Smanjenje potrošnje tople vode štedi energiju – i novac! Samo 2,5 % vode na Zemlji je slatka voda. Od toga se više od dvije trećine nalazi u ledenjacima.

Zatvorite vodu dok perete zube. Provjerite curi li voda iz vodokotlića jer tako se može potrošiti do 200 litara vode dnevno. To je kao da pustite 50 vodu puta. Također, ako iz slavine kapa voda, troši se litra na sat. To je ekvivalent jedne kade tjedno.

Ugradite ventilacijske slavine i tuševe kako biste smanjili potrošnju vode.

Biljke zalijevajte kasno navečer ili rano ujutro, kada se manje vode gubi isparavanjem.