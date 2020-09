Svaki horoskopski znak ima svoj ljubavni jezik - evo koji je vaš

Lav voli biti u centru pažnje, Ovan želi osobnog navijača, a Strijelac voli avanture i nekoga tko može pratiti njegov tempo. Ovo su samo neki od opisa ljubavnih želja horoskopskih znakova

<p>Vjerojatno ste čuli za pet ljubavnih jezika - riječi afirmacije, čin služenja, primanje darova, kvalitetno vrijeme i fizički dodir - koje je bračni savjetnik i autor dr. <strong>Gary Chapman</strong> uveo u svojoj istoimenoj knjizi iz 1992. godine 'The 5 Love Languages'. No i horoskopski znak vam može puno toga reći o vašem ljubavnom jeziku, a sve o tome možete saznati u nastavku.</p><h2>Ovan (21. ožujka - 19. travnja)</h2><p>Ljubavni jezik Ovna: Navijačica (riječi afirmacije)</p><p>Uvijek trčite za svojim sljedećim ciljem i jednostavno želite pobijediti. Vaš idealan ljubavnik je vaš osobni navijač, onaj koji pokazuje da je u vašem timu, bez obzira na to koliko ideja bila divlja, izmišljena ili luda. Cijenite pozitivne potvrde, telefonske pozive za laku noć i pisma ne baš tajnih obožavatelja. Nitko tko vas voli ne može biti sramežljiv. Treba vam netko tko vam s prilaza viče koliko ljubavi osjeća prema vama.</p><p>Ovnov ljubavni jezik u pjesmi: 'Cheerleader' od OMI-ja</p><h2>Bik (20. travnja - 20. svibnja)</h2><p>Ljubavni jezik Bika: Netflix & Chill (fizički dodir s naznakom čina služenja)</p><p>Nema vam ništa važnije od toga da se osjećate ugodno sa svojim voljenima. Vama je blaženstvo dan proveden na kauču, u plišanoj dekici s maratonom filmova dok u pozadini grickate nachose. Treba vam netko tko je spreman biti lijen sa vama i za vas. Netko tko je spreman i počistiti nakon dana odmora i opuštanja.</p><p>Bikov ljubavni jezik u pjesmi: 'Work from Home (feat. Ty Dolla $ign)' - Fifth Harmony</p><h2>Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)</h2><p>Jezik ljubavi Blizanaca: Tračevi (riječi afirmacije i kvalitetno vrijeme)</p><p>Priznajmo, vi nikada ne prestajete pričati. Vi želite da se vaša mišljenja potvrde i prošire, ali volite i dobru raspravu. Sve dok nema rasprave o tome tko vas voli. Ogovaranje vam je omiljeno kao i interne šale. Tračanje i pronalaženje zajedničkih neprijatelja sveta je inicijacija za cjeloživotnu vezu sa vama.</p><p>Ljubavni jezik Blizanaca u pjesmi: Većina diskografije Fleetwood Maca, a posebno sve što je napisao Stevie Nicks.</p><h2>Rak (21. lipnja - 22. srpnja)</h2><p>Jezik ljubavi prema Raku: Duboko povezivanje (kvalitetno vrijeme)</p><p>Sve što želite je biti u blizini svojih posebnih ljudi. Vaš idealni ljubavnik vas mora pratiti u svim životnim prekretnicama, te vas držati za ruku kroz teška vremena. Jednostavno je sve bolje kad ste zajedno.</p><p>Ljubavni jezik Raka u pjesmi: 'Stay' od Rihanne</p><h2>Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)</h2><p>Lav ljubavni jezik: Osjećaj slave (fizički dodir i primanje darova)</p><p>Vi volite svjetla reflektora, zbog čega je bliskost s voljenima obavezna. Veze na daljinu vam ne uspijevaju jer vi želite osjetiti ljubav u stvarnom životu. Također vam ne smeta da vas obasipaju poklonima i priznanjima, koje i vi dajete zauzvrat. Osjećate se voljeno i 'svoj na svome' kada ste u centru pažnje poput zvijezde iz nekog filma. Sporedna uloga jednostavno nije za vas.</p><p>Lavov ljubavni jezik u pjesmi: 'Good As Hell', Lizza</p><h2>Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)</h2><p>Ljubavni jezik Djevice: Zadaci i sitni kućni poslovi (čin služenja)</p><p>Vi ste svima na brzom biranju za hitne slučajeve, zbog čega vam toliko znači kad netko drugi napravi nešto umjesto vas. Vaš ljubavni jezik je kada netko opere posuđe, pokupi rublje ili odveze automobil na zamjenu ulja. Vaš refren glasi 'Pažljivo postupajte sa mnom i mojim poslovima!'.