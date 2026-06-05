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EGZOTIKA U VIŠNJEVCU

FOTO Pogledajte bajkoviti vrt kod Osijeka: Ivan i Đurđica su sve napravili sami!

U dvorištu Ivana Eleša i Đurđice Balog stara cigla, kreveti i bačve postali su dio jedinstvenog vrta iz bajke. Ništa nisu prepuštali majstorima, već je sve projekt njihove ljubavi i upornosti
24SATA Osijek: Vrt Đurđice Balog
Obiteljska kuća Ivana Eleša iz Višnjevca kraj Osijeka u svojem dvorištu skriva pravi privatni zeleni resort. Uređeni zeleni travnjak ispred kuće nagovještava divotu koju ćete vidjeti unutra čim zakoračite na malu stazu koju je Ivan sagradio od kamena i betona, a koja vas, kao put u bajku, vodi ispod svodova rascvjetalih biljaka i ukrasnog drveća. Tek kad prođete tu stazu, pred vama se otvori vrt iz bajke - krivudave stazice od stare cigle, sjenica s biljarom, ribnjak, fontana, ljuljačke, drvene terase, miris ruža i stotine biljaka koje se prelijevaju iz svakoga kutka. No iza svega ne stoji skup projekt ni tim majstora, nego ljubav, upornost i vlastite ruke. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Obiteljska kuća Ivana Eleša iz Višnjevca kraj Osijeka u svojem dvorištu skriva pravi privatni zeleni resort. Uređeni zeleni travnjak ispred kuće nagovještava divotu koju ćete vidjeti unutra čim zakoračite na malu stazu koju je Ivan sagradio od kamena i betona, a koja vas, kao put u bajku, vodi ispod svodova rascvjetalih biljaka i ukrasnog drveća. Tek kad prođete tu stazu, pred vama se otvori vrt iz bajke - krivudave stazice od stare cigle, sjenica s biljarom, ribnjak, fontana, ljuljačke, drvene terase, miris ruža i stotine biljaka koje se prelijevaju iz svakoga kutka. No iza svega ne stoji skup projekt ni tim majstora, nego ljubav, upornost i vlastite ruke. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 1

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