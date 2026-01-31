Obavijesti

NOVO ISTRAŽIVANJE

Stručnjaci tvrde: Tjelovježba može imati 'sličan učinak' na depresiju kao terapija

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Stručnjaci tvrde: Tjelovježba može imati 'sličan učinak' na depresiju kao terapija
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Istraživanja pokazuju da tjelovježba može ublažiti simptome depresije učinkovito kao terapija ili lijekovi. Umjerena tjelovježba pokazala se kao dobra opcija, iako učinci ovise o pojedincu, a dugoročni rezultati još nisu dovoljno istraženi

Procjenjuje se da bi 280 milijuna ljudi u svijetu koji pate od depresije moglo imati mogućnost pomoći koja je ne samo jeftinija od psihoterapije i antidepresiva, već će ih činiti snažnijima i u boljoj formi.

Istraživači sa Sveučilišta u Lancashireu u Ujedinjenom Kraljevstvu, zaključili su da tjelovježba ima 'sličan učinak na simptome depresije' poput terapije, nakon analize 73 istraživanja koja su obuhvatila oko 5.000 pacijenata.

Umjerena tjelovježba pokazala se kao najbolja opcija za osobe koje žele vježbanje koristiti kao zamjenu za terapiju ili lijekove. Međutim, potrebna razina intenziteta ovisi o razini fizičke spremnosti pojedinca.

- Naši rezultati upućuju na to da se tjelovježba čini sigurnom i dostupnom opcijom za pomoć u upravljanju simptomima depresije, rekao je Andrew Clegg sa Sveučilišta u Lancashireu.

Cheerful active woman doing fitness at fitness studio
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- To sugerira da tjelovježba dobro djeluje kod nekih ljudi, ali ne kod svih, te da je važno pronaći pristupe koje su pojedinci spremni i sposobni dugoročno održavati, objasnio je Clegg.

Dobrobiti tjelovježbe za mentalno zdravlje već su opsežno potvrđene znanstvenim istraživanjima, što je dovelo do poziva da se hodanje, trčanje i joga razmatraju za oblike liječenja depresije uz psihoterapiju i antidepresive. 

Young Caucasian woman in green sweater taking a pill in front of
Foto: Miguel Tamayo Fotografia

Ne odlučuju se svi kojima je dijagnosticirana depresija za lijekove ili terapiju, no čini se da bi u takvim slučajevima odlazak u teretanu ili trčanje mogli biti korisna alternativa, navodi se u radu objavljenom u siječnju u časopisu Cochrane Review..

Ipak, dugoročni učinci tjelovježbe na depresiju i dalje su teško procjenjivi jer trenutačno postoji malo podataka koji bi to pouzdano potvrdili.

