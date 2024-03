Stiže prvi retrogradni Merkur ove godine: Evo koji znakovi najviše trebaju biti na oprezu

Ulazak u vladavinu Ovna na početku travnja poklapa se s retrogradnim gibanjem Merkura, koji u pravilu donosi potrese u komunikaciji, međuljudskim odnosima, kao i probleme vezane uz tehnologiju, putovanja pa i druge segmente života. To nije velika novost, no ovoga puta retrogradni Merkur donijet će posebno snažan nalet energije za tri horoskopska znaka i jako se odraziti na njihove odnose i život.

Evo o kojim se znakovima radi, odnosno tko bi od 1. do 24 travnja trebao biti posebno oprezan:

Blizanci

Blizanci su inače sjajni komunikatori, uvijek sposobni zaintrigirati sugovornike za temu koju žele nametnuti, a tako često i nametnuti drugima zaključke ili stavove za koje žele da ih drugi usvoje. No, u ovom slučaju ta bi njihova sposobnost mogla postati pretjerano naglašena i drugi bi mogli 'uhvatiti' posve pogrešne poruke u odnosu na one koje Blizanci žele, što znači da će trebati uložiti puno više truda nego inače da uspiju u svojim namjerama.

Moguće je da to izazove nesporazum tijekom važnog poslovnog sastanka, tijekom neke kupoprodaje i slično. Ta bi situacija značajno mogla poljuljati samopouzdanje Blizanaca koji inače rijetko moraju pojašnjavati svoje namjere i želje. Dobra je vijest da to razdoblje neće trajati vječno te da će te poteškoće uskoro prestati. Ako možete odgoditi poslovne sastanke ili odluke, učinite to, jer ćete tako prištedjeti dosta energije.

Strijelac

Kod Strijelca bi se problemi mogli odraziti na ljubavnom polju. Retrogradni Merkur mogao bi se nepovoljno odraziti na postojeći romantični odnos – bit će nesporazuma, razlika u očekivanjima, pogrešnog shvaćanja namjera Strijelca i slično. Opet, dobra je vijest da će to trajati kratko, pa vjerojatno neće biti veće štete.

Neko vrijeme biste mogli imati poteškoća u funkcioniranju udvoje i dobro je odgoditi važne odluke i zaključke, pogotovo one koji se odnose na budućnost. Budite svjesni da problemi neće trajati dugo te da ozbiljnije razgovore možete odgoditi do kraja mjeseca. Tada biste mogli osjetiti da ste se opet povezali na istoj valnoj duljini i da je puno lakše komunicirati.

Ribe

Očekuje vas veliki nesklad između onoga što imate i onoga što želite, što bi vas moglo prilično frustrirati. Moguće je da na kraju možda nećete znati procijeniti ni što uopće želite. Isprva se može činiti da je u pitanju tek jedna poslovna odluka, no s vremenom bi se moglo pokazati da vas muči puno više, jer će biti poljuljana i odlučnost vezana uz planove koje ste dosad imali te ideja u kom pravcu ih uopće želite razvijati.

Problemi za Ribe će započeti početkom travnja, a mogli bi se pojačavati prema sredini mjeseca te kulminirati nekom vrstom sloma - možda potrebe da donesete odluku o drastičnoj promjeni karijere, prekidu projekta koji ste smatrali jako važni i slično. Nemojte srljati s odlukama, porazgovarajte s bližnjima i udaljite se malo od cijele situacije. Možda vam može pomoći vođenje bilješki o razmišljanjima, kroz koje biste mogli iskristalizirati svoje stvarne želje.