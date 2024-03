Kakvi su u dubini duše: Ovan je tip 'što vidiš, to i dobiješ' dok Djevica traži smisao u svemu...

Datum rođenja i horoskopski znak kojem netko pripada ponekad značajno može odrediti glavne crte nečijeg karaktera, pa je zanimljivo usporediti ljude koje poznajete s osobinama koje pojedinim znakovima pridaju astrolozi. Naravno to nam, prije svega, služi da bismo se dobro zabavili, no ponekad možda može biti i zgodan 'alat' koji pomaže kod upoznavanja novih ljudi - ako znate što ih pokreće i čini takvima kakvi jesu, lakše je biti u njihovom društvu.

Donosimo kratki pregled glavnih karakteristika svakog pojedinog znaka:

Ovan

Kod pripadnika ovog znaka vrijedi ona stara 'što vidiš, to i dobiješ'. Nema glume, skrivanja ili pokušaja da vas navedu na krivi trag. Njihovo ponašanje i riječi su istinski odraz njihove osobnosti i vrlo rijetko će prikrivati kako se osjećaju. Kome to odgovara - super, a kome ne - još bolje, Ovnovi na njih neće trošiti svoje vrijeme.

Bik

Pripadnici ovog znaka cijene ono što su u svome životu stekli - od odnosa i zadovoljstva do materijalnih stvari. Vjeruju kako iza svega toga stoji trud i rad, a to je ono što ih definira. Ne fokusiraju se na površne stvari, već na one za koje se treba i pomučiti i upravo zbog toga ih drže blizu sebe i ne žele pustiti. Ukratko, ne dirajte im u mir i red koji su uspostavili oko sebe, a pogotovo ne preispitujte vrijednosti koje cijene.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka imaju neutaživu želju za znanjem i informacijama svