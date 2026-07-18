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ENIGMA SREĆE

Sreća ne znači isto generaciji X, Z ili milenijalcima: Što oni traže i što ih čini zadovoljnima?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Sreća ne znači isto generaciji X, Z ili milenijalcima: Što oni traže i što ih čini zadovoljnima?
Foto: Olivier Le Moal
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Svaka generacija odrasla je u različitim ekonomskim, kulturnim i društvenim uvjetima, pa se značenje sreće razvija zajedno s njima. Ono što je idealno jednoj generaciji, vjerojatno je sasvim nebitno drugoj

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Generacija Z, milenijalci, generacija X i boomeri imaju potpuno različite ideje o tome što znači biti sretan, piše Your Tango. Sreća se često smatra univerzalnim ciljem. To je nešto što svi žele, čak i ako imaju različite načine definiranja i postizanja sreće. A definicija sreće se itekako mijenjala s godinama, razičitim iskustvima odrastanja i društvenoj konotaciji.

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Sreća 01:52
Sreća | Video: 24sata/pixsell

Boomeri žele sigurnost i obitelj

Svaka generacija ima jedinstvena očekivanja koja oblikuju ono što se nadaju dobiti od svijeta i od vlastitih života. Za generaciju boomera, rođenu otprilike između 1946. i 1964. godine, sreća je povezana s uvjerenjem da naporan rad vodi do sigurnosti. Odgajani su u razdoblju ekonomskog rasta i prilika, pa su se predanost i upornost smatrali ključevima sjajnog života. Zadovoljstvo dolazi od postizanja karijernih ciljeva i gledanja kako se desetljeća truda isplate.

Family, grandparents and children play on carpet together and relax for learning, teaching and home language development. Happy family, mother and father with kids games or puzzle for mindset growth
Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

Obitelj također igra središnju ulogu u definiciji sreće generacije boomera. Vjenčanje, rađanje više djece i gledanje kako odrastaju i osnivaju vlastite obitelji smatraju se najvećim životnim nagradama. Sreća se može pronaći u tradicijama i nasljeđu koje prenose.

Generacija X pronalazi sreću u slobodi 

Usred ekonomske nesigurnosti i rastuće stope razvoda, generacija X (1965. do 1980.) naučila se oslanjati na sebe od malih nogu. Odrasli su cijeniti autonomiju u svom osobnom i profesionalnom životu, pa je sreća značila slobodu odlučivanja bez vanjskog uplitanja. Potvrda i pažnja ne nose veliku težinu za generaciju X. Osjećaju se najispunjenije gradeći stabilne, uspješne živote pod vlastitim uvjetima.

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Poput generacije baby boomera koja im je prethodila, generacija X također smatra financijsku sigurnost i uspjeh u karijeri važnim komponentama sreće, ali na praktičniji način. Nije im stalo do statusa. Najvažnije je održavanje ugodnog načina života, otplata dugova i štednja za mirovinu. Ono što najviše žele je mogućnost uzdržavanja uz održavanje osjećaja slobode.

Milenijalci žele pronaći smisao

Iako profesionalna postignuća ostaju važna milenijalcima (1981. do 1996.), veliki dio njihove sreće leži u obavljanju smislenog i ispunjavajućeg posla. Kako su se tehnologija i društvene norme mijenjale, ova generacija počela je preispitivati ​​tradicionalne definicije uspjeha. Radije su tražili poslove koji su se bolje podudarali s njihovim vrijednostima i interesima.

Two pretty girls in white robes drinking champagne and enjoying
Foto: 123RF

Financijska stabilnost se kod njih promatra iz drugačije perspektive. Izazovi poput rastućih troškova stanovanja i sve konkurentnijeg tržišta rada pomaknuli su njihove prioritete s akumuliranja što većeg bogatstva na jednostavnu fleksibilnost u financijama i život bez stresa. Svoju sreću pronalaze u mogućnosti da si priušte iskustva i pronalaženju zdrave ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

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Osim toga, dobri odnosi i osobni rast značajno doprinose sreći milenijalaca. Mnogi odlučuju ne posvetiti se odmah braku i napredovanju u karijeri, ostavljajući vrijeme za putovanja, hobije, brigu o sebi i druge stvari u kojima uživaju. Žele da im život bude ispunjen, a ne da love prekretnice.

Sreća generacije Z povezana s autentičnošću 

Ova generacija (1997. do 2012.) odrasla je u potpunosti u digitalnom dobu i stalno je izložena beskrajnom toku informacija, mišljenja i usporedbi. Mladi ljudi su vrlo svjesni važnosti mentalnog zdravlja i umjesto da teže verziji sreće koju definiraju drugi, žive na način koji se čini vjernim onome što jesu.

Poput milenijalaca, generacija Z preferira pronaći svrhu u svojim životnim aktivnostima. Žele da im karijera pruži financijsku sigurnost, ali i da im ostavi vremena za strasti i interese. Jednostavni užici i stil života bez drame su im najprivlačniji.

Foto: 123RF

Istovremeno, ova generacija se suočava s jedinstvenim izazovima koji uvelike mijenjaju njihov pogled na život. Sreću ne vide kao odredište do kojeg treba doći. To je nešto što treba njegovati i štititi tijekom cijelog svog postojanja.

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