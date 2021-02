Sve do korone vrijedila je priča da se majstoru treba debelo rano najaviti, biti strpljiv jer možda neće doći ni za mjesec dana. Jer uvijek je falila ruka više parketara, keramičara, zidara, pa i soboslikara.

Provjerili smo kakvo je stanje sad i koliko se brzo može 'dobiti' ličioca i ugodno se iznenadili da se u većim gradovima soboslikar može dobiti već za dan ili dva, ali zato je razlika u cijenama drastična pa se osvježavanje stana od 60 kvadrata bijelom bojom traži od 8 do čak 25 kuna po kvadratu. Tako konačni ceh za stan ove kvadrature ide od 1680, koliko smo našli najjeftiniju ponudu u Zagrebu do čak 8000 kuna, koliko su tražili pojedini majstori u Bjelovaru.

Okrenuli smo nekoliko brojeva soboslikara u Zagrebu koji se oglašavaju na Njuškali i uvjerili oni traže između 8 i 12 kuna po kvadratu za bojanje zidova u bijelo. Ta cijena uključuje i boju te svi do reda mogu skoro odmah početi s radovima, ali upozoravaju da će narednih mjesec dana nastati gužva pa će se onda čekati i mjesec, pa i više dana kako bi se došlo na red.

- Mogu još danas doći pogledati stan i dati konačnu ponudu, a s radovima bih mogao početi već ovaj tjedan ili početkom idućeg - rekao nam je jedan od majstora koji je postavio oglas u kojem samo stoji da je sa zagrebačke Trešnjevke. U oglasu nije naveo cijene, ali telefonom kaže da uzima 11-12 kuna za dvije "ruke" farbanja s vlastitom bojom, no neke druge radove naplaćuje ekstra.

- Ako treba pogledati cijeli zid od oko 12 kvadrata i to navući s dva sloja, to bi dodatno bilo do 250 kuna. Impregnacija se dodatno naplaćuje - kaže nam soboslikar. U oglasu ovog majstora bio je pobrojan detaljan cjenik pa i to da je struganje zida 8 kn/m2, a impregniranje 3 kn/m2.

Ali da se ne bi zaletjeli - ako imate 60 kvadrata stana to ne znači da morate jednostavno množiti 60 kvadrata svoga stana s cijenom koju uzima majstor po četvornom metru. Naime, stan ima samo plafon od 60 kvadrata, a gdje su kojekakvi zidovi po stanu? Zato se za konačnu računi stan od 60 kvadrata množi s 4 kako bi se dobila približna kvadratura svih zidova koji se boje, a to je 240 kvadrata koje će soboslikar zaista "pomaljati". Rijetki smanjuju tu procjenu na 210, kao što su to učinili majstori iz Splita s kojima smo razgovarali.

Da smo pogodili posao s majstorom sa zagrebačke Trešnjevke, on bi za stan od 60 kvadrata uzeo 2640 kuna. Svi su nam u razgovoru rekli da je to cijena dva sloja boje i to bijele. Za druge boje se cijena posebno pogađa. Tko želi impregnaciju, gletanje i popravak zidova, to će sve dodatno povisiti cijenu.

- Trebao bih pogledati san, mogu već sutra, ali ste susjeda u istom kvartu pa bih vam dao i cijenu od 7, a ne osam kuna koliko je inače - rekao nam je drugi majstor iz naselja Srednjaci i iznenadio nas niskom ponudom. Kod njega bi onda za isti stan prošli s 1680 kuna ceha.

Na Njuškalu smo našli i oglase u kojima se raspon cijena za Zagreb kreće od spomenutih 7 do 12 i vrlo rijetko više kuna. U razgovoru su neki napominjali da im nije problem raditi i nedjeljom, osim ako to nama ne smeta. Voljni su još isto popodne zaletjet se i provjeriti stan i u kakvom su stanju zidovi.

U Splitu i tri puta skuplje nego u Zagrebu

A evo kako stoje stvari u drugim gradovima. U Splitu su cijene čak dvostruko više od najjeftinijih majstora u Zagrebu. Na naš upit odgovorili su da bi friškanje stana od 60 kvadrata bijelom bojom uzeli 3600 kuna, a majstori stižu za 2-3 dana. S računom ili bez, stvar je dogovora, rekli su nam. Nekoliko 'pitura', kako ih zovu u Splitu, rekli su nam skoro identičnu cijenu, ona samo može varirati o stanju zidova u stanu.

Ako nema puno posla i oštećenja, kvadrat je 15 kuna i to samo ruke, a na to se dodaje i trošak boje. Kanta od 15 litara je 150 kuna, a za ovakav stan trebaju njih tri. Kad se sve zbroji, u Splitu bi osvježavanje stana bijelom bojom platili oko 3600 kuna.

- To je cijena ako se radi o potpuno neoštećenim zidovima, ali treba znati da se uglavnom bojanju i preuređuju stanovi sa oštećenim zidovima. Tada je cijena stvar dogovora, a ako je potrebno gletati zidove onda može doći i do 30 kuna po kvadratnom metru. Naime, priprema je najvažniji dio posla, a gletanje iziskuje puno vremena i truda, najlakše je "izvaljati" boju - rekli su nam.

Ako je posla više, cijena drastično skače

Dakle, ako ima više posla, onda će posao za ovakav stan naplatiti i 6300 kuna. Splitski majstori objasnili su i zašto idu dvije ruke boje.

- Nakon prve ruke vide se greške koje su ostale i onda se ispravljaju drugom rukom rekao nam je splitski dugogodišnji majstor, te dodao da posla ima, ali i da na pozive stiže već za tri do četiri dana. A račun?

- Ako stranke traže račun, iznos je veći. Ako su naručioci tvrtke računi su obavezni, ali ljudi za svoje privatne potrebe obično ne traže račun - otkriva nam.

U Imotskom i u makarskom primorju, pituri su najmanje dvostruko, pa i trostruko skuplji nego u Zagrebu.

- Ako po zidovima nema rupa, ogrebotina i ako ne treba gletati, onda je cijena 22 kn/m2. U konačnici je to 5280 kuna i to s našom bojom - otkrio nam je majstor koji je dugo u poslu i koji dodaje da je sve jeftinije za oko 30 posto ako vlasnik stana ima svoju boju.

Tako bi konačni ceh bio nešto manji, i to 3696 kuna. Doznajemo da se kod njih obično čeka oko sedam dana da se dođe na red, a cijena je s računom ili bez računa - ista.

Skuplji 'pituri' su i u Zadru, a Mario iz tvrtke Mary Yane Interier kaže da za novogradnju uzima 17 kuna po kvadratu ako boja običnom bijelom bojom, a ako netko ima svoju boju onda je to 12 kuna. No priznaje - nikad nije radio s bojom vlasnika. Dolazi u roku od tri dana.

U Rijeci krečenje i do 30 kuna po kvadratu

U Istri majstori također drže cijenu preko 20 kuna po kvadratu.

- Danas je teško naći profesionalnog majstora u današnje vrijeme kada kronično nedostaje radnika. "Fušera" i priučenog radnika će se pronaći na svakom koraku, ali to je onda dvosjekli mač. Klijent često u tom slučaju mora platiti dodatnog majstora da popravi radove prethodnog, jer ne bude zadovoljan. Cijena po kvadratu iznosi 20-22 kune. To je zajedno s materijalom. Ako je materijal od klijenta, cijena se naravno spušta i iznosi 10-12 kuna po kvadratu za farbanje. To je sve naravno u slučaju da nema nikakvih popravaka, gletanja ni dodatnih radova, već je samo riječ o osvježavanju zidova. Ukoliko je potrebno popunjavati rupe i skidati prijašnji sloj farbe, cijena je veća. Profesionalnog majstora ljudi znaju čekati i mjesec dana pa i više. Više od majstora za farbanje zidova klijenti čekaju dobrog keramičara, i to se zna otegnuti mjesecima jer ih je premalo"kazao je građevinski radnik, Denis Halilković iz Pule. Ako bi se ova cijena pomnožila s gore spomenutih 240 kvadrata, ispada da bi u Puli 'krečenje' platili 4800 kuna (ako je cijena 22 kn/m2) ili 5280 kuna s materijalom majstora.

Slično je i u Rijeci u kojoj nam kažu da cijena varira ovisno o materijalima koji se koriste, veličini i stanju stana, ali prosječno se ona kreće od 20 do čak 30 kn/m2. Tamo kažu da to treba pomnožiti s oko 200 kvadrata, a to znači da bi farbanje stančića s dvije manje sobe, dnevnim boravkom, kuhinjom i blagovaonicom stajalo između 4000 do 6000 kn.

'Nema formalnog cjenika, pa je sve diskutabilno'

- Cijena je diskutabilna i ovisi o više faktora, a diskutabilna je jer nažalost ne postoji formirani, isti cjenik koji je određen svima pa vam je to u našoj branši tako reći šaroliko procjenjivanje, no neki prosjek cijene jest oko 25 kn/m2. Ona se formira s obzirom na stanje stana, kao i kvaliteti i količini materijala koji se koristi. Mi inače koristimo svoj materijal jer jedino tako znamo da radimo kvalitetno. To su kvalitetne boje, roleri i četke, a tu vam je i karton, koji stoji od 25 do 35 kn/kg, zaštitne trake (15 - 20 kn), zaštitni najlon... - doznajemo iz Adriacolora u Rijeci.

