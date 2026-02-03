Stariji ljudi i srčani bolesnici, čuvajte se! Stiže nam južina...

Zbog najave velikih oscilacija temperature zraka, starije osobe i kronični bolesnici, posebno oni s dijagnozom iz spektra kardiovaskularnih bolesti, ovih dana trebaju biti posebno oprezni, kaže dr. Dragan Soldo, obiteljski liječnik u novozagrebačkom naselju Dugave. Naime, velike i nagle promjene u temperaturi zraka utječu na skupljanje i širenje krvnih žila, pa oni koji pate od ateroskleroze, povišenog tlaka, kao i dijabetičari, moraju biti oprezniji.

Prema prognozi DHMZ-a, sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz mogućnost slabe kiše. Najviša dnevna temperatura kretat će se oko 6 do 7 °C, dok će jutarnje i noćne vrijednosti biti niže, oko 4 °C.

U narednim danima temperature će se zadržavati u sličnom rasponu, uz promjenjivo i uglavnom oblačno vrijeme te povremene oborine. Krajem tjedna, prema najavama DHMZ-a, moguće je zatopljenje uz jačanje južine, što bi moglo donijeti temperature iznad prosjeka za ovo doba godine.

Za vrijeme naglih promjena temperature izbjegavajte teže napore i dulje hodanje po gradu, radije se odmarajte kod kuće | Foto: DREAMSTIME

- Ako spadate u rizičnu skupinu, preporuka je odgoditi sve obaveze koje podrazumijevaju težu fizičku aktivnost ili dulje hodanje po gradu - savjetuje dr. Soldo.

Ako morate izaći, nastojte obaviti samo ono što je nužno, bez pretjeranih napora. Odjenite se slojevito, kako biste mogli skinuti višak odjeće u toplijem dijelu dana i izbjeći preznojavanje. Također, izbjegavajte naglo izlaziti iz prostora koji su zagrijani na niske temperature vani. Umjesto toga provjetrite prostor prije izlaska kako bi se tijelo prilagodilo vanjskim temperaturama.

- Također, nastavite redovno piti propisanu terapiju, bez promjene u doziranju lijekova na svoju ruku - upozorava liječnik.

To je često slučaj s bolesnicima koji pate od hipertenzije, jer se tijekom toplijih dana krvne žile šire, pa je potreban manji pritisak da bi krv kolala prema srcu ili nazad, odnosno moguće je osjetiti pad krvnog tlaka. Ipak, ne prekidajte terapiju na svoju ruku, jer nagli pad temperature može dovesti do suprotnog problema.

- I meteoropatima možemo savjetovati dodatni oprez, jer su tijekom ovako naglih skokova između 'južine' i hladnijih dana mogući problemi sa spavanjem, nervoza, poteškoće u koncentriranju na svakodnevne zadatke i povećan umor. Zato bi također bilo dobro odgoditi obaveze koje nisu hitne, kako bismo ih odradili s manje stresa - savjetuje dr. Soldo. Također, čuvajte se u prometu.

I mlađe osobe koje su osjetljive na promjene vremena mogu imati problema poput nesanice, nervoze i pojačanog umora | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Tijekom ovih promjena dobro je ne pretjerivati s kavom i napitcima koji sadrže veće količine kofeina, posebno s energetskim napitcima. Također, izbjegavajte tešku i masnu hranu, a dobar izbor su juhe i variva s povrćem.