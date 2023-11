Štagljar: Lijek za koji kažu da je eliksir mladosti ima potencijal, no daleko je od stvarnosti

Sudeći prema najavama grupe znanstvenika u Sveučilištu UCLA i biotehnološke tvrtke Yuvan Research Inc., potraga za eliksirom mladosti je gotova.

POGLEDAJTE VIDEO: Tajkun troši milijune kako bi se pomladio

Pokretanje videa ... Tajkun | Video: KanalRi

Tvrde kako su pronašli terapeutik koji pomlađuje krv i tkiva. Nazvali su ga E5, a razvili su ga iz krvi mlade svinje. Ubrizgavali su ga starim štakorima, a lijek je usporio starenje kod životinja. U izradi lijeka koristili su nanočestice i mladu plazmu, a rezultate istraživanja su objavili prije nekoliko dana.

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Tonko Buterin

- Kao prvo, važno je spomenuti da je dotična publikacija objavljena u časopisu GeroScience, koji ima faktor odjeka 5,7 (eng. Impact Factor), što predstavlja solidan, ali ne i odličan znanstveni časopis. Ono što želim reći je, da su kojim slučajem ovi rezultati bili toliko bombastični, bili bi publicirani u časopisu visokog faktora odjeka, što ovdje nije bio slučaj. Kao drugo, dotični znanstveni rad pokazuje da novi terapeutik pod nazivom E5, razvijen iz krvi mladih svinja, može uvelike promijeniti proces starenja štakora. Dakle, nije još testiran na ljudima, pa to stoga podiže veliku skepsu jer markeri starenja kod štakora se bitno razlikuju u usporedbi s ljudima. Ono što je korisno za jednu vrstu (štakore), može biti potpuno nebitno za drugu (ljude) - upozorava Akademik Igor Štagljar, poznati hrvatski znanstvenik i molekularni biolog te profesor i direktor na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku na Sveučilištu u Torontu.

Dodao je kako bi za dokaz da E5 zaista djeluje, znanstvenici morali provesti intenzivne kliničke studije na više od 100.000 ljudi i dokazati da zaustavlja starenje. U tom slučaju bi se lijek mogao koristiti ne samo za pomlađivanje, nego i sustavno smanjenje rizika razvoja brojnih bolesti.

Foto: ilustracija/Canva

- Kada bi to stvarno funkcioniralo na ljudima ovako kao što je bilo pokazano na štakorima, bila bi to revolucija u pomlađivanju. Rezultati definitivno imaju potencijal, ne samo za ljude, već i za životinje, uključujući kućne ljubimce. To bi moglo značiti da bi i naši kućni ljubimci mogli imati koristi od učinaka E5 terapije koji usporavaju starenje. Mjesta za optimizam definitivno ima, ali pošto dotični terapeutik još nije testiran na ljudima, prerano je za euforiju - kaže prof. Štagljar.

Autori studije objavili su kako bi, ako bi se ovi rezultati primijenili na ljude, biološki sat čovjeka u dobi od 80 godina mogli vratiti na dob od 26 godina. Tretman terapeutikom kod štakora je promijenio biološku starost krvi, srca i jetre. Međutim, unatoč pozitivnim ishodima istraživanja, nisu govorili o mogućim negativnim posljedicama.

Foto: Dreamstime

- Još ne znamo koje opasnosti za ljudski organizam bi mogle imati takve promjene. Ovdje bih također htio spomenuti da je još 2019. godine američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) izdala upozorenje o tvrtkama koje nude transfuziju krvi i plazme u svrhu pomlađivanja. Naime, FDA je već tada izrazila zabrinutost jer su mnogi bili žrtve beskrupuloznih aktera koji hvale tretmane plazmom mladih donora kao lijekove. Takvi tretmani nisu imali dokazane kliničke koristi za namjene za koje su ih neke klinike reklamirale i pokazale su se potencijalno štetnim. Dakle, treba biti vrlo oprezan u ovoj fazi ispitivanja E5 terapije i definitivno treba pričekati rezultate kliničkih istraživanja na ljudima - zaključio je prof. Štagljar.