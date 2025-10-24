Obavijesti

U Slavoniji djevojčice od 11 i 12 godina slave rođendane na spa tretmanima i uče se šminkati

Piše Danijela Mikola, Ana Vukašinović, Marijana Matković,

Foto: TikTok/privatni album

Uče i lakirati nokte, staviti strepavice i napraviti manikuru i pedikuru, no bar su pod nadzorom. U drogerijama se pak žale da djevojčice samostalno kupuju skupe antiage serume svojim džeparcem ili im ih kupuju - majke

Da su djevojčice zaluđene kozmetikom čim počnu koristiti društvene mreže, svjedoči i Osječanka Mia Varešanović, koja je od te dječje radoznalosti stvorila rođendanski brend - organizira spa partyje za djevojčice.

