Kralj botoksa: Žene mi pod pauzom dolaze na tretmane

Nije više potrebno ići pod nož da biste izgledali mlađe. Igle i ultrazvučni uređaji jedini su pribor koji estetskim liječnicima, poput dr. Nikole Milojevića, služe za uljepšavanje - u svega nekoliko minuta, čak i u pauzi za ručak.

Botoks, fileri i liposukcija tako su postali dostupni svima pa naš poznati doktor tvrdi da u njegovu londonsku kliniku dolaze i vozači metroa, a u zagrebačku u Gundulićevoj i spremačice...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Cijene su apsolutno postale prihvatljive i ljudima koji imaju prosječne plaće. Botoks lica stoji dvije tisuće kuna, laserske korekcije tisuću, a već od 700 kuna može se ukloniti neka manja nepravilnost na licu, ožiljak ili pigmentacija ili napraviti tretman uklanjanja celulita s jednog dijela tijela. Znate, ljudi se osjećaju bolje kad odjenu novu odjeću. Isto je i s malo pomlađenim licem ili tijelom. Sretniji su čim bolje izgledaju - kaže dr. Milojević.

Na tretmane pomlađivanja uglavnom mu dolaze žene s "umornim" izgledom lica, žene kojima su se spustile jagodice pa imaju izgled "sekvoje", čija je koža "opala". Kako se to ne bi dogodilo, potrebno je s tretmanima početi što prije.

Foto: Josip Regović/Pixsell

- "Full face approach" često radim, koristeći u jednom tretmanu 12 mililitara filera koji popunjavaju bore i revitaliziraju kožu. Možda se čini puno, ali to je jedna jušna žlica. Popunjava se cijelo lice, a takav pristup je potreban ako koža nije bila njegovana kad je trebalo. Znači, ubrizgavamo filere iza kuta usana i popunjavamo i bradu da profil lica bude ravan. To nije trajno rješenje jer se mora puniti svakih godinu dana - kaže dr. Milojević.

Uspoređujući rad u Londonu, u klinici koju je nazvao Milo, radi lakšeg izgovaranja, u našem podneblju ima izuzetno "interesantnih faca", a za sve to zaslužan je - miks gena.

- Zbog toga su naše djevojke vrlo lijepe i u pravilu trebaju minimalne estetske korekcije - kaže Milojević.

Estetska medicina posljednjih je godina postala sve opipljivija grana medicine, prvenstveno jer do prije koju godinu nije bilo aparature poput laserskih uređaja, uređaja za radiofrekvenciju ili CoolSculptinga, uređaja za neinvazivno uklanjanje masnog tkiva koji omogućuju precizno oblikovanje tijela, toliko precizno da se mogu "isklesati" pločice na trbuhu.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Liposukcija za - "konačan izgled"

- CoolSculpting radi na principu zamrzavanja masnoća, bez oštećenja okolnog tkiva, a te masnoće tijelo izbaci u roku nekoliko mjeseci. Iza toga stoje godine istraživanja. Između ostalog, jedna studija je pokazala da žene, koje su kao djeca često lizale sladoled, imaju rupice oko usana, što znači da je hladnoća utjecala na manjak masnoće u tom dijelu lica. Isto vrijedi i za jahačice koje na bedrima imaju manje masnog tkiva nego ostale žene jer jašu i zimi kad je hladno. Još jedan primjer je ultrazvučna liposukcija koja se nekada koristila za razbijanje tumora, danas se koristi za razbijanje masti - objašnjava nam dr. Milojević i dodaje da se uljepšavaju i ljudi koji aktivno rade na sebi, i idu u teretanu, ali žele da im se, primjerice, liposukcijom pomogne oko "konačnog izgleda".

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

No tu su i mnogi drugi tretmani.

- Nekirurško oblikovanje nosa, uklanjanje podočnjaka i podizanje kontura filerima i botoksom, zovemo wow-tretmani koji imaju zapanjujući efekt. Ljudi nam dođu u pauzi za ručak, ništa se ne vidi nakon pola sata, nema modrica i podljeva, samo nekoliko uboda. Plasmage zateže gornji kapak, a postupak je gotov u 20 minuta. I nema skalpela. Iz aparata izlazi "mala munja" koja toliko brzo zagrijava tkivo da ono nema vremena ni "spržiti se", nego tkivo samo ispari. Pred očima se topi i nestaje višak kože na gornjim kapcima, no tim postupkom nestaju i madeži i fibromi, te pigmentacija, strije i bore - govori dr. Milojević.

Muškarci mu dolaze na tretmane poticanja rasta vlasišta uz matične stanice koje se uzimaju sa stražnje strane glave, te se kao "koktel" nanose na dio gdje kosa slabi.

