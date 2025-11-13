Obavijesti

KOLIKO TOGA STAVLJAMO NA SEBE?

Štetni sastojci u kozmetici: Na što paziti dok njegujemo kožu?

Piše 24sata,
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Budući da je koža naš najveći organ i sve što na nju stavljamo barem djelomično upija, izbor proizvoda koje nanosimo itekako je važan. Saznajte koji sastojci u kozmetici donose više štete nego koristi

Dok svakodnevno nanosimo kreme, losione, šampone i šminku, rijetko razmišljamo o tome koliko se kemijskih spojeva nalazi u našoj rutini. Procjenjuje se da prosječna žena koristi i do petnaest proizvoda na dan, što znači da se na koži svakodnevno nađe i do petsto različitih sastojaka.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zašto se sve češće propituju sastojci u beauty industriji?

Tijekom posljednjeg desetljeća raste svijest o transparentnosti. Mnogi sastojci koji su nekoć bili standard danas su zabranjeni ili strože regulirani jer su se pokazali problematičnima, povezani s iritacijama, narušavanjem hormonske ravnoteže pa čak i mogućim karcinogenim djelovanjem. Zbog toga dobra informiranost postaje prvi korak prema zdravijim navikama njege kože.

Parabeni su konzervansi pod povećalom

Parabeni se nalaze u šamponima, gelovima za tuširanje te kremama za lice i tijelo, a na deklaracijama ih najčešće prepoznajemo kao methylparaben, propylparaben ili ethylparaben. Zabrinutost proizlazi iz navoda da mogu ometati hormonsku ravnotežu, osobito kod trudnica i djece.

Sulfati kao poznati iritansi 

SLS i SLES daju obilnu pjenu u šamponima i čistačima, no poznati su iritansi koji mogu uzrokovati suhoću i svrbež kože i vlasišta, osobito ako se koriste svakodnevno ili u većim koncentracijama.

Etanolamini u pjenama 

Etanolamini označeni kao DEA, TEA i MEA koriste se u šamponima, bojama za kosu i pjenama za brijanje. Problem nastaje jer u određenim uvjetima mogu formirati nitrozamine, spojeve za koje se sumnja da su kancerogeni.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Triklosan povezan s hormonskim poremećajima 

Triklosan se donedavno dodavao antibakterijskim sapunima, dezodoransima i pastama za zube, no danas se povezuje s hormonskim poremećajima te razvojem otpornosti bakterija na antimikrobne tvari, pa ga se sve više izbjegava.

Poliakrilamid i formaldehid u lakovima i dječjim šamponima

U hidratantnim kremama i proizvodima za kosu može se naći poliacrilamid koji se razgrađuje na potencijalno kancerogeni akrilamid. Sličnu kontroverzu prate formaldehid i sastojci koji ga otpuštaju, prisutni u lakovima za nokte i dječjim šamponima, poznati uzročnici alergijskih reakcija.

BHA i BHT su konzervansi prošlog vremena

Ovi konzervansi prisutni su u parfemima, ruževima i dezodoransima, a klasificirani su kao mogući karcinogeni i endokrini disruptori, pa sve češće ustupaju mjesto sigurnijim alternativama.

UV filteri pod provjerom

Pojedini UV filteri poput oxybenzonea i octinoxatea povezuju se s alergijama i poremećajem hormona, što je potaknulo porast popularnosti mineralnih filtera poput cinkova oksida i titanijeva dioksida, koji djeluju nježnije i fizički blokiraju UV zračenje.

Foto: Dreamstime

PEG spojevi narušavaju barijeru kože

PEG spojevi, odnosno polyethylene glycol, mogu narušiti prirodnu barijeru kože i u sebi sadržavati tragove 1,4-dioksana, tvari za koju se sumnja da je kancerogena. Zato se preporučuje poseban oprez kod osjetljive kože.

Sintetski mirisi i tajna iza riječi “fragrance”

Pod jednostavnom oznakom “fragrance” ili “parfum” može se skrivati cijeli niz kemikalija, često bez detaljnog navođenja. Upravo su sintetski mirisi najčešći okidači alergijskih reakcija i nadraženosti, pa je uvijek dobro birati proizvode bez mirisa ili s jasno deklariranim prirodnim aromama.

Viša cijena ne znači bolji sastav

Mnogi luksuzni proizvodi imaju gotovo identične formulacije kao i pristupačniji, pa ulaganje u poznavanje sastojaka često donosi više koristi nego ulaganje u brend.

'Prirodno' nije uvijek i 'sigurno'

Iako prirodna kozmetika može biti odlična alternativa, valja imati na umu da i biljni ekstrakti mogu izazvati iritacije. Najbolje se voditi pravilom kraćih i preglednijih deklaracija te provjerenih izvora.

Zdravija rutina bez nekih drastičnih promjena 

Zdravija rutina ne zahtijeva radikalne promjene, dovoljno je početi provjeravati sastojke proizvoda koje već koristimo i postupno ih mijenjati sigurnijim opcijama. Ponekad je dobro posegnuti i za jednostavnim, tradicionalnim rješenjima poput kokosovog ili bademovog ulja te se uvijek prisjetiti da proizvodi kojima je istekao rok trajanja više nisu sigurni za upotrebu.

