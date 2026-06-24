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KAD SE MALE RUKE SLOŽE

Stanari sami uredili zapuštenu površinu ispred zgrade u Splitu

Piše Bruno Serdar,
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Stanari sami uredili zapuštenu površinu ispred zgrade u Splitu
Foto: Dalmatinski portal

Poduzetni stanari zgrade u Splitu pokazali su da se ne mora baš za sve čekati da se pokrene netko iz gradske uprave. Zasukali su rukave i sami uredili zapuštenu površinu ispred zgrade

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U vremenima kada se briga za javni prostor često prepušta gradskim službama, jedna inicijativa iz splitskog kvarta Spinut pokazuje da i dalje postoji snaga u lokalnoj zajednici.

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Stanovnici zgrade u Ulici fra Bone Razmilovića odlučili su uzeti stvar u svoje ruke i zapuštenu zelenu površinu ispred svog ulaza pretvoriti u uredan i ugodan vrt, piše Dalmatinski portal.

Njihova akcija, koja je trajala nekoliko dana, uključivala je temeljito čišćenje, uklanjanje korova i otpada te sadnju novih biljaka.

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Prostor koji je donedavno bio zanemaren sada je postao mali, uređeni park koji uljepšava svakodnevicu ne samo stanarima zgrade, već i svim prolaznicima. 

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