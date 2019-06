Stari Kinezi kuće su okretali prema jugu da zimi budu toplije

Još prije 6000 godina Kinezi su shvatili da je sunce zimi niže nego inače, odnosno bliže Zemlji. Isto tako, znali su da im orijentiranje domova prema jugu pomaže da im bude ugodnije po zimi, kaže fizičar John Perlin u knjizi 'Let It Shine: The 6,000-Year Story of Solar Energy'.

Čak i danas, dodaje autor, kuće koje u Kini gledaju u 'zimsko sunce' imaju veću cijenu.

- To je preteča solarnih panela, odnosno počeci iskorištavanja sunčeve energije. Antički Grci su se također uhvatili u koštac s konceptom kuća okrenutih prema jugu. I Sokrat je detaljno govorio o tome, a Aristotel je tvrdio da kuće trebaju biti prozračne ljeti i tople zimi te okrenute prema jugu - objašnjava.

Autor dodaje kako su Rimljani, pak, otišli korak dalje.

Foto: promo

- Otkrili su da bi pokrivanje prozora prozirnim materijalom pomoglo u hvatanju topline u zatvorenom prostoru. Dotad staklo nije korišteno. Razvili su industriju stakla te naučili da ono omogućuje ulazak sunčeve energije i svjetla. Ono što su također otkrili je da prozori pomažu u održavanju topline - kaže fizičar i znanstvenik.

Shvatili su da predmeti u kući, osobito zidovi, apsorbiraju toplinu i zrače čak i kad izvor topline, sunce, više nije prisutno.

- Solarni paneli kakve imamo danas nastali su tek u polovici 20. stoljeća. Bili su vrlo skupi, a cijene su danas puno prihvatljivije. Osim toga, solarni paneli od prije deset godina bili su oko 10 posto učinkoviti, a učinkovitost trenutačnih modula sunčeve energije za krovove je oko 21 posto. To područje razvija se brzinom munje, a znanstvenici se nadaju kako će postati još cjenovno prihvatljivije i raširenije - objašnjava znanstvenik John Perlin.

