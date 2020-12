Cijela godina, 2020. protekla je u obilježavanju jubilarnog rođendana pod geslom 'Već deset godina #noslonac'. Samo ime ‘noslonac’, divnu igru riječi, osmislila je marketinška agencija 'Švicarska'. Značenje riječi ‘noslonac’ sažima samu bit djelovanja CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora, a to je da su time što donose smijeh te oslonac u najtežim trenucima djeci, bolesnima i nemoćnima.

Misija je uvijek ista kao i svih deset godina – donijeti osmijeh i radost najpotrebnijima. Sve svoje aktivnosti prebacili su online,

na svoje društvene mreže te koliko je epidemiološka situacija dopuštala tako su se lagano približavali svojim korisnicima, djeci i starijima.

Početkom rujna organizirali su i održali smo prvu online panel-diskusiju 'Umjetnost klauna povezuje kulturu, zdravlje, znanost…' koja je okupila brojne stručnjake. Prikazivali su 10 minutni kratki dokumentarni film 'CRVENI NOS' na HRT-u i Z1 televiziji.

Za sami kraj godine pripremili su jedno posebno iznenađenje, a to je dodjela statua #noslonca kao zahvala svima onima koji su pomogli izgraditi organizaciju u ovih deset godina.

Statuetama za Porin, Doru, Večernjakovu ružu i Kolos, zajedničko je, osim što su prepoznatljive široj javnosti, što su sve djelo poznatog umjetnika, slikara, scenografa, dizajnera i glazbenika Ivice Propadala s kojim CRVENI NOSOVI već dugi niz godina, od samog početka svog djelovanja, sa zadovoljstvom surađuju.

Prva zajednička suradnja dogodila se još 2012. godine kad je Ivica Propadalo osmislio i kreirao grafike, a potom i plakate namijenjene bolnicama i ostalim ustanovama koje klaunovidoktori posjećuju. Suradnju su nastavili i kroz udrugu JA BiH, čiji je

gospodin Propadalo umjetnički direktor.

'Za statuetu ‘NOSLONAC’ mogli bismo reći da je kruna naše zajedničke suradnje. Kao što je i prva suradnja CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora i gospodina Ivice Propadala počela naizgled slučajno- dijeljenjem zajedničkih prostorija društva 'Napredak' u Bogovićevoj ulici u Zagrebu s udrugom CRVENI NOSOVI, tako je, jednim jednako 'slučajnim' susretom u jednom kultnom kafeu, gospodina Propadala i, tada, izvršne direktorice CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora gđe Mladenke Majerić, nastala ideja za kristalnu statuetu Noslonca', pričaju iz Udruge.

Željeli su da kristalna statueta, Noslonac, doista bude simbol temeljne poruke misije CRVENIH NOSOVA, a to je da se na klaunovedoktore može osloniti u najtežim životnim trenucima kao i da se klaunovidoktori oslanjanju na donatore i sve one koji žele graditi bolji svijet, pun smijeha i životne radosti, pa makar to bilo i u nekoliko kvadrata bolničke sobe.

Ivici Propadalu nije bilo teško naći inspiraciju u misiji koju CRVENI NOSOVI provode, a to je donijeti osmijeh i životnu radost bolesnima i nemoćnima. Naime, klaun mu je, kao i svakom umjetniku, barem u nekom segmentu djelovanja, bio inspiracija, pa tako i sam naziv, Noslonac.

Originalna kristalna statueta 'Noslonac' biti će spoj dva prepoznatljiva brenda u Hrvatskoj, iznimnog umjetnika Ivice Propadala, te snažne misije udruge koja će predstavljati emotivnu i društvenu vrijednost i biti dodijeljena onima koji su pomogli izgraditi organizaciju koja je u prvih 10 godina svog djelovanja donijela osmijeh na više od 164.656 lica djece i starijih.