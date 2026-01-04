Sretne boje za 2026.: Evo kako bojama privući sreću i ljubav

Vaša sretna boja se stalno mijenja, posebno kada razmišljate o nadolazećoj godini i njezinoj atmosferi. Dok gledamo što zvijezde i planeti imaju za 2026. godinu, jasno je da su neke velike promjene na putu. Izvrstan način za suočavanje s tim promjenama je korištenje magije boja prema vašem horoskopskom znaku, tvrde astrolozi
Istražujući duhovna značenja boja, možemo ih povezati s 12 mjeseci rođenja. Nadalje, promatrajući efemeride - popis svih astroloških planetarnih kretanja - i kombinirajući ova dva pristupa, lako je pronaći način da se uskladi svakoga s njegovim središnjim astrološkim utjecajima mjeseca rođenja u 2026. te magijom boja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Istražujući duhovna značenja boja, možemo ih povezati s 12 mjeseci rođenja. Nadalje, promatrajući efemeride - popis svih astroloških planetarnih kretanja - i kombinirajući ova dva pristupa, lako je pronaći način da se uskladi svakoga s njegovim središnjim astrološkim utjecajima mjeseca rođenja u 2026. te magijom boja.
|
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Istražujući duhovna značenja boja, možemo ih povezati s 12 mjeseci rođenja. Nadalje, promatrajući efemeride - popis svih astroloških planetarnih kretanja - i kombinirajući ova dva pristupa, lako je pronaći način da se uskladi svakoga s njegovim središnjim astrološkim utjecajima mjeseca rođenja u 2026. te magijom boja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SIJEČANJ - RUŽIČASTA: Ovi pojedinci otkrit će da ljubav postaje središnji fokus u 2026. Tijekom ranog dijela godine, Venera će se povezati sa Suncem i Marsom, signalizirajući početak novog romantičnog putovanja. Siječanj bi trebao funkcionirati s ružičastom bojom, povezanom s Venerom, planetom ljubavi. Prihvaćanje ove nijanse može vam pomoći probuditi iskrene emocije i povećati samopouzdanje u postizanju vaših romantičnih ciljeva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
VELJAČA - ŽUTA: Prva retrogradna Merkurova 2026. počinje 26. veljače i traje do 20. ožujka. Možda će vam ponekad biti teško komunicirati tijekom ove godine, ali ne brinite - žuta je vaša omiljena boja za bolje izražavanje. U 2026. rođeni u veljači najbolje će se uskladiti s ovom nijansom, posebno u društvenim stvarima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
OŽUJAK - ZELENA: Zelena boja simbolizira promjenu i rast na duhovnoj razini, što ćete doživjeti 2026. Pomrčina Mjeseca 3. ožujka, zajedno s ulaskom Sunca u Ovna 20. ožujka, postavit će temelje za značajnu evoluciju u nadolazećoj godini. Ove godine poduzet ćete odlučne akcije i transformirati svoj život nabolje, u skladu s prostranstvom ove bogate nijanse.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
TRAVANJ - CRVENA: U travnju se u Ovnu nalazi mnoštvo planeta, što mjesec čini vrućim; stoga je boja strasti, crvena, najbolji izbor za rođene u travnju. Prihvaćate vrijeme inspirativne strasti. Tijekom 2026. uskladit ćete se sa svojim željama, što će vam dati inspiraciju i motivaciju da učinite ono što vas zanima. Shvatite ovo kao znak da postanete šef!
| Foto: Dreamstime
SVIBANJ - LJUBIČASTA: Plutonov retrogradni hod, koji stiže 6. svibnja u Vodenjaku, traži od vas da razumijete svoje emocije kako biste se razvijali. To je posebno važno jer mjesec počinje punim Mjesecom u Škorpionu 1. svibnja, a Venera ulazi u Raka 18. svibnja, što vas potiče da se povežete sa svojom intuicijom. Ljubičasta boja uskladit će se s dubljim, intenzivnim osjećajima rođenih u svibnju, tražeći od njih da prije svega slušaju svoj unutarnji glas u 2026. godini.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
LIPANJ - INDIGO: S iscjeliteljskim kentaurom, Hironom, koji ulazi u Bika 19. lipnja, retrogradnim Merkurom koji počinje 29. lipnja i Jupiterom koji prelazi u Lava 30. lipnja 2026., označava vrijeme primanja mudrosti za rođene u lipnju. Trebat će vam dodatna njega i zaštita od svemira, što indigo čini savršenom bojom za privlačenje sreće u 2026. godini.
| Foto: Dreamstime
SRPANJ - BIJELA: Neptun i Saturn retrogradni su tijekom vašeg mjeseca rođenja, utječući na vas da donosite odluke na temelju novog znanja koje preuzimate i da učite iz prošlih grešaka. Dok se oslobađate mnogih navika i započinjete iznova tijekom 2026., bijela boja rođenima u srpnju nudi unutarnju odlučnost da krenu dalje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KOLOVOZ - CRNA: Potpuna pomrčina Sunca u Lavu i djelomična pomrčina Mjeseca u Ribama tijekom vašeg mjeseca rođenja donose intenzivnu transformaciju. Zaštitna boja poput crne koristit će vam tijekom 2026., jer će pomoći u sprječavanju duhovnih problema i vanjskih nezgoda. Ova nijansa će razoružati svaku kozmičku štetu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RUJAN - NARANČASTA: Retrogradni Uran u Blizancima počinje tijekom vašeg mjeseca rođenja, donoseći vam neočekivani rast. Morat ćete pronaći trenutak smirenosti unutar oluje, što narančastu čini odličnom bojom za opuštanje u predaju i lakoću. Narančasta će pomoći rođenima u rujnu da pronađu svoje kreativno, nadahnuto središte tijekom turbulentnih vremena.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
LISTOPAD - SIVA: Venera i Merkur retrogradni u Škorpionu dolaze tijekom vašeg mjeseca. Rođeni u listopadu morat će se pridržavati granica i ograničenja u 2026. godini, što sivu čini najboljom bojom koja će vas podsjetiti da ostanete u svojoj traci. Ova nijansa vas poziva da se usredotočite na punjenje vlastite čaše i povjerenje u svoju intuiciju, umjesto da se iscrpljujete.
| Foto: Filip Hofer za Story Gourmet
STUDENI - SVIJETLO PLAVA: Pun Mjesec u Blizancima, nakon čega slijedi ulazak Marsa u Djevicu u studenom, donosi trenutak jasnoće. Svijetlo plava je boja koja vas potiče da se produktivno izrazite, dajući vam priliku da se iskupite s drugima u 2026. Koristite ovu nijansu za posredovanje u odnosima tijekom cijele godine i za pomoć u rješavanju prošlih problema.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
PROSINAC - MAGENTA: Iako Jupiter počinje retrogradno kretanje u mjesecu vašeg rođenja, posljednji mjesec 2026. godine općenito je vrijeme sreće i svečanosti. Radite s magenta bojom kako biste manifestirali više obilja, sreće i osjećaja osobnog ispunjenja tijekom nadolazeće godine. Uvećavajući vaše talente i snage, ova boja će deseterostruko privući vaše želje.