmom, odnosno unutarnjim satom koji upravlja našim tijelom. Taj 'sat' radi u pozadini i prije svega regulira stanje budnosti i sna, no švicarski znanstvenici došli su do dokaza da i imunosni sustav djeluje u skladu s njim.

Tako su otkrili da se određeni zdravstveni problemi češće javljaju u točno određeno vrijeme u danu.

Foto: Dreamstime

Iako su mnoga saznanja zasad utemeljena na istraživanjima miševa, znanstvenici vjeruju da to može biti korisno za određivanje optimalnog vremena za određene operacije, kao i za tempiranje terapija kod određenih bolesti i za ljude.

Srčani udar opasniji ujutro

Rezultati studija pokazali su da je srčani udar najčešći u jutarnjim satima i da su jutarnji udari puno ozbiljnijih od onih koji se dogode noću. Utvrđeno je da broj bijelih krvnih zrnaca koje se bore protiv bakterija, virusa i gljivica, raste tijekom dana.

Noću se povećava njihova razina na mrtvom srčanom tkivu, pa se i razina zaštite srca ujutro ne može mjeriti s onom preko dana.

Upala pluća napada poslije podne

Foto: Dreamstime

Istraživanja na miševima pokazala su da postoje otrovne bakterije povezane s upalom pluća, koje aktiviraju protuupalni odgovor organizma u njihovim plućima.

Utvrđeno je i da i stanice imuniteta koje se aktiviraju kod upale djeluju u skladu s cirkadijalnim ritmom. Tako se više bijelih krvnih stanica skuplja se u trbušnoj šupljini, slezeni i jetri u poslijepodnevnim satima, što rezultira boljim čišćenjem bakterija u to doba.

Parazitske infekcije aktivnije su na večer

Studije na miševima koji su inficirani gastrointestinalnim parazitom Trichuris murus ujutro pokazale su da se organizam protiv parazita u to doba lakše bori u odnosu na miševe koji su zaraženi na večer.

Foto: 123RF

Astmatični napadaji teži noću

I simptomi alergije prate ritam cirkadijalni organizma, a kao najgore razdoblje pokazalo se vrijeme između ponoći i ranog jutra. Tako je veći rizik od astmatičnih napada tijekom noći.