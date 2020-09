Kako reagirate na uvrede? To otkriva jeste li psihički jaki ili ne

Uvreda je samo nečije mišljenje i psihički jaki ljudi to znaju. Oni su svjesni toga kakvi su pa im kritike negativnih ljudi ne znače ništa, jer ionako nisu dobronamjerne

<p>Teško je razumjeti zašto ljudi imaju potrebu konstantno biti negativni - prepirati se s drugima, kritizirati, vrijeđati... Nije teško shvatiti da to rade jer su sami sa sobom nezadovoljni u nekom aspektu života, ali teško je razumjeti da se ne žele maknuti od toga i živjeti mirnijim, ispunjenijim i pozitivnijim životom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ipak, postoje pojedinci koje društvo nije progutalo i odvuklo u ponor ispraznosti. To su psihički jaki ljudi koji ne dopuštaju da okolina upravlja njihovim emocijama, stavovima i potezima. Oni ne reagiraju kada ih netko pokušava uvrijediti ili ih kritizira - imaju pet dobrih razloga za to.</p><h2>1. Znaju da je šutnja dosita zlato</h2><p>Psihički jaki ljudi znaju da ljudi prikrivaju svoju nesigurnost kada nekoga vrijeđaju, kritiziraju ili mu govore da se treba promijeniti. To su ljudi koji nikada neće biti sretni zbog tuđeg uspjeha, jer oni to nisu u stanju ili su već iskusili vlastiti neuspjeh. Na takve ljude je najbolje ne obraćati pažnju, ne reagirati na to što govore i ne trošiti energiju na njih. </p><p>Primjer jakog čovjeka je <strong>Thomas Alva Edison</strong> koji nije obraćao pažnju na ljude koji su ismijavali njegove ideje. Rezultat toga što je ignorirao okolinu bio je izum fonografa. A, da je slušao što ljudi pričaju i vodio se njihovim ponašanjem, njegovog genijalnog izuma sigurno ne bi bilo, prenosi <a href="https://www.lifehack.org/379136/why-mentally-strong-people-seldom-respond-insult" target="_blank">lifehack.org</a>.</p><p>Zapamtite, bez obzira kako se vi ponašali i što radili, ljudi će vas analizirati na svoj način, stvarati sliku o vama kakvu oni žele i pričati o vama što žele. To su stvari na koje ne možete utjecati, pa se najpametnije njima niti ne zamarate. Umjesto da trošite energiju na negativne ljude, usmjerite je na svoj život i ono što želite postići.</p><h2>2. Znaju da je to samo tuđe mišljenje</h2><p>Uvreda je samo nečije mišljenje i psihički jaki ljudi to znaju. Oni su svjesni toga kakvi su pa im kritike negativnih ljudi ne znače ništa, jer ionako nisu dobronamjerne. </p><p>Previše razmišljanja o tome što nam je to rekao, o tuđim negativnim komentarima, nije vrijedno trošenja energije. Ljudi koji druge samo kritiziraju time zapravo samo pokazuju kakvi su zapravo, a pametni ljudi to vide. Samo površni ljudi nikakve emocionalne inteligencije će stvoriti mišljenje o nekome samo na osnovu onoga što im je netko rekao.</p><p>Stabilni ljudi se orijentiraju na ljubazne i pozitivne pojedince uz koje se osjećaju dobro. </p><h2>3. Život je jednostavniji kad ignoriraju uvrede</h2><p>Psihički jaki ljudi jako dobro znaju da uzgajanje mržnje samo komplicira i zagorčava život, zato je to bolje odmah u korijenu srezati. Toksični ljudi zapravo žele izazvati reakciju, to silno priželjkuju pa se jako iznenade ako reakcije nema, ako ih netko jednostavno izignorira. Tada im to prestaje biti zabavno pa se okrenu nekome drugome sa svojim negativnostima.</p><p>Osim toga, odgovoriti dobrim na nečiju negativnost ima moć neutralizirati tu negativnost kod nekih ljudi pa oni čak i promijene mišljenje o onome koga su kritizirali i vrijeđali.</p><h2>4. Zdravlje i sreća su im daleko važniji</h2><p>Za psihički jake ljude nema puno dileme kada su njihova sreća i zdravlje u pitanju - to im je ipak na prvom mjestu. Zato se neće upustiti u borbu s nekime tko širi zlonamjernu negativnu energiju oko sebe već će se okrenuti od njega i otići u drugom smjeru.</p><p>Duševni mir je najvažniji, puno važniji od onoga što će netko misliti i pričati o vama. Ljudi koji se prepuste tuđim negativnim emocijama, i dopuste da zločesti i sebični ljudi isisaju životnu energiju iz njih, na kraju mogu ozbiljno oboljeti, i psihički i fizički.</p><p>Ljudi koji ignoriraju negativne pojedince žive mirnije, sretnije i ispunjenije, u odnosu na one koji se stalno s nekime svađaju. Zato, preuzmite uzde svojeg života u svoje ruke i putujte smjerom koji ste vi zamislili - i nikada nemojte dopustiti da se loše osjećate zbog drugih ljudi.</p><p>Oni kojima je iskreno stalo do vas, neće dopustiti da se zbog njih osjećate loše, već će napraviti sve da bi se osjećali dobro, da bi bili sretni. Oni će vas podržati u vašim idejama, a ne ismijavati.</p><h2>5. Oni ne traže probleme, već rješenja</h2><p>Psihički jaki ljudi znaju da nisu rođeni kako bi svima udovoljavali i svjesni su da je to zapravo nemoguće - ne možete udovoljiti baš svima jer će se uvijek naći netko kome to ne paše. </p><p>Zato je bolje okrenuti se svojem životi i ne stvarati si probleme tamo gdje ih ne treba biti. Puno pametnije je tražiti rješenja i savladavati vlastite prepreke. Dio tih prepreka su, nažalost, i ljudi koji šire negativnost. Važno je pronaći način kako se nositi s takvim ljudima i kako ih elegantno izbjegavati u svojem životu.</p>