Obavijesti

Lifestyle

Komentari 10
ŠTO RADITI, ČEGA SE KLONITI

Stariji ljudi i srčani bolesnici, čuvajte se! Stiže nam južina...

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Stariji ljudi i srčani bolesnici, čuvajte se! Stiže nam južina...
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stariji ljudi, kronični bolesnici i meteoropati ovih dana trebaju pripaziti jer meteorolozi najavljuju velike i nagle skokove temperature - s proljetnih 15 naglo će pasti na 5 °C

Admiral

Zbog najave velikih oscilacija temperature zraka, starije osobe i kronični bolesnici, posebno oni s dijagnozom iz spektra kardiovaskularnih bolesti, ovih dana trebaju biti posebno oprezni, kaže dr. Dragan Soldo, obiteljski liječnik u novozagrebačkom naselju Dugave. Naime, velike i nagle promjene u temperaturi zraka utječu na skupljanje i širenje krvnih žila, pa oni koji pate od ateroskleroze, povišenog tlaka, kao i dijabetičari, moraju biti oprezniji.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su znakovi koji upućuju na mogućnost srčanog udara i do mjesec dana prije

Pokretanje videa...

Simptomi srčanog udara 00:32
Simptomi srčanog udara | Video: 24sata/pixsell

Prema prognozi DHMZ-a, sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz mogućnost slabe kiše. Najviša dnevna temperatura kretat će se oko 6 do 7 °C, dok će jutarnje i noćne vrijednosti biti niže, oko 4 °C.

U narednim danima temperature će se zadržavati u sličnom rasponu, uz promjenjivo i uglavnom oblačno vrijeme te povremene oborine. Krajem tjedna, prema najavama DHMZ-a, moguće je zatopljenje uz jačanje južine, što bi moglo donijeti temperature iznad prosjeka za ovo doba godine.

storyeditor/2024-01-17/dreamstime-xxl-186953069.jpg
Za vrijeme naglih promjena temperature izbjegavajte teže napore i dulje hodanje po gradu, radije se odmarajte kod kuće | Foto: DREAMSTIME

- Ako spadate u rizičnu skupinu, preporuka je odgoditi sve obaveze koje podrazumijevaju težu fizičku aktivnost ili dulje hodanje po gradu - savjetuje dr. Soldo.

Ako morate izaći, nastojte obaviti samo ono što je nužno, bez pretjeranih napora. Odjenite se slojevito, kako biste mogli skinuti višak odjeće u toplijem dijelu dana i izbjeći preznojavanje. Također, izbjegavajte naglo izlaziti iz prostora koji su zagrijani na niske temperature vani. Umjesto toga provjetrite prostor prije izlaska kako bi se tijelo prilagodilo vanjskim temperaturama.

- Također, nastavite redovno piti propisanu terapiju, bez promjene u doziranju lijekova na svoju ruku - upozorava liječnik. 

ZA HLADNA JUTRA Slojevite kombinacije u danima raznolike temperature zraka
Slojevite kombinacije u danima raznolike temperature zraka

To je često slučaj s bolesnicima koji pate od hipertenzije, jer se tijekom toplijih dana krvne žile šire, pa je potreban manji pritisak da bi krv kolala prema srcu ili nazad, odnosno moguće je osjetiti pad krvnog tlaka. Ipak, ne prekidajte terapiju na svoju ruku, jer nagli pad temperature može dovesti do suprotnog problema.

- I meteoropatima možemo savjetovati dodatni oprez, jer su tijekom ovako naglih skokova između 'južine' i hladnijih dana mogući problemi sa spavanjem, nervoza, poteškoće u koncentriranju na svakodnevne zadatke i povećan umor. Zato bi također bilo dobro odgoditi obaveze koje nisu hitne, kako bismo ih odradili s manje stresa - savjetuje dr. Soldo. Također, čuvajte se u prometu.

I mlađe osobe koje su osjetljive na promjene vremena mogu imati problema poput nesanice, nervoze i pojačanog umora | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Tijekom ovih promjena dobro je ne pretjerivati s kavom i napitcima koji sadrže veće količine kofeina, posebno s energetskim napitcima. Također, izbjegavajte tešku i masnu hranu, a dobar izbor su juhe i variva s povrćem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO 'Dečki me u školi nikad nisu primjećivali, a danas ne mogu skinuti pogled s mene'
PRAVA TRANSFORMACIJA

FOTO 'Dečki me u školi nikad nisu primjećivali, a danas ne mogu skinuti pogled s mene'

Često se kaže da neki ljudi 'procvjetaju' još u srednjoj školi, a da im popularnost nakon toga brzo splasne. No za druge, najbolji dani dolaze tek nakon što zatvore školska vrata i zakorače u 'stvarni' svijet. Upravo to dogodilo se Poppy Olive
Dnevni horoskop za utorak 3. veljače: Lav se udaljava od partnera, Ribe očekuju zapreke
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za utorak 3. veljače: Lav se udaljava od partnera, Ribe očekuju zapreke

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 3. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Sandra iz Zagreba se kupa u ledenoj vodi svaki dan: 'Liječnici mi kažu da sam kao djevojčica!'
ČAK I NA -10!

Sandra iz Zagreba se kupa u ledenoj vodi svaki dan: 'Liječnici mi kažu da sam kao djevojčica!'

Po krvnoj slici tijelo mi je u stanju djevojčice od 10 godina, to je ‘dokaz’ da moj ‘ice bath therapy’ radi, kaže nam ova žena koja je većinu života provela u Australiji gdje je hodala i po užarenom pijesku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026