'Srce divlje i lomno': Serijal o začaranom kraljevstvu i dalje oduševljava svoje čitatelje

"Ovdje nema drugog puta. Osjećam kao da kletvi nikada nije došao kraj. Samo su se promijenili igrači."

Početkom prošle godine, imala sam priliku pročitati roman Kletva mračna i samotna, kojim je započet serijal o začaranom kraljevstvu. Kao što sam navela u tadašnjoj recenziji, ostala sam iznenađena koliko me knjiga oduševila i uvukla u svoj svijet. Po završetku čitanja ostala sam, pa recimo to u stilu ovog serijala, očarana. Svidjeli su mi se protagonisti (Rhen i Harper) i njihova priča inspirirana poznatom bajkom Ljepotica i zvijer; no, ipak mi je najveću pozornost privukao zapovjednik Kraljevske straže, 'strašni' Grey.

Ne mogu vam opisati razinu sreće kada sam pročitala sažetak i shvatila da je druga knjiga pisana s njegove točke gledišta. Čitajući komentare na Goodreadsu, primijetila sam podijeljena mišljenja; dio je dijelio moje uzbuđenje i veselje, a ostali su bili razočarani i ljuti činjenicom da je autorica odlučila priču nastaviti iz Greyjeve perspektive.

Radnja romana Srce divlje i lomno, započinje iz perspektive glavne junakinje prve knjige, Harper. Prvo poglavlje nas podsjeća da magija ne završava s Lilith i da postoji još jedan čarobnjak. Rhen i Harper ne znaju gdje je Grey; od trenutka nestanka s Lilith, gubi mu se svaki trag. Nemaju ni informaciju je li uopće živ. Znaju samo da Kraljevstvo više nije pod kletvom i terorom čarobnice Lilith, ali ne mogu ni naslutiti tajnu koju je Grey otkrio i žrtvu koju je odlučio podnijeti kako bi zaštitio njih, ali i sebe.

Prošlo je tri mjeseca, a Grey je puno bliže nego Harper i Rhen misle. Kako bi bio siguran da nitko nikada ne dozna za tajnu da je on Rhenov polubrat i nasljednik Emberfalla, odlučio je nestati. Živi u Rilisku, radi u staji i zove se Hawk. Jedini prijatelj kojeg ima je dječak imena Tyche. Unatoč prekinutoj kletvi, situacija je daleko od idealne; Rhen se sada suočava s glasinama da on nije pravi nasljednik prijestolja. Karis Luran primjećuje neslogu i nepovjerenje koje se uvuklo između naroda i kraljevića Rhena te vojnom silom odluči zaprijetiti Emberfallu. Protagonistkinja ove priče je Lia Maria, kćer Karis Luran. Za razliku od svoje majke i sestre Nolle Verin koje su nemilosrdne i rješenje vide u nasilju, Lia je empatična, altruistična, inteligentna i smatra kako se rješenje problema ne nalazi uvijek na vrhu mača. Kako bi na miran način sklopila dogovor, odluči sama otići u Ironrose pregovarati s kraljevićem Rhenom. On njezin dolazak vidi kao potencijalnu prednost te ju umjesto razgovora dočeka napad.

U međuvremenu, straža uspijeva pronaći Greya te ga skupa s Tychem odvode u dvorac Ironrose. Zna da se mora suočiti s pitanjem zašto se nakon borbe s Lilith nije vratio, ali isto tako zna da će, ako treba i po cijenu života, čuvati tajnu. Situacija izmakne kontroli te ga Rhenova nemilosrdnost šokira. Lia Maria, Grey i Tyche uspiju pobjeći uz pomoć Harper. Nezadovoljni Rhenom i njegovim postupcima, s njima također odlaze Noah i Harperin brat Jake. Njih petero uputi se prema Syhl Shallow s namjerom pregovaranja s Karis Luran...

