Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NIJE ISTO

Stanja i bolesti koja muškarce i žene pogađaju različito: Infarkt, gubitak kose, alkoholizam...

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Stanja i bolesti koja muškarce i žene pogađaju različito: Infarkt, gubitak kose, alkoholizam...
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Muškarci i žene često doživljavaju iste bolesti na različite načine. Razlike se vide u simptomima, težini bolesti i riziku od komplikacija. Poznavanje tih razlika pomaže u preciznijoj dijagnozi i učinkovitijem liječenju

Admiral

Nisu sve bolesti jednake – ni simptomi, ni rizici, ni posljedice. Stručnjaci ističu da spol igra ključnu ulogu u tome kako se zdravstveni problemi manifestiraju. Od srca do kostiju, muškarci i žene često doživljavaju iste bolesti na različite načine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

stres 01:23
Moćne biljke za bolesti | Video: 24sata/pixsell

Srce i krvne žile

Kardiovaskularne bolesti jedan su od najvećih izazova za oba spola, ali simptomi se razlikuju. Žene tijekom srčanog udara češće osjećaju probavne smetnje, kratki dah ili bol u leđima, dok muškarci obično doživljavaju klasičnu bol u prsima.

Foto: Dreamstime

Hipertenzija također pokazuje spolne razlike: muškarci razvijaju visok tlak ranije, što ih dovodi do veće vjerojatnosti bolesti srca, dok žene nakon menopauze češće pate od hipertenzije povezane s rizikom od moždanog udara.

Mozak i živčani sustav

Migrenske glavobolje i Alzheimerova bolest također se razlikuju kod spolova. Migrene su češće kod žena i pojavljuju se u adolescenciji, dok muškarci prve napade obično doživljavaju ranije, prije puberteta. Alzheimer pogađa više žena, djelomično zbog dužeg životnog vijeka, a možda i zbog razlika u imunološkom sustavu.

Japan pomiče granice Revolucija u medicini: Vlastite stanice liječit će nas od bolesti
Revolucija u medicini: Vlastite stanice liječit će nas od bolesti

Moždani udar pokazuje da žene češće imaju neklasične simptome poput umora, konfuzije i opće slabosti, što dovodi do većeg broja pogrešnih dijagnoza.

Metabolizam i endokrini sustav

Dijabetes tip 2 razvija se češće kod muškaraca, čak i pri nižem postotku tjelesne masti, dok žene češće pate od komplikacija poput problema sa srcem, bubrezima i vidom. Gestacijski dijabetes dodatno predstavlja rizik specifičan za trudnice.

Woman with glucometer checking blood sugar level at home. Diabetes, health care concept
Foto: PROFIMEDIA

Kosti, mišići i kronična bol

Žene su podložnije kroničnim bolnim stanjima poput fibromialgije ili sindroma iritabilnog crijeva. Razlika je djelomično u imunološkom odgovoru, koji utječe i na doživljaj boli.

ZIMA JOŠ TRAJE Ovo je najzdravije zimsko voće i povrće koje nas štiti od bolesti
Ovo je najzdravije zimsko voće i povrće koje nas štiti od bolesti

Osteoporoza je još jedno područje gdje žene 'gube prednost' – hormonalne promjene nakon menopauze ubrzavaju gubitak gustoće kostiju, dok muškarci obično razvijaju osteoporozu rjeđe, najčešće zbog niskog testosterona.

Infekcije i spolno zdravlje

Infekcije mokraćnog sustava i spolno prenosive bolesti češće pogađaju žene zbog kraće uretre i anatomske ranjivosti. Posljedice infekcija kod žena mogu biti ozbiljnije, uključujući neplodnost, dok muškarci lakše prepoznaju simptome i obično dobiju pravovremenu dijagnozu.

Foto: ilustracija/Canva

Psihičko zdravlje

Depresija i anksioznost manifestiraju se različito kod muškaraca i žena. Žene češće osjećaju tugu, umor i nisku energiju, dok muškarci depresiju često izražavaju kroz razdražljivost, probavne smetnje ili rizično ponašanje. Žene su također sklonije traženju profesionalne pomoći, dok muškarci češće ignoriraju emocionalne simptome i fokusiraju se na fizičke znakove.

NOVO ISTRAŽIVANJE Stručnjaci tvrde: Tjelovježba može imati 'sličan učinak' na depresiju kao terapija
Stručnjaci tvrde: Tjelovježba može imati 'sličan učinak' na depresiju kao terapija

Životni stil i rizici

Alkoholizam pokazuje očite spolne razlike: žene razvijaju probleme brže i pri manjoj količini alkohola, dok muškarci češće konzumiraju velike količine, što dovodi do većeg broja ozljeda.

Selective focus of young girl sitting on sofa brushing hair with hair tool, worrying about hair loss shedding or bad condition. Upset brunette woman styling hair with comb, hormonal imbalance concept
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Gubitak kose također ima različite uzroke – kod žena je često povezan sa stresom, hormonima i nutritivnim nedostacima, dok je kod muškaraca uglavnom nasljedan. Razumijevanje ovih razlika između muškaraca i žena u načinu na koji tijelo reagira na bolesti ključno je za bolje zdravlje. Prilagođeni pristup dijagnozi i liječenju može spasiti živote i poboljšati kvalitetu života, jer jedno rješenje ne odgovara svima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nije joj jasno zašto joj blokiraju Instagram: 'Ne vidim ništa preseksi u svojim fotkama'
RADE JOJ LAŽNE PROFILE

FOTO Nije joj jasno zašto joj blokiraju Instagram: 'Ne vidim ništa preseksi u svojim fotkama'

Njezin je profil, koji prati čak 1,9 milijuna obožavatelja, blokiran nakon niza prijava zbog navodno neprimjerenog sadržaja. Lauren i dalje ne razumije što je točno učinila pogrešno
Što se događa s vašim tijelom ako vodite ljubav svaki dan?
VAŽNO JE SLUŠATI TIJELO

Što se događa s vašim tijelom ako vodite ljubav svaki dan?

Za mnoge parove intimnost je mnogo više od trenutka užitka, ona jača emocionalnu povezanost, poboljšava raspoloženje i, kako pokazuju istraživanja, može imati niz pozitivnih učinaka na zdravlje. Ipak, svakodnevni seks nije uvijek samo romantična idila, donosi i izazove o kojima rijetko razmišljamo
Dnevni horoskop za petak 6. ožujka: Vaga privlači pozornost, Ribe izbacite negativnu energiju
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za petak 6. ožujka: Vaga privlači pozornost, Ribe izbacite negativnu energiju

Pročitajte dnevni horoskop za petak 6. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026