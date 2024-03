Stiže nagla promjena vremena: Čuvajte srce i krvne žile, ali i biljke koje ste posadili u vrtu

Do kraja tjedna čekaju nas relativno visoke temperature zraka, uz mjestimičnu kišu i grmljavinu. Dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske mogla bi se kretati oko 18 stupnjeva, no već u ponedjeljak se u nekim krajevima može očekivati nagli pad temperature. U Zagrebu se tako za početak idućeg tjedna očekuje dnevna temperatura zraka između 8 i 10 stupnjeva, dok dok bi u nekim krajevima Hrvatske u jutarnjim satima mogle zavladati i niže temperature, posebno u jutarnjim satima, što podrazumijeva i veliki rizik od mraza. Ukratko. očekuju nas velike i nagle promjene koje mogu biti vrlo neugodne i za ljude i za poljoprivredu.

- Nagla promjena vremena može biti vrlo neugodna za ljude koji imaju problema s bolestima srca i krvnih žila, povišenim im tlakom te kroničnim bolesnicima. Naime, nagli pad temperatura vodi sužavanju krvnih žila i povećava rizik od srčanog ili moždanog udara, pa se svim kardiološkim bolesnicima savjetuje poseban oprez, kaže prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, liječnik obiteljske medicine iz Novog Zagreba. I dijabetičari trebaju biti pažljiviji jer velike oscilacije u temperaturama mogu otežati kontrolu šećera u krvi i zahtijevaju prilagodbu terapije.

- Ne treba zaboraviti ni to da ni ovako visoke temperature koje bilježimo zadnja dva tri dana mnogima nisu ugodne, jer djeluju na to da se osjećamo umorno, usporeno i bez energije. Jedan od uzroka može biti pojačano znojenje, pa treba naglasiti da je važno voditi računa o tome da pijemo dovoljno vode, kako bismo izbjegli dehidraciju. Osim toga, mnogi ljudi jedva dočekaju da temperatura poraste pa da skinu kapute i nespremni dočekaju pad temperatura, zbog čega se u ovo vrijeme lako prehladiti - dodaje obiteljski liječnik dr. Dragan Soldo. Zato je, dodaje, važno odjenuti se slojevito.

- Kad su u pitanju nagle promjene, preporučuje se smanjiti fizičke aktivnosti i izbjegavate veće fizičke napore. Također, ne izlazite iz kuće kad su temperature izrazito niske, primjerice rano ujutro ili kasnije na večer, ako to nije potrebno. I kada izlazite, nemojte naglo izlaziti iz grijanih prostorija, već postupno prilagođavajte organizam kraćim boravkom u ulazu i slično, savjetuje dr.Soldo.

Obojica sugovornika posebno upozoravaju kako se svi kronični bolesnici i oni s visokim tlakom obavezno moraju držati terapije koju im je prepisao liječnik.

- Ako se jave bilo kakve smetnje, ne mijenjajte terapiju bez prethodnog savjetovanja s liječnikom - upozorava dr. Tiljak.

Ako ste, pak, ovih dana započeli sa sadnjom povrća u vrtu, držite se onih vrsta koje se inače sade u rano proljeće jer mogu podnijeti hladnije temperature i mraz. Naime, najavljeno je da postoji visoki rizik od jutarnjih mrazeva, a iz iskustva znamo da se rizik od mraza ne može isključiti sve do polovice travnja. Zato neke vrste mladica, poput celera, paprike, rajčica ili jagoda možda još i ne morate seliti u vrt, dok se vrijeme ne stabilizira, a dobro je još neko vrijeme čuvati u zatvorenom prostoru i sadnice sezonskog cvijeća.

- To je najbolji pristup za one koji sade samo za vlastitu proizvodnju – pričekati s nekim sadnicama početak travnja dok se vrijeme malo ne stabilizira – kaže Tihana Veselić iz OPG-a Veselić koji se bavi organskom ekološkom proizvodnjom povrća iz Topolovca. Dodaje kako postoje i neke vrste povrća koje relativno dobro podnose i niže temperature, koje možemo posaditi vani i u ovo vrijeme. Među njima su, na primjer, špinat, neke vrste salata, poput rikole, grašak, bob, prokulice te luki češnjak, no trebamo biti spremni zaštititi ih u slučaju rizika od većeg mraza. Naime, većina tih kultura će dobro izdržati temperaturu oko nula stupnjeva, oko koje se stvara mraz, pa čak i dva, tri stupnja nižu, no u slučaju nižih temperatura povrće treba zaštititi.

- Najjednostavniji način je prostiranje malča, odnosno komposta, ili slame oko biljaka u debljem sloju, tako da doprinesu zadržavanju vlage u zemlji te zaštite zemlju od prodora hladnog zraka – kaže sugovornica. Ako nemate veliku površinu zemlje za zaštitu, gredice se možda mogu pokriti kartonskim kutijama, no treba voditi računa da se ispod njih ne počne skupljati vlaga, što bi moglo dovesti do stvaranja plijesni i truljenja biljaka. Jedan od materijala koji se može koristiti za pokrivanje zemlje ili mladih biljaka je i juta, dok 'ozbiljniji' proizvođači najčešće koriste agrotekstil, odnosno sade u staklenicima koje u slučaju većeg pada temperatura mogu grijati paljenjem drvene mase.

Tihana Veselić kaže kako će ovih dana svakako morati grijati staklenike s jagodama.

- Kako smo imali dosta lijepo vrijeme do sada, mi smo ih već posadili vani pa ćemo ih sada morati zaštititi paljenjem drva uz sam rub, kako bi se stvorila dimna zavjesa koja zaustavlja prodor hladnog zraka – kaže sugovornica. Dodaje kako nemaju puno voćaka na imanju, baš zato što ih u Topolovačkom kraju često uništi mraz, no nekoliko voćaka za vlastite potrebe također će ovih dana omotati jutom ili agrotekstilom oko debla te oko njih na zemlju postaviti slamu. To svakako treba učiniti s mladim voćkama.

Kad je u pitanju cvijeće, imajte na umu da trajnice lakše podnose niske temperature pa je ovo dobro vrijeme za sadnju jednogodišnjih biljaka ili za trajne nasade. Cvijeće također možete zaštititi kompostom ili slamom.

Kod ratarskih kultura poput pšenice, ječma i uljane repice, na primjer, niske temperature i mrazevi mogu počiniti veliku štetu, no na žalost nema puno pomoći osim apliciranja biostimulatora koji sadrže mikro i makro elemente za dohranu i jačanje biljaka. Uz to, možemo jedino držati fige da šteta ne bude veća, no to je Božja volja protiv koje ne možemo, kaže nam, pak, Matej Srimac, vlasnik istoimenog OPG-a. Dodaje kako ratare ipak valja podsjetiti da postoji još jedna mjera koja će pomoći da nakon nevremena ne budu u prevelikom gubitku.

- To je osiguranje usjeva i nasada, jedina mjera koja pomaže da poslije nevremena ne završite u neizvjesnosti oko toga kako ostati na nogama za sljedeću sezonu – zaključuje sugovornik.

I do 15 stupnjeva razlike, uz jutarnji mraz i mogućnost snijega

Prema informacijama Hidrometeorološkog zavoda, do polovice tjedna u većem dijelu Hrvatske očekuju se relativno visoke temperature, koje bi u nekim krajevima mogle doseći i 18, pa i 20 stupnjeva, uz manju mogućnost da u srijedu veći dio Hrvatske pogode mrazevi. Uz mogućnosti čestih pljuskova, u nekim dijelovima Hrvatske predviđa se i mogućnost olujnog nevremena s tučom, dok bi dnevne temperature nakon vikenda mogle pasti i za 10 do 15 stupnjeva. Jutarnji minusi i mraz posebno se očekuju u Lici i Gorskom kotaru. U tom području spominje se i mogućnost novog snijega. Zanimljivo je da se veće zahlađenje predviđa i na jugu Hrvatske, u dubrovačkom području, gdje bi se temperature u ponedjeljak mogle kretati i oko dva do tri stupnja.