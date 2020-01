Staru kožnu sofu pretvorila je u novu - jeftino i jednostavno

Žena iz Velike Britanije opisala je kako je restaurirala staru, pohabanu sofu tipa 'Chesterfield' - sivom bojom za kožu i mat lak premazom te da sada izgleda kao nova. Savjete je, kaže, pronašla na Facebooku, u grupi 'DIY on a Budget Official', a svoj uradak tipa 'prije i poslije' je objavila na internetu.

- Prvi put sam pokušala ovako nešto i tako sam sretna što je uspjelo. Svidjela mi se originalna boja, ali ona nije bila u skladu s bojama u našem novom domu, a i bilo je potrebno riješiti i tu pohabanost - rekla je i dodala da se tu staru sofu dobila besplatno na internetu, a za materijal je potrošila samo 30 funti (oko 260 kuna), na sivu boju za kožu i brtvilo - matirani lak za premazivanje kože.

Foto: Facebook

- Imam dva psa koji se već dva dana penju na sofu i još ne vidim ogrebotine od njihovih noktiju - dodala je.

Otkrila je i sam postupak:

Najprije je potrebno cijelu sofu istrljati alkoholom i krpom ili spužvom kako bi se uklonile sve masnoće i prljavština te eventualne naslage tretmana koji su prije rađeni na koži. Ona je to kaže napravila nekoliko puta jer je to izuzetno važan korak kako bi kasnije sve bilo napravljeno kvalitetno i lijepo. Ukoliko se prvi korak ne napravi pošteno, tada tijekom farbanja dolazi do nejednakosti u boji.

Foto: Facebook

- Za farbanje sam koristila četkicu, za rupe i nabore, i minijaturan valjak za ostalo. To je išlo vrlo brzo. Pričekajte dan pa nanesite još jedan sloj boje, ja sam u žurbi stavila samo jedan, ali preporučila bih dva. Pričekajte opet jedan dan pa nanesite brtvilo - savjetovala je.

Odabrala je, otkriva, završni premaz bez sjaja jer joj se čini da matirani namještaj djeluje luksuznije i skuplje.

- Upute za završni sloj bile su na ambalaži. Nanosi se jedan sloj krpom od mikrovlakana pa se osuši sušilom za kosu. Potom se nanosi drugi sloj i opet osuši prije nanošenja trećeg sloja. Tada ostavite da se suši dva, tri dana i do tada sofu ne dirajte - dodala je, a prenosi Daily Mail.