Kao što sam na početku rekla, bila sam uzbuđena oko druge knjige i jedva sam dočekala doznati više o Greyju. Čitajući recenzije i komentare, shvatila sam da je moje mišljenje i stav oko ove knjige, recimo nepopularan – a to je da mi se knjiga Srce divlje i lomno svidjela više od prvog dijela. Ipak, ne bih rekla da je u potpunosti ispunila moja očekivanja. Radnja ima potencijal koji nije dosegnut. Započnimo prvo s likovima. Ukoliko ste pročitali moju recenziju knjige Kletva mračna i samotna, nije vam novost kako nisam bila opčarana s Rhenom. Rekla bih da je on nekako, barem prema mojem mišljenju, sivi lik – niti je u potpunosti pozitivac, niti negativac. Često je nedokučiv i ostavlja osjećaj 'nerazvijenosti'.

Činilo se kako kletvu možemo kriviti za njegovu mračnu stranu i činjenicu da se pretvara u zvijer – ali kletve više nema, a ostala je nekakva surovost i hladnoća. Sva svoja djela uvijek pravda pod nešto što mora biti učinjeno jer ima odgovornost prema svojem narodu. U ovoj knjizi vidimo ga kao negativca. Ne bih rekla da mi je to bila neočekivana transformacija, samo nisam mislila da će biti u tolikoj mjeri. Harper mi je bila omiljeni lik zbog svoje odvažnosti i hrabrosti, no kao da je njezina žestina nestala; stoji uz Rhena unatoč njegovim upitnim postupcima i često traži opravdanje za njegovo ponašanje. Nekako kao da se poput kameleona stopila s okolinom – Emberfallom. I to ne mislim u pozitivnom smislu. Kao da je nekako izgubila svoje 'ja'. No, opet treba uzeti u obzir da o Rhenu i Harper doznajemo kroz oči Greyja i Lie Marie koji su u tom trenutku na suprotnim stranama.

Eh, sada Grey. U prvoj knjizi mi je bio toliko zanimljiv, slojevit. Iskreno, ni sama nisam znala što očekujem od njegove priče. Kao da se dogodio obrat; u prvoj knjizi smo većinom vidjeli pozitivnu stranu Rhena i hladnoću Greyja. Sada imamo prilike vidjeti onu njegovu svjetliju stranu. Naravno, njegov gard je još uvijek prisutan, ali ga s vremena na vrijeme pusti i pokaže kako je osoba od krvi i mesa. Njegova lojalnost je nešto što me toliko fascinira i cijelo vrijeme sam se pitala gdje je zapravo granica te odanosti. Ima li je? Očito ima.

Lia Maria je lik s kojim sam se podosta mučila. Bilo je trenutaka kada me impresionirala svojim stavovima i nekim postupcima, ali opet bilo je trenutaka kada mi je jednostavno išla na živce. Romansa između nje i Greyja je povremeno bila simpatična i slatka – uživala sam u nekim njihovim dijalozima. No, generalno gledajući, smatram da ima više kemije između Greyja i Harper nego Greyja i Lie Marie. Iskreno, tijekom prve knjige, dio mene je potajno navijao za njih dvoje ali bila sam svjesna da priča neće ići u tom smjeru.

Svidjelo mi se doznati nešto više o likovima iz prve knjige, naprimjer o Jakeu, ali i upoznati nove kao što je Tyche. Ovaj roman donosi nam priču u kojoj se blisko prijateljstvo pretvara u rivalstvo. Tu je i ona ljubavna strana naracije koja naglašava kako ljubav mijenja ljude na bolje te da nastaje i u mračnim situacijama, kada joj se uopće ne nadamo.

Sve u svemu, uživala sam u čitanju. Stvarno volim autoričin stil pisanja; tako lako mogu vizualizirati sve o čemu piše. Slova kao da se pretvaraju u živopisne slike koje mi plešu pred očima. Živo me zanima u kojem smjeru ide s krajem i evo, stvarno ne znam što očekivati. No, jedva čekam doznati.

Imate preporuku od mene! Svakako mi javite svoje dojmove ako ste pročitali drugu knjigu. Ako ste među onima koji su pročitali i treću – molim bez spojlera!

Knjiga je publicirana od strane izdavačke kuće Sonatina, a na prijevodu možemo zahvaliti Ani Briški Đurđevac. Roman ima 398 stranica i riječ je o mekim koricama. Čitamo se uskoro!



