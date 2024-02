Staza slavnih ima 2765 zvijezdi i dobije 20 novih svake godine

Foto: 123RF/Wikipedia

Kopiranje linka Gradnja Hollywoodske staze slavnih započela je 8. veljače 1960. godine. Odabrano je 1550 imena iz zabavne industrije i sagrađen je specijalni pločnik na Hollywood Boulevardu. U odboru za odabir zvijezda bili su poznati ljudi poput Walta Disneya, a prvih osam zvijezda dobili su ljudi čija su imena nasumice izvučena iz šešira između onih 1550. Foto: 123RF Same zvijezde izrađene su od ružičastog materijala uokvirenog s mjedi. Walk of Fame do danas ima ukupno 2765 zvijezdi i dvadesetak novih dodaje se svake godine. "Staza" je dugačka oko 2,1 kilometar, a godišnje je posjeti deset milijuna ljudi. Zimske olimpijske igre u Sarajevu Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL Na današnji dan, 8. veljače 1984. godine svečano su otvorene XIV. Zimske olimpijske igre u Sarajevu, najveći sportski događaj na prostorima bivše Jugoslavije. U organizaciju su utrošena velika sredstva, a pripreme su trajale godinama. Sagrađene su prometnice, hotelski kompleksi i sportski centri. Sarajevo je bilo jedan od 12 gradova organizatora, program Igara obuhvaćao je 30 sportskih događaja, na kojima su sudjelovali 1272 sportaša i sportašica iz 49 zemalja. Program se prenosio u 41 zemlji, a gledalo ga je 2,5 milijardi ljudi diljem svijeta. Suđenje vješticama u Salemu Foto: wikimedia Do suđenja vješticama u Salemu 8. veljače 1692. došlo je nakon što je doktor u američkom Salemu, u Massachusettsu, tvrdio kako je tri tinejdžerice obuzeo sotona. Više vremeplova pročitajte ovdje.