- Nije rijetko da pacijenti plaču i grle me, nakon što im izravnam nos s dvije injekcije iznad i ispod grbe na nosu - govori Milojević.

Ono što vas može pomladiti danas, a ti su tretmani svakim danom sve bolji su fileri, koji nisu trajni, te botoks, tretmani krvnom plazmom, laserski tretmani, radiofrekvencija. Svi oni na neki način potiču proizvodnju kolagena, glavnog vezivnog sastojka kože. Tako se najčešće rješavaju podočnjaci, pune se usnice, a u posljednje vrijeme i nekirurški se rješavaju kapci na oku metodom.

Bore do 40-e nisu toliko vidljive

Bore su nekad lijepe jer daju karakter i do četrdesete nisu toliko vidljive. No što se prije počne s minimalnim zahvatima, naravno, to će kasnije biti lakše održavati korekcije. Napraviti neku korekciju s 25 godina, u tim mladim godinama nitko neće primijetiti, ali će biti od presudne važnosti ako želite što dulje ostati mladi, smatra Nikola.

- Nedavno mi je došao mladić od 18 godina koji se bavi manekenstvom. Primijetio je bore na licu, pa se želio malo "popeglati". I to je danas postalo normalno - kaže dr. Milojević, iako dodaje da se u tome ne smije pretjerivati.

Nekad ga mladi, već s 18 ili 19 godina pitaju za liposukciju, no to odbija raditi.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Dogodilo mi se nekad u karijeri da me pacijenti ili pacijentice nagovore da im stavi ipak "malo više" botoksa, ali inače ne volim "zamrznute face" kakve se obično povezuju s intervencijama na licu, niti ikakva pretjerivanja. Žene jesu zahtjevnije, ali nema toga što ne možemo riješiti uz smijeh i razgovor. Muškarci su malo manje komplicirani, oni dođu i prepuste se - kaže Milojević.

Doktora za mladolik izgled morali smo priupitati i do koje godine je moguće zadržati mladolik izgled...

- Naravno, važno je da pazite što stavljate u sebe kao što pazite što stavljate u svoj auto. Ljudi žive dulje, dokazano je, ako jedu kefir i probiotike, te ako se posti od jela 12 sati. Istraživanja govore da bismo mogli živjeti i biti zdravi i sa 150 i 200 godina. Naš rok trajanja, složit će se i mnogi psiholozi, ograničen je samo jer smo se mi odlučili ugasiti - kaže dr. Nikola Milojević.

Suvremeni tretmani koji će nam u tome pomoći uključuju i hormone rasta, a primjerice Arnold Schwarzenegger ili Silvestar Stallone ih već odavno koriste.

Foto: Josip Regović/Pixsell

Na pragu 50. godine potpuno opušten

Milojević od dvanaeste godine živi i školuje se u Engleskoj. Igrao je tenis, a ragbi je trebao igrati i za našu reprezentaciju, međutim, studij medicine nije mu dozvoljavao da se posveti sportu koliko je htio. Danas se rekreativno bavi trčanjem i ide u teretanu jer mu ozljede koljena i lakta ne dopuštaju da se bavi omiljenim sportovima.

- Nekad me deprimirala 40. godina, no sada, na pragu 50. totalno sam opušten. Što sam stariji nekako se lakše nosim s time. Sve manje brinem o godinama, i zapravo se osjećam više fit nego s 25. Moj je otac umro je sa 67. godina od srčanog udara. Znači imam predispozicije za začepljenje žila, no dajem sve od sebe da ostanem u dobroj formi. Nedavno sam bio na testu intolerancije i saznao da sam intolerantan na, primjerice mlijeko i mliječne proizvode. Polako uvodim novu prehranu i primjećujem kako gubim kile. Izgubio sam ih već sedam, osam. Obožavam sir, ali sam ga u potpunosti izbacio. Pijem i kavu sa sojinim mlijekom, ali s druge strane, kad nema izbora, popijem i s običnim, nisam toliko rigorozan - opisuje Milojević.