Njihovi pituri dolazak u veći objekt i izradu troškovnika naplaćuju 200-tinjak kuna, a ako se troškovnik prihvati i dogovori termin ta se cijena odbija od ukupne.

Od njihovih kolega u riječkom Dekorinu potvrđuju prosječnu cijenu po kvadratu te se slažu da sve ovisi o veličini i stanju stana.

- Cijena se najbolje određuje na licu mjesta i procijeni koliko pripreme će biti potrebno te da li će trebati što gletati, pokrpati, silikonirati, povaditi čavliće i slično. U svakom slučaju obavezno i minimalno se "bacaju" dvije ruke - kažu iz Dekorina gdje također preferiraju koristiti svoj materijal i farbu.

- Jedino tako znate da ćete raditi s kvalitetnim materijalom i farbom, koje danas ima u cijeni od 140 do 700 kn. Koristeći svoje proizvode znamo kako se boja ponaša pa tako možemo dati i neke garancije. Naravno, ako klijent inzistira na svojem materijalu, to onda odbijamo od ukupne cijene. Treba uzeti u obzir da za 50 kvadrata u prosjeku treba oko 15 litara boje - dodaju djelatnici soboslikarsko fasaderskog ličilačkog obrta Jušić, koji na teren izlaze po dogovoru, a za dovršetak radova u manjem stanu treba im oko tri do pet dana, ovisno koliko ljudi radi i osim ako nije jako zima i vlažno, kada je zidovima potrebno duže da se posuše.

Iz navedenih tvrtki, koje sve izdaju račune, osvrnuli su se i na one koji nude jeftiniji cjenik za navedene usluge, ali ih ne preporučuju.

- Ima svega, puno ljudi otvara i nudi soboslikarske usluge, a da nisu kompetentni u poslu i mi ih razumijemo; teška su vremena, ljudi se snalaze kako znaju, ali tu često dolazi do problema jer ovaj posao nije jednostavan. I onda posao ne bude obavljen kako treba, ljudi budu nezadovoljni, a ima slučajeva kada majstori potom jednostavno "nestanu", pobjegnu i ne dovrše započeto. Stoga treba uvijek ići kod onih koji su za ovaj posao obučeni, kako bi izbjegli nepotrebno nezadovoljstvo - savjetuju riječki pituri.

Slavonija je nešto jeftinija od obale, pa moleri tamo uzimaju 15 kn/m2. Tko ima svoju boju, cijena je 10 kn/m2.

- Naravno, sve ovisi o vrsti boje, imate silikonske, akrilne, perive i slično. Uglavnom se za posebne boje koje imaju nekakvu dodatnu funkciju cijena kreće od 17 do 20 kuna najviše – rekao nam je soboslikar Dalibor Varga, vlasnik firme Varga Slavonija Mont. Isto nam je potvrdio i Marko Pavlović, vlasnik Akustik Bau tvrtke čiji je cjenik sličan te on naplaćuje 10 kn/m2 za ruke, a ako daje i svoju boju onda je to 15 kn/m2.

Vlasnik tvrtke Suhomont iz Osijeka Dario Vojičić pak ruke naplaćuje 11 do 12 kn/m2, no naglašava kako ipak najviše vole raditi svojim materijalom te je tada cijena farbanja 14 kuna i na to još PDV.

- Više volimo raditi s našim bojama, a to i klijenti najviše traže. Imamo 20 godina iskustva pa smo s vremenom otkrili koje su boje i materijali najbolji za rad – rekao nam je Dario.

Posao se u Osijeku može pogoditi za dva dana, ali kreće sezona pa se to zna oduljiti i na mjesec dana. Iako svi obično kreću s ušminkavanjem stanova i kuća u proljeće i ljeti, majstori nam otkrivaju da oni svoj posao mogu bez problema odraditi i zimi ako je prostor zatvoren i ako temperatura nije pala ispod nule.

Neki će vas oderati kao 'zeca'

Kapitalce u cijenama našli smo u Bjelovaru gdje je raspon cijena zaista velik i to ako se radi o ličenju stana z kojem su zidovi sasvim "zdravi" pa nema velikih popravaka. Od majstora do majstora, raspon ide od 4000 pa sve do čak 8000 kuna za istu površinu. Dakle, cijena po kvadratu bila bi od 16 do čak 33 kune i to ako oni daju boju. Same ruke cijene od pet do deset kuna po m2. Ali i to su cijene bez PDV-a.

Kada smo zvali i pokušali dogovorit malera, odgovorili su da se treba čekati od najkraćih dva dana do čak tri tjedna. Naša mini inspekcija pokazala je da se treba pogađati i propitati na nekoliko mjesta jer je raspon cijena velik. Može se proći relativno jeftino, ali možete biti i oderani kao zec.