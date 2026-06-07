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PRIRODNI TRETMAN

Stevija i minoksidil: Prirodni spoj za rast kose koji oduševljava stručnjake

Piše Karolina Krčelić,
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Stevija i minoksidil: Prirodni spoj za rast kose koji oduševljava stručnjake
Foto: Pinterest

Istraživanja su pokazala kako prirodni zaslađivač stevija može pojačati djelovanje popularnog sredstva za rast kose, minoksidila. Ovo je ključ za naprednije i prirodnije tretmane protiv gubitka kose

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Novo istraživanje sugerira da kombinacija stevije i minoksidila može značajno poboljšati učinkovitost tretmana za rast kose. Iako je minoksidil već dugo korišten za poticanje rasta kose, njegova slaba topljivost u vodi i niska prodiranje kroz kožu ograničavaju njegovu učinkovitost. Međutim, nedavno istraživanje pokazuje da steviosid, prirodni zaslađivač dobiven iz biljke stevije, može poboljšati apsorpciju minoksidila kroz kožu.

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U studiji provednoj na miševima s androgenetskom alopecijom, kombinacija minoksidila i steviosida primijenjena putem rastvorljivih flastera učinkovito je potaknula folikule kose u fazu rasta, što je rezultiralo novim rastom kose.

Stevia sweetener in tablets to replace sugar. Stevia sugar pills on dark wooden background with stevia plant. No sugar concept. Natural sweetener, sugar substitute, alternative sugar
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Prema riječima Lifenga Kanga s Univerziteta u Sydneyju, korištenje steviosida za poboljšanje isporuke minoksidila predstavlja obećavajući korak prema učinkovitijim i prirodnijim tretmanima za gubitak kose, koji bi mogli koristiti milijunima diljem svijeta. 

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Ova kombinacija može biti posebno korisna za osobe koje pate od androgenetske alopecije, čestog oblika gubitka kose koji pogađa i muškarce i žene. Iako je potrebno dodatno istraživanje kako bi se potvrdili ovi nalazi u ljudskim kliničkim ispitivanjima, rezultati na životinjskim modelima otvaraju nove mogućnosti za razvoj učinkovitijih tretmana za rast kose.

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Ako razmišljate o korištenju tretmana za rast kose, preporučuje se konzultirati se s dermatologom ili stručnjakom za njegu kose kako biste dobili savjet koji je tretman najprikladniji za vaše potrebe.

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