</p><p>Ljubavni jezik Djevice u pjesmi: 'I'm Gonna Be (500 Miles)' - The Proclaimers</p><h2>Vaga (23. rujna - 21. listopada)</h2><p>Jezik ljubavi Vage: Stručno nadgledanje (primanje poklona)</p><p>Kao vrhunski stilist i gurman, volite lijepe poklone od ljubavnika i prijatelja. Ne moraju biti skupi ili luksuzni, samo trebaju odražavati vašu jedinstvenu osobnost i osjećaj za estetiku. Poput Blizanaca, i vi volite interne šale.</p><p>Ljubavni jezik Vage u pjesmi: 'I Like It' od Cardi B.</p><h2>Škorpion (22. listopada - 21. studenog)</h2><p>Jezik ljubavi Škorpiona: Eskapizam (kvalitetno vrijeme i fizički dodir)</p><p>Iako svi misle da ste seksi i tajanstveni tip, ono što vam je zaista važno jest kvalitetno provođenje vremena s ljudima koje volite. Potrebni su vam prijatelji i ljubavnici koji se osjećaju ugodno u svim vašim dubinama. Vaš je ljubavni jezik istinski eskapizam i svaki romantični susret trebao bi vas dirnuti. Bez obzira radi li se o nadrealnom odmoru, dekadentnom obroku ili seksu na plaži, uvijek želite stvari dovesti do svojih krajnosti.</p><p>Škorpionov ljubavni jezik u pjesmi: 'Perfect Places' - Lorde</p><h2>Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)</h2><p>Ljubavni jezik Strijelca: Avionske karte (kvalitetno vrijeme)</p><p>Svi volite dramu. A budući da uvijek jurite za sljedećom avanturom, potreban vam je netko tko može pratiti vaš tempo. Stvaranje savršenih uspomena od najveće je važnosti. Nije bitno radi li se o romantičnoj večeri na nekom skrovitom mjestu, putovanju u Japan ili planinarenju u Italiji, važno je iskustvo. Idealno je da vaš ljubavnik već unaprijed planira sva ta putovanja, tako da se vi možete opustiti i uživati ​​u vožnji.</p><p>Strijelčev ljubavni jezik u pjesmi: 'Wildest Dreams' - Taylor Swift</p><h2>Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)</h2><p>Ljubavni jezik Jarca: Luksuzni predmeti (primanje poklona)</p><p>Izuzetno ste iznad svega što radite. A budući da očito sve znate najbolje i uživate u finim stvarima u životu, želite ljubavnika koji te stvari cijeni. Nema ništa bolje od nekoga tko zna odabrati komad najviše kvalitete uz najbolju cijenu. Netko tko neće odabrati ono što je jeftino umjesto nečega što bi trebalo trajati. Također volite visokokvalitetne vintage stvari, pa ako vam partner/ica nabavi one klasične Levisice ili antički marokanski tepih, odmah počnite planirati vjenčanje.</p><p>Ljubavi jezik Jarac u pjesmi: 'Golden Hour' - Kacey Musgraves</p><h2>Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)</h2><p>Jezik ljubavi Vodenjaka: aktivizam (djela služenja)</p><p>Buntovnik ste s ciljem pa želite da oni koje volite ne samo da dijele vaše vrijednosti već da se za njih i bore. Poludite za nekim koga ne treba podsjećati da sudjeluje u lokalnoj politici ili dobrotvornim akcijama. I ključ vašeg srca nije samo davanje velike donacije ili pokazivanje na velikom prosvjedu, već svakodnevne male stvari koje čine razliku. Vaš ljubavni jezik je aktivizam i spremni ste pridružiti se svom ljubavniku u promjeni svijeta.</p><p>Vodenjakov ljubavni jezik u pjesmi: 'Make Me Feel' - Janelle Monae</p><h2>Ribe (19. veljače - 20. ožujka)</h2><p>Ribin ljubavni jezik: Krajnja empatija (riječi afirmacije i djela služenja)</p><p>Ribe žele nekoga tko bi za njih hodao kroz vatru. Ali to nikada ne biste tražili. Uvijek mislite na druge prije nego na sebe, a potreban vam je ljubavnik koji vas potvrđuje i istovremeno skida veliku količinu emocionalnog tereta s vaših leđa. Vi ste sanjar, a oni koji vas vole moraju biti spremni vući vas na zemlju. Ne postoji ništa bolje od nekoga tko se pojavi, a da ga to uopće ne morate pitati. Bonus bodovi također idu svima koji su vam spremni pomoći u obradi emocija koje svakodnevno upijate poput spužve.</p><p>Ljubavni jezik Riba u pjesmi: 'Adore You' - Harry Styles, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/every-zodiac-sign-love-language-120000673.html" target="_blank">Yahoo</a>.</p>