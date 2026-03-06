Stanja i bolesti koja muškarce i žene pogađaju različito: Infarkt, gubitak kose, alkoholizam...

Nisu sve bolesti jednake – ni simptomi, ni rizici, ni posljedice. Stručnjaci ističu da spol igra ključnu ulogu u tome kako se zdravstveni problemi manifestiraju. Od srca do kostiju, muškarci i žene često doživljavaju iste bolesti na različite načine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Moćne biljke za bolesti | Video: 24sata/pixsell

Srce i krvne žile

Kardiovaskularne bolesti jedan su od najvećih izazova za oba spola, ali simptomi se razlikuju. Žene tijekom srčanog udara češće osjećaju probavne smetnje, kratki dah ili bol u leđima, dok muškarci obično doživljavaju klasičnu bol u prsima.

Foto: Dreamstime

Hipertenzija također pokazuje spolne razlike: muškarci razvijaju visok tlak ranije, što ih dovodi do veće vjerojatnosti bolesti srca, dok žene nakon menopauze češće pate od hipertenzije povezane s rizikom od moždanog udara.

Mozak i živčani sustav

Migrenske glavobolje i Alzheimerova bolest također se razlikuju kod spolova. Migrene su češće kod žena i pojavljuju se u adolescenciji, dok muškarci prve napade obično doživljavaju ranije, prije puberteta. Alzheimer pogađa više žena, djelomično zbog dužeg životnog vijeka, a možda i zbog razlika u imunološkom sustavu.

Moždani udar pokazuje da žene češće imaju neklasične simptome poput umora, konfuzije i opće slabosti, što dovodi do većeg broja pogrešnih dijagnoza.

Metabolizam i endokrini sustav

Dijabetes tip 2 razvija se češće kod muškaraca, čak i pri nižem postotku tjelesne masti, dok žene češće pate od komplikacija poput problema sa srcem, bubrezima i vidom. Gestacijski dijabetes dodatno predstavlja rizik specifičan za trudnice.

Foto: PROFIMEDIA

Kosti, mišići i kronična bol

Žene su podložnije kroničnim bolnim stanjima poput fibromialgije ili sindroma iritabilnog crijeva. Razlika je djelomično u imunološkom odgovoru, koji utječe i na doživljaj boli.

Osteoporoza je još jedno područje gdje žene 'gube prednost' – hormonalne promjene nakon menopauze ubrzavaju gubitak gustoće kostiju, dok muškarci obično razvijaju osteoporozu rjeđe, najčešće zbog niskog testosterona.

Infekcije i spolno zdravlje

Infekcije mokraćnog sustava i spolno prenosive bolesti češće pogađaju žene zbog kraće uretre i anatomske ranjivosti. Posljedice infekcija kod žena mogu biti ozbiljnije, uključujući neplodnost, dok muškarci lakše prepoznaju simptome i obično dobiju pravovremenu dijagnozu.

Foto: ilustracija/Canva

Psihičko zdravlje

Depresija i anksioznost manifestiraju se različito kod muškaraca i žena. Žene češće osjećaju tugu, umor i nisku energiju, dok muškarci depresiju često izražavaju kroz razdražljivost, probavne smetnje ili rizično ponašanje. Žene su također sklonije traženju profesionalne pomoći, dok muškarci češće ignoriraju emocionalne simptome i fokusiraju se na fizičke znakove.

Životni stil i rizici

Alkoholizam pokazuje očite spolne razlike: žene razvijaju probleme brže i pri manjoj količini alkohola, dok muškarci češće konzumiraju velike količine, što dovodi do većeg broja ozljeda.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Gubitak kose također ima različite uzroke – kod žena je često povezan sa stresom, hormonima i nutritivnim nedostacima, dok je kod muškaraca uglavnom nasljedan. Razumijevanje ovih razlika između muškaraca i žena u načinu na koji tijelo reagira na bolesti ključno je za bolje zdravlje. Prilagođeni pristup dijagnozi i liječenju može spasiti živote i poboljšati kvalitetu života, jer jedno rješenje ne odgovara svima.