Sretne boje za 2026.: Evo kako bojama privući sreću i ljubav

SVIBANJ - LJUBIČASTA: Plutonov retrogradni hod, koji stiže 6. svibnja u Vodenjaku, traži od vas da razumijete svoje emocije kako biste se razvijali. To je posebno važno jer mjesec počinje punim Mjesecom u Škorpionu 1. svibnja, a Venera ulazi u Raka 18. svibnja, što vas potiče da se povežete sa svojom intuicijom. Ljubičasta boja uskladit će se s dubljim, intenzivnim osjećajima rođenih u svibnju, tražeći od njih da prije svega slušaju svoj unutarnji glas u 2026. godini. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA