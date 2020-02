'Starenje lica može se odgoditi uz pravi tretman i na vrijeme'

Posljednjih nekoliko godina u Štimac Centru dentalne medicine primjećuju da sve više pacijenata nakon velikih zahvata u usnoj šupljini traži i estetske tretmane lica, kaže stomatologinja dr. Elena Štimac Vukojević, glavna estetičarka u Centru, koja se ovim zahvatima bavi tri godine.

Naime, kad riješe estetski problem povezan sa zubima, ljudi jednostavno žele popraviti još nešto što ih možda smeta, ili vide kao problem na sebi. Naravno, javljaju se i oni koji dolaze samo zbog estetskih zahvata, no češće je riječ o paketu, kaže.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Najčešće dolaze žene, i to u dobi već od 20-ih godina, pa sve do žena zrelije i starije dobi, no ima i muškaraca, kaže. Kod mlađih žena obično je riječ o zahvatima uljepšavanja, primjerice jagodica ili usnica, odnosno korekciji onoga što ih smeta, dok se zrelije žene češće javljaju radi antiage tretmana. Muškarci, pak, najčešće dolaze da bi se riješili podočnjaka, a onda i radi pomlađivanja - kaže dr. Štimac.

Dodaje kako do sada nisu imali pacijenata s nerealnim zahtjevima, odnosno onih koji bi tražili nešto na temelju krive slike o sebi, dakle zahvat koji im ne bi bilo potreban.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Takav bismo zahtjev sigurno odbili. No, ponekad postoje razlike između onoga što pacijent želi, odnosno misli da mu je potrebno, i onoga što trebamo učiniti da bi rezultat bio odgovarajući. Mi smo tu da objasnimo što je potrebno i u dogovoru uvijek dođemo do pravog rješenja - kaže stomatologinja.

Na primjer, žene često dolaze s idejom da im treba samo ispuniti bore, da bi bile manje vidljive. No, takav zahvat najčešće ne rješava problem, jer bore prvenstveno nastaju zbog gubitka volumena na licu ispod te kože. Djelovanjem samo na bore, one bi se brzo vratile. Zato filerima treba ispuniti dio ispod kože, kako bi lice opet dobilo volumen, što će pridonijeti tome da mišići zategnu kožu i ona ostane napeta i da se povrati mladenački izgled, pojašnjava.

- Upravo je zrela dob - otprilike između 30. i 40. godine u ženinom životu - dobro vrijeme da se počne razmišljati o tome. S jedne strane, to je dob u kojoj žene trebaju postati svjesnije toga da je važno brinuti o izgledu, a istodobno, ovakvi tretmani od te dobi bitno pomažu da se starenje lica odgodi - kaže dr. Štimac.

Naime, što ranije se počne raditi na tome da lice zadrži volumen, mišići i koža se prilagođavaju i žena će dulje biti bez bora, i bez neke posebne dodatne njege, pod uvjetom da redovito ponavlja tretmane, pojašnjava dr. Štimac.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Mogu reći da ima primjera žena koje sa 60 godina izgledaju odlično baš zbog toga što su tretmanima odgodile starenje kože, dodaje. S druge strane, takav tretman u velikoj mjeri mijenja i ženin osjećaj samosvijesti i samopouzdanja te im daje veću dozu sigurnosti u sebe.

- Iako su mnoge žene prije prvog tretmana pomalo podozrive, mogu reći da još nismo imali ženu koja bi bila nezadovoljna botoxom, ili filerima. To je, zapravo, najbolji dio postupka: Kad na kraju tretmana vidimo široki osmijeh koji ukazuje na zadovoljstvo time što se žena bolje osjeća u svojoj koži, priča dr. Štimac.

Doza podozrivosti s kojom žene dolaze na tretmane povezana je prvenstveno, s time da je svima njima važno da se nakon tretmana ne vidi da su bilo što radile na sebi, odnosno ne žele izgledati neprirodno, kaže dr. Štimac.

- Kad je tretman stručno obavljen, to i ne smije biti tako. Riječ je o zahvatu koji se obavlja ambulantno, uz anestetsku kremu, te od pripreme do kraja zahvata traje oko 40 minuta i u pravilu ne treba puno vremena za oporavak. Mogu se javiti podljevi i modrice i individualna je stvar koliko će vremena trebati da se povuku, no u pravilu, nakon 4 do 5 dana od zahvata sve bi trebalo biti u redu i učinak je vidljiv, priča dr. Štimac.

- Kad prođu taj prvi postupak kod kojeg su uvijek malo oprezne, žene se kasnije rado vraćaju, vjerojatno zbog zadovoljstva rezultatima, dodaje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što sve možemo tretirati?

Estetskim tretmanima moguće je djelovati na tri područja lica - riješiti bore na čelu, oblikovati ili dodati volumen jagodicama i usnicama, te urediti ili 'popraviti' oblik brade i čeljusti. O području lica ovisi i koji materijali dolaze u obzir, Tako se na čelu i borama oko očiju koristi botox, dok se srednji i donji dio lica tretira dermalnim filerima, pojašnjava dr. Štimac.

Foto: Dreamstime

Primjenjuju se za korekciju usana, najčešće zbog njihovog povećanja i naglašavanja prirodnog oblika, kako bi se postigla simetrija lica. Koriste se i za tretiranje bora i umanjivanje gubitka elastičnosti kože, koji mogu dovesti čak i do promjena u konturama lica. Najčešće se koriste za izglađivanje tzv. pušačkih bora, dakle oko usta, kao i za ublažavanje nazolabijalnih bora (koje se protežu od nosa do usana), a mogu se primijeniti i protiv bora na dekolteu.

Koliko tretman djeluje?

Hijaluron u filerima potiče stvaranje i zadržavanje vode u koži, pa će tako obnoviti izgubljen volumen i učiniti lice svježijim. Osim toga, fileri mogu potaknuti i prirodno stvaranje hijaluronske kiseline i kolagena u koži, tako da i na taj način mogu produžiti učinak i rezultate tretmana.

Ipak, treba imati na umu da tretmane radi optimalnog učinka treba ponavljati, s vremenom svakih 12 do 15 mjeseci, kako biste doista usporili starenje, odnosno što dulje zadržali mladoliki izgled. Nakon tretmana za to nisu potrebne nikakve posebne kreme ili njega.

- Dovoljna je obična hidratantna krema i neki serum za njegu kože, dakle nešto što biste i inače koristili u njezi, kaže dr. Štimac. U Štimac Centru dentalne medicine koriste botox i filere tvrtke Allergan, koja je u svjetskom vrhu kad je riječ o njihovoj proizvodnji i puno ulaže u razvoj i istraživanja novih proizvoda. U pitanju su Juvéderm fileri i Botox Vista, s kojima do sada nisu imali problema, niti reakcija kod pacijenata, dodaje

Možemo li zubaru pokloniti povjerenje?

Svojedobno je bilo dosta pitanja o tome mogu li takve zahvate raditi stomatolozi, pa treba reći da na medicinskim fakultetima općenito ne postoji posebna edukacija za estetske tretmane, već se i liječnici drugih struka i stomatolozi za to mogu dodatno educirati na posebnim tečajevima, temeljem kojih im se izdaje i licenca za rad, kaže predsjednik i osnivač Hrvatskom društva za estetsku medicinu (HDEM), stomatolog dr.sc. Željko Rotim.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Vrsta edukacije propisana je pravilnicima koje je donijelo Ministarstvo zdravlja i samo oni koji su je prošli mogu dobiti licencu koju izdaje HDEM, pa prije nego što ugovorite zahvat treba provjeriti je li riječ o educiranom stručnjaku koji posjeduje licencu.

- Danas se ovi zahvati mogu obaviti i u raznoraznim kozmetičkim, pa i frizerskim salonima, pri čemu oni koji ih izvode nisu dovoljno educirani, pa svakako treba reći da kod odluke o tome kod koga ćete obaviti zahvat treba biti oprezan, kaže i dr. Štimac. Kad su u pitanju stomatolozi, oni u svojoj osnovnoj edukaciju imaju predmete u kojima puno uče o estetici lica i tome kako stomatološkim radovima mogu utjecati na promjene, kaže.

Koliko koštaju najčešći tretmani?

- Kad su u pitanju cijene i dostupnost tretmana, sve ovisi o tome koliko je materijala potrebno po pojedinom zahvatu. Tako prosječna cijena primjene botoxa u području čela i oko očiju iznosi 2000 kuna. Jedan mililitar dermalnog filera stoji 3000 kuna, što je obično dovoljno za korekciju usnica. S druge strane, kod tretmana na srednjem dijelu lica, gdje se tretiraju jagodice i bore, mogu biti potrebna i 3 do 4 mililitra, pa cijena može doseći i 10.000 kuna, kaže dr. Štimac

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: