Obavijesti

Lifestyle

Komentari 6
SUSJEDI ZA SUSJEDE

'Štefanje u Štefanovcu' - jedini u Zagrebu slave imendan svoje ulice: 'Ideja je došla na šanku'

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: 1 min
'Štefanje u Štefanovcu' - jedini u Zagrebu slave imendan svoje ulice: 'Ideja je došla na šanku'
Foto: privatna arhiva

Ulica Štefanovec smještena podno Medvednice jedna je od rijetkih koje obilježavaju svoj imendan, a njezini stanovnici organiziraju proslavu već treću godinu zaredom

Ulica Štefanovec nalazi se u gradskoj četvrti Podsljeme. Glavna je prometna 'žila kucavica' između Markuševca i Dubrave, a iz nje se proteže nekoliko manjih uličica. U jednoj takvoj već treću godinu zaredom stanovnici slave imendan svoje ulice - blagdan svetog Stjepana. 

Pogledajte pripreme prošle godine: 

Pokretanje videa...

Štefanje u Štefanovcu 2024 00:37
Štefanje u Štefanovcu 2024 | Video: privatna arhiva

- Ideja je došla tamo gdje sve ideje dolaze - na šanku. Razgovarali smo kako neki običaji propadaju pa mi je palo na pamet da bismo mogli napraviti priču o našem Štefanovcu koji je dobio ime po nekom Štefu, odnosno Stjepanu. Uz pomoć ostalih dobrovoljaca osmislili smo detalje - rekao je idejni začetnik Leonardo Biloglav. 

Foto: Leonardo Biloglav

Predstavnici ulice, uz pomoć dobrovoljaca, organiziraju druženje u obliku adventa pa se na stolovima mogu naći donirani kolači, keksići, kuhano vino, čaj, gibanice, sve što donesu stanovnici. Nema zime jer članovi HKUD-ova, zborova i tamburaških sastava uvijek zagriju atmosferu. 

PRVI MUČENIK Tko je bio sv. Stjepan i zašto je njegov dan državni praznik?
Tko je bio sv. Stjepan i zašto je njegov dan državni praznik?

Sve je humanitarnog karaktera, a ove godine će se dijeliti i poklončići za one najmlađe posjetioce - licitarska srca s natpisom 'Štefanje u Štefanovcu' kako se ne bi zaboravio stari simbol Zagreba. 

Foto: Karla Lemaić/24sata

- Cilj ove ideje je održavanje tradicionalnih oblika druženja, bez društvenih mreža, mobitela i na daljinu. Pjesma, ples, razgovor, čestitanje Božića uživo, neprocjenjive su vrijednosti blagdana - dodao je Leonardo. 

SUPER RECEPTI Ostalo vam je hrane od Božića? Evo kako napraviti nova jela
Ostalo vam je hrane od Božića? Evo kako napraviti nova jela

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Najbolji doživotni partner za svaki znak: Za Vagu je idealna druga Vaga, a Rak treba Ribu
ASTRO LJUBAVI

Najbolji doživotni partner za svaki znak: Za Vagu je idealna druga Vaga, a Rak treba Ribu

Ovan ima čak tri potencijalno savršena partnera za dugu i sretnu vezu, a slično je i kod Bika. No, ima onih kojima je samo jedan znak najbolji izbor za pravu ljubav punu razumijevanja i strasti
Evo koji božićni film je idealan za svaki znak Zodijaka: Za Ovna 'Sam u kući', a Ribe 'Vilenjak'
SLAŽETE LI SE?

Evo koji božićni film je idealan za svaki znak Zodijaka: Za Ovna 'Sam u kući', a Ribe 'Vilenjak'

Neki ljudi obožavaju komedije uz koje se smiju do suza, dok drugi više uživaju u romantičnim pričama uz poljubac ispod imele, a horoskop vam može pomoći da saznate koji božićni film je baš za vas
Tko je bio sv. Stjepan i zašto je njegov dan državni praznik?
PRVI MUČENIK

Tko je bio sv. Stjepan i zašto je njegov dan državni praznik?

Stjepan je bio Židov iz Jeruzalema koji je svim srcem prihvatio Kristov nauk i odlučio je svima propovijedati Radosnu vijest. U Djelima apostolskim stoji kako je brinuo za siromašne i nemoćne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025