Očevim putem

Njegov otac Boško još davne 1967. godine otvorio je u Zagrebu prvu privatnu kliniku za estetsku kirurgiju na križanju Zvonimirove i Šubićeve, u vrijeme kada privatnika u Jugoslaviji nije bilo. Razlog za to Nikola pronalazi u Titovoj avangardi i pomislili kako će u kliniku dolaziti svjetski poznati i bogati ljudi i tako malo podići rejting cijele zemlje.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

- Nisam htio raditi estetsku plastičnu kirurgiju jer sam smatrao da nema boljeg liječnika od mog oca. Specijalizirao sam "family practice", a zatim se zaposlio u jednoj klinici u Harley streetu. Malim zelenim autom obilazio sam filmske i glazbene setove te bogate koji su željeli privatnog doktora. Pjevačima smo često spašavali grlo dajući im prije nastupa ulje s čilijem, a tako sam upoznao cijelu plejadu poznatih poput dečkiju iz Coldplaya, Slasha, Spice girls, Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, ali i Kate Middleton koja je kod nas došla samo se raspitati o tretmanima, iako je imala prekrasnu kožu. Za nju mislim da je do sada već napravila neke izmjene - govori Nikola.

Ta liječnička praksa nije bila bogzna što plaćena, pa je Milojević počeo pomalo eksperimentirati s botoksom, koji ga je lansirao do zvijezda, a britanski mediji okrunili su ga za "kralja botoksa".

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Kod kuće je najljepše...

- Vani je lijepo, ali kod kuće je najljepše - kaže.

To je i bio razlog zbog kojeg se 2009. sa svojom obitelji, suprugom i djecom, doselio natrag u Hrvatsku iako je sam u Britaniji proveo više od 25 godina. Nikola ipak najradije odmara u obiteljskoj kući u Rovinju, koju je kupio još njegov otac, a koja se nalazi odmah ispod crkve sv. Eufemije, s prostranim vrtom, najvećim u starom gradu.

- Tamo je moje utočište, moj mir. Kada sam se nakon studija medicine zaposlio, znao sam raditi i 72 sata u komadu. Stigao bih onda u Hrvatsku i kao papa poljubio tlo - govori Nikola koji danas četiri ili pet dana u mjesecu provodi u svojoj londonskoj klinici Milo.

- Volim puno raditi i dobro zaraditi. Imam puno energije u sebi, i meni je ponekad čudno kako sve stignem. Ali stignem. Privatnik sam u srcu - kaže Milojević koji je odrastao u Kozarčevoj ulici.

Na promociji Hrvatske radi kad god stigne. Između ostalog, svakog listopada u Dubrovniku organizira kongres kojemu nazoči oko 600 uglednih estetskih liječnika koji saznaju sve o napretku estetske medicine, a ove je godine, priča nam, stigao i kirurg Kim Kardashian koji je ostao oduševljen Dubrovnikom.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Strastveni Dinamov navijač

Zagrepčaninu i purgeru, kako sam sebe naziva, velika ljubav je i nogomet. Pokrovitelj je i glavni sponzor futsal kluba Dinamo, kluba na čije su utakmice su dolazili BBB-ovci u vrijeme bojkota Dinama i njegove uprave.

- Imao sam tek pet godina kad me otac odveo na Maksimirski stadion, a '82. kad je Dinamo osvojio prvenstvo nisam mogao prisustvovati zbog vodenih kozica. To je bila trauma dugo godina - kaže Nikola koji se nikad nije istinski odrekao nogometa.

Zajedno s Jurom Fabijanićem rodila se ideja o Kutiji šibica.

- Doveo sam na jednu utakmicu prijatelja iz Škotske, kada je 3,5 tisuće Bad Blue Boysa navijalo. Rekao mi je "Nick, pa ovo je fantastično". Ljudi me pitaju je l' to moja ciljana skupina ljudi, međutim, smatram da je važno raditi za ljude, doprinositi barem dijelu društva. Osvojili smo naslov prije dvije godine, međutim crnu mrlju na to je bacila smrt našeg kolege i prijatelja Mate Čuljka koji je u to vrijeme, dok smo osvajali kolabirao na terenu u Varaždinu - objašnjava nam Nikola Milojević koji danas s obitelji, suprugom i troje djece živi u podsljemenskoj zoni.

- Želimo sljedeće godine u Ligu prvaka, ipak je futsal najbrže rastući sport, svi ga igraju - strastveno priča Milojević i zaključuje da nije doktor, možda bi bio i sportski novinar.

Filmska zvijezda

Nedavno se okušao i u glumačkim vodama, u filmu Ivane Vidović čija se premijera uskoro očekuje. Riječ je o filmu 'Tri sekunde'.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Glavna glumica dolazi kod mene na tretman, a ja sam imao jednu rečenicu za izgovoriti. Glumio sam dr. Krešu. Rečenicu sam morao ponoviti 20 puta, a kazali su mi da sam profesionalan poput Roberta de Nira i svih 20 puta jednako ponovio rečenicu - priča dr. Milojević. Uz Dinamo obožava i Jamesa Bonda...

- Da, kažu mi da sličim Danielu Craigu, iako ja baš ne vidim neku poveznicu - smije se.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: