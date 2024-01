Stigao nam je snijeg: Evo gdje se najbolje skijati i sanjkati

Zima nam pokazuje svoje zube, a mi smo izdvojili nekoliko lokacija na kojima možete skijati, sanjkati se, ali i grudati, raditi snjegoviće, ležati i rukama raditi anđele na snijegu... Mališanima će to biti posebno zabavno, a i odrasli će na nekoliko sati zaboraviti brige i opustiti se kao kad su bili djeca.

Foto: Canva (ilustracija)

Provjerili smo što se sve nudi, po kojim cijenama i gdje se fino jede.

Sanjkalište i skijalište Kamačnik

Nalazi se na nekih sat i pol vremena od Zagreba, pored planinarskog doma Kamačnik i savršeno je za cijelu obitelj, jer oni koji ne znaju skijati, mogu se sanjkati. Nakon što se dobro zabavite na snijegu i poželite kratki predah, predlažemo da se uputite u Bistro Kamačnik gdje možete pojesti nešto fino i toplo, od juha i gulaša do mesa, ribe, deserta... Na primjer, juha od gljiva stoji 3,5 eura, pastrva na žaru 9,5 eura, a goranski odrezak s gljivama i špekom platit ćete 9,5 eura. Za desert vam preporučujemo štrudlu od šumskog voća s vanilijom, odlična je. Komad stoji 4 eura.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Želite li ostati nekoliko dana, i to je moguće.

- U naselju Vujnovići smještenom u blizini centra Grada Vrbovskog uređeno je sanjkalište i skijalište opremljeno mini skijaškom vučnicom (200 m) kapaciteta 300 do 500 osoba na sat. Ljubitelji sanjkanja i skijanja mogu uživati na snijegu i biti smješteni u Planinarskom domu 'Kamačnik' ili u nekom od drugih smještajnih kapaciteta na području grada Vrbovskog. Planinarski dom 'Kamačnik' raspolaže s 30 postelja, dvoranom za sastanke kapaciteta 70 osoba te teretanom i saunom - kažu u Turističkoj zajednici grada Vrbovskog.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Bavarska: snježne radosti | Video: 24sata/REUTERS

Skijalište Mukinje, Plitvička jezera

Ovo skijalište se nalazi oko pet kilometara od restorana Lička kuća, u naselju Mukinje. Petkom i subotom možete uživati i u noćnom skijanju pod reflektorima, što je poseban doživljaj.

- Skijalište raspolaže s jednom vučnicom kapaciteta 400 skijaša na sat, koja ih vuče na proplanak, na oko 700 m n. v. odakle se skijaši niz nekoliko staza spuštaju u podnožje, na oko 640 m n. v. Dužine staza iznose približno 400 m. Osim skijanja i bordanja moguće je i sanjkati se niz padinu na koju se sanjkaši penju sami - kažu u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

- U ponudi skijališta je najam skijaške kao i borderske opreme te sanjki, tanjura i lopatica za spuštanje niz padinu. Svu opremu moguće je unaprijed rezervirati. Zbog blagih strmina staza (prosječni nagib 15 posto) skijalište je pogodno za početnike, rekreativce i djecu - dodali su.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Dnevan ski karta (od 9 do 16 sati) stoji 10 eura za odrasle i 5,50 eura za djecu stariju od pet godina. Moguće je kupiti i poludnevnu (od 9 do 13 ili od 13 do 16 sati) koja je jeftinija - 5,50 za odrasle i 4 eura za djecu.

Najam kompleta za skijanje za odrasle stoji 10 eura, a uključuje skije, pancerice i štapove. Isti komplet za djecu platit ćete 7 eura. Sanjke možete unajmiti za 5,50 eura, lopatice za 3, a snowboard za 8 eura (odrasli) ili 7 eura (djeca).

Kad se dobro izmorite i pomalo smrznete, krenite put Pizzerije Vučnica u naselju Mukinje s čije se terase pruža predivan pogled na prirodu. Cijene pizza se kreću, ovisno o vrsti, od 6,50 do 11,50 eura. U ponudi imaju i kobasice te ćevape kojima je cijena 7,50 eura dok ćete burger Vučnica s ličkim krumpirima platiti 11 eura. Šalicu vruće čokolade tamo ćete platiti 3,30 eura, a čaj 2,50. Kolači su 4 eura.

Više detalja pronaći ćete OVDJE.

Skijalište Baške Oštarije

- Priuštite si nezaboravne trenutke na našim skijalištima u srcu Velebita. U blizini hostela Baške Oštarije nalazi se odlično pripremljena staza u dužini od 1.3 km (500 m plava i 800 m crvena) sa vučnicom, stazom za skijaško trčanje, te za najmlađe novouređena staza za sanjkanje - kažu u Rekreativnom centru Baške Oštarije. Napominju de je moguće unajmiti skijašku opremu, a radno vrijeme skijališta je od 9 do 17 sati.

Foto: Dreamstime

U restoranu Baške Oštarije nude odličnu hranu pa se svakako počastite kad ste već tamo.

- Restoran se nalazi u sklopu istoimenog hostela odmah uz glavnu cestu na relaciji Karlobag-Gospić. Restoran nudi odličnu hranu te uslužno i ljubazno osoblje. Kod nas možete kušati teletinu/janjetinu ispod peke, domaću basu i sir škripavac. Također imamo posebnu ponudu jela kao što je mesna plata kubus te oštarski punjeni odrezak. Oni koji žele jednostavno a tradicionalno jelo tu je oštarski ručak (kupus i suho meso) i vinski kotlić. Zasladiti se možete sa štrudlom od domaćeg sira - opisali su kakve divote tamo možete kušati i dodali da će svaku najavljenu grupu gostiju počastiti domaćim likerom ili rakijom i fritama.

Ski centar Platak

Ovo skijalište je prilagođeno svim uzrastima. Imaju ozbiljnije skijaške staze, ali i onu koju nazivaju 'baby stazom'.

- RSRTC Platak raspolaže s 1 žičarom četverosjedežnicom i 1 dvosjedežnicom za staze Radeševo 1, Radeševo 2, Turističku stazu i Zavoj 19 te s 2 vučnice na stazama Tešnje i Pribeniš kao i 3 pokretne trake koje se nalaze na dnu staza Radeševo i Pribeniš te uz Baby stazu. Sustavom zasnježenja pokrivene su staze u zoni Radeševa, staza Pribeniš i Baby staza dok staze Tešanj i Turistička ovise o količinama prirodnog snijega. Radno vrijeme staza i žičara: 9 do 16 sati - stoji na njihovoj internetskoj stranici.

Dnevna karta za odrasle stoji 10 eura tijekom tjedna i 22 eura vikendom. Djeca do 16 godina starosti plaćaju 12 eura u tjednu i 13 eura tijekom vikenda. Dnevni najam sanjki stajat će vas 7 eura. Utorkom i petkom u ponudi imaju noćno skijanje, od 19 do 22 sata koje stoji 14 eura za odrasle i 10 za djecu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Više detalja o cijenama pronaći ćete OVDJE.

U Velikom domu Platak pronaći ćete restoran s jelima koja, kažu, pripremaju po tradicionalnim recepturama goranskog i kvarnerskog kraja. Krem juhu od vrganja platit ćete 4,60 eura, grah bez kobasice 6, a s kobasicom 2,50 eura više. Gulaš s domaćim njokima je 11, svinjski bečki s pomfritom stoji 10,50 eura, a domaće kobasice, pekarski krumpir i kiseli kupus su 11 eura. Od deserta imaju štrudle, ona od jabuke je 4,20 eura, a palačinke s čokoladom su 4.

Sanjkalište Cvituša

Nalazi se u južnom dijelu Velebita blizu Lovinca i savršena je lokacija za obitelji s malom djecom. Također, tamo možete i nešto fino pojesti, u Medinom baru, drvenoj kućici s terasom na kojoj gori vatra. U ponudi imaju juhe, variva, pizze, pečene krumpire, meso...

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- U općini Lovinac uređeno je i otvoreno popularno sanjkalište na brdu Cvituša. Sanjkalište je dugo 100 metara, a široko 130 metara. Specijalizirano je za sanjkanje i učenje prvih skijaških spustova. Uz sanjkanje i skijanje Izletište ima i gastronomsku ponudu unutar drvene kućice 'Medin bar' - kažu u Općini Lovinac.

- Uz rekreaciju za djecu i odrasle te gastronomsku ponudu na Izletištu se nalazi i mala suvenirnica u kojoj se, uz službene suvenire Izletišta ( majice, kape, šalice, magneti, razglednice ), mogu pronaći i proizvodi lokalnih OPG-ova; med, sokovi, pekmez, sirevi, prirodna kozmetika i čajevi - dodali su.

Foto: SYSTEM

Skijalište Krasno

- U istočnom dijelu Like, u podnožju Velebita je mjesto Krasno gdje su tri staze pogodne za rekreativno skijanje ukupne dužine 1,6 kilometara, a do vrha na 953 metra vode vučnice. Skijalište nema umjetno zasnježivanje tako da sezona skijanja ovisi o vremenskim prilikama - kažu u Turističkoj zajednici Ličko-senjske županije.

Kad ogladnite, svakako svratite u Bistro Manjan poznat po vrhunskoj ličkoj janjetini. Od ostalih jela u ponudi imaju odojak sa ražnja, jela sa roštilja, jela po narudžbi, krasnarski sir, domaći pršut...

Petrov vrh, Papuk

Ovo skijalište je udaljeno desetak kilometara od Daruvara i omiljeno je odredište obitelji s djecom. Nalazi se u blizini Planinarskog doma 'Petrov vrh' koji je otvoren subotom i nedjeljom, ali i izvan tih dana po dogovoru. U njemu se može jesti i prespavati jer na katu ima 50 ležajeva. Skijaška staza s vučnicom dugom 300 metara nalazi se pokraj doma.

Foto: DPA/Pixsell

- Nalazi se na šumovitom proplanku ispod Petrovog vrha na nadmorskoj visini od 547 metara. Oko doma se nalaze travnati tereni okruženi bjelogoričnom i crnogoričnom šumom, a neposredno pokraj objekta je sanjkalište i skijalište s vučnicom - kažu u Turističkoj zajednici grada Daruvara.

Na stranici Hrvatskog planinarskog saveza su navedeni brojevi mobitela na kojima možete dobiti više detalja o ponudi, cijenama itd.

Skijanje i sanjkanje na Sljemenu

Ovo je jedno od najpopularnijih odredišta za obitelji koje žive u Zagrebu i okolici. Blizu je, pristupačno, a i gastro ponuda je odlična. Do vrha Medvednice možete doći automobilom, autobusom ili žičarom. Vrlo popularno je tamo otići na sanjkanje, a nakon toga u jedan od planinarskih domova na fini grah s kobasicama, toplu juhu, meso s roštilja...

Na primjer, Planinarski dom Puntijarka je najveći dom na Medvednici i je otvoren sve dane u tjednu. Imaju provjereno finu hranu, a moguće je u njemu i prespavati.

- Skijaške staze i žičare smještene su na vršnom grebenu i sjevernim obroncima Medvednice. Staze započinju gotovo na samom vrhu - sljemenu planine - i nastavljaju se blago pružati vršnim grebenom na istok Bijelom livadom i strmo na sjevernu stranu Crvenim spustom. Uz Crveni spust sjevernim padinama, koristeći konfiguraciju terena, pružaju se Zeleni, Plavi i Bijeli spust. Ukupna duljina staza iznosi oko 4.000 metara - stoji na internetskoj stranici sljeme.hr.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL





- Tri skijaške žičare, 2 vučnice (na Bijelom i Zelenom spustu) i trosjedna žičara (na Crvenom spustu), ukupnog su kapaciteta oko 3.300 skijaša na sat. Crveni spust, Bijela livada, te Zeleni spust i dio Plavog spusta opremljeni su sustavom za umjetno zasnježivanje. Skijaške staze uređuju se suvremenim strojevima za uređenje skijaških staza. Sustav rasvjete skijališta omogućava i noćno skijanje na Crvenom spustu i Bijeloj livadi - pojašnjeno je.