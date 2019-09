Dobio sam novac i posudio ga, a sada mi nitko ne želi vratiti

Dragi Mevludine,

zovem se Dragan. Imam 54 godine i nisam oženjen. Živim s majkom koja ima 80 godina. Ne znam kako bih počeo. Što god taknem, ništa mi ne ide. Dobio sam neke novce i posudio i nitko mi ništa ne vraća. Plaćao sam ljudima struju, podstanarstvo i registracije auta, ali nitko mi ništa ne vraća. Prošlo je šest godina. Nije mi toliko do novca, ali nitko se ne javlja i ne pita, a ja ne mogu platiti račune. I u firmi imam problema. Ne žele mi priznati šest godina radnog staža. Morao sam uzeti odvjetnika, a sve je čisto. Srdačno vas pozdravljam u nadi da ću dobiti vaš odgovor. Unaprijed zahvaljujem.

šifra: rak

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Vi ste vrlo komunikativni, direktni i otvoreni. U životu ste imali ogromne propuste. Bili ste komplicirani kada su u pitanju život uopće i žene. Na svoju ste ruku. Što se tiče dugova prema vama, teško ćete sve te novce dobiti nazad. Tu samo predstoji tužba, jer na kraju sve možete istjerati zakonom. Posavjetujte se s odvjetnikom i moguće je da dio riješite, barem taj na poslu. Majka je već u dubokim godinama. Nema se tu što dodati. Malo njege i pažnje i to je to. No vama krajem godine predstoji boljitak i mali pomak, ali u idućoj godini vidim da ćete biti puno zadovoljniji i sretniji. Obratite pozornost na krvni tlak i prostatu. Ostalo je sve u redu. Za tri godine dosta toga će se stabilizirati i bit ćete zadovoljniji.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.

POGLEDAJTE VIDEO: