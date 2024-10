Starinske klupe sad su moderne sofe: Sećija je postala Sechia

Čuvanje tradicije utkano je u svaki komad namještaja koji proizvodi đakovački dizajnerski studio Nunc čiji su moderni komadi nadahnuti prostranim ravnicama Slavonije, njenim rijekama i nadaleko poznatim hrastom od kojega se stoljećima radio namještaj od punog drveta. Dizajnom ova mlada tvrtka spaja različite kulture regije, od srednjoeuropske i mediteranske kulturne baštine pa sve do elemenata osmanske tradicije. Upravo to dovelo ih je do najnovijeg dizajnerskog rješenja, u trenutku kad im je u ponudi "zafalila" sofa. Odlučili su se za Balkan u modernom ruhu i tako je nastala - Sechia.

