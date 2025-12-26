Ulica Štefanovec smještena podno Medvednice jedna je od rijetkih koje obilježavaju svoj imendan, a njezini stanovnici organiziraju proslavu već treću godinu zaredom
'Štefanje u Štefanovcu' - jedini u Zagrebu slave imendan svoje ulice: 'Ideja je došla na šanku'
Ulica Štefanovec nalazi se u gradskoj četvrti Podsljeme. Glavna je prometna 'žila kucavica' između Markuševca i Dubrave, a iz nje se proteže nekoliko manjih uličica. U jednoj takvoj već treću godinu zaredom stanovnici slave imendan svoje ulice - blagdan svetog Stjepana.
Pogledajte pripreme prošle godine:
- Ideja je došla tamo gdje sve ideje dolaze - na šanku. Razgovarali smo kako neki običaji propadaju pa mi je palo na pamet da bismo mogli napraviti priču o našem Štefanovcu koji je dobio ime po nekom Štefu, odnosno Stjepanu. Uz pomoć ostalih dobrovoljaca osmislili smo detalje - rekao je idejni začetnik Leonardo Biloglav.
Predstavnici ulice, uz pomoć dobrovoljaca, organiziraju druženje u obliku adventa pa se na stolovima mogu naći donirani kolači, keksići, kuhano vino, čaj, gibanice, sve što donesu stanovnici. Nema zime jer članovi HKUD-ova, zborova i tamburaških sastava uvijek zagriju atmosferu.
Sve je humanitarnog karaktera, a ove godine će se dijeliti i poklončići za one najmlađe posjetioce - licitarska srca s natpisom 'Štefanje u Štefanovcu' kako se ne bi zaboravio stari simbol Zagreba.
- Cilj ove ideje je održavanje tradicionalnih oblika druženja, bez društvenih mreža, mobitela i na daljinu. Pjesma, ples, razgovor, čestitanje Božića uživo, neprocjenjive su vrijednosti blagdana - dodao je Leonardo.
