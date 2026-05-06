Stanley čaše: Statusni simbol s TikToka ili isplativa investicija?

Gotovo je nemoguće pregledavati društvene mreže, a ne naići na nju. Elegantna, velika, u pastelnim ili jarkim bojama, Stanley čaša postala je neizostavan modni dodatak i svojevrsni statusni simbol. No, kako je stogodišnji brend, nekad poznat isključivo po robusnim termosicama za radnike i kampere, odjednom postao predmet žudnje, izazivajući stampeda u trgovinama i rasprodajući se u nekoliko minuta? I najvažnije, vrijedi li doista toliko novca?

Preokret koji je pokrenuo lavinu

Priča o globalnom fenomenu započinje dolaskom Terencea Reillyja na čelo tvrtke 2020. godine. Reilly, marketinški stručnjak koji je prethodno preporodio Crocs i od omraženih klompi stvorio modni hit, primijenio je sličan recept. Iako je Stanleyjev model "Quencher" od 1,2 litre predstavljen još 2016., prodaja je bila toliko slaba da ga je tvrtka 2019. gotovo prestala proizvoditi. Spas je stigao u zadnji čas, i to s neočekivanog mjesta.

Ključnu ulogu odigrao je The Buy Guide, internetska stranica s velikim brojem pratiteljica, mahom žena u dobi od 25 do 45 godina. Osnivačice stranice, koje su i same bile obožavateljice Quenchera, uvjerile su Stanley da se okrene novoj publici. Ugovorile su veleprodajnu narudžbu od deset tisuća komada i rasprodale ih u samo nekoliko dana. To je bio jasan signal tvrtki da su otkrili golemo i neiskorišteno tržište. Godišnji prihod Stanleyja skočio je sa 70 milijuna dolara u 2019. na nevjerojatnih 750 milijuna dolara u 2023. godini.

Viralni marketing i moć zajednice

Nakon što su shvatili da su žene njihova nova ciljana publika, Stanley je u potpunosti prilagodio svoju strategiju. Umjesto tradicionalne muževne estetike, fokus su stavili na široku paletu boja, ograničena izdanja i suradnje s influencericama. Platforma koja ih je lansirala u zvijezde bio je TikTok. Korisnici su počeli objavljivati svoje kolekcije, stvarajući kulturu sakupljanja sličnu onoj oko tenisica ili torbica.

Vrhunac se dogodio u studenom 2023., kada je žena objavila video svog izgorjelog automobila u kojem je jedina neoštećena stvar bila njezina Stanley čaša, s ledom koji se još nije otopio. Video je postao viralan, a Reilly je iskoristio trenutak. Ne samo da je ženi poslao nove čaše, već joj je ponudio i novi automobil, što je brendu donijelo neprocjenjiv publicitet i učvrstilo reputaciju o nevjerojatnoj izdržljivosti proizvoda.

Funkcionalnost naspram cijene

Bez obzira na marketinšku pozadinu, Stanley čaše nude i konkretne prednosti. Izrađene su od 90 posto recikliranog nehrđajućeg čelika s dvostrukom vakuumskom izolacijom, što im omogućuje da drže piće hladnim i do 11 sati, a led se navodno ne otopi ni nakon dva dana. Veliki kapacitet, ergonomska ručka i suženo dno koje stane u većinu držača za čaše u automobilima čine ih praktičnima za svakodnevnu upotrebu. Mogu se prati i u perilici posuđa.

No, tu su i nedostaci. S cijenom koja se kreće oko 50 eura, znatno su skuplje od većine alternativa. Iako su dizajnirane da smanje prolijevanje, nisu potpuno otporne na curenje, pogotovo kada se koriste sa slamkom. Također, trend sakupljanja kritiziran je zbog poticanja konzumerizma.

Početkom godine pojavila se i zabrinutost zbog prisutnosti olova u proizvodima. Tvrtka je potvrdila da se olovo koristi u malim količinama za brtvljenje vakuumske izolacije na dnu čaše, ali je ono prekriveno slojem nehrđajućeg čelika i ne dolazi u kontakt s pićem niti s korisnikom. Rizik od izloženosti postoji samo u rijetkim slučajevima oštećenja tog zaštitnog poklopca, a za takve situacije tvrtka nudi doživotno jamstvo. Konkurentski brendovi poput Hydro Flaska i Owale istaknuli su kako u svom proizvodnom procesu ne koriste olovo.

*uz korištenje AI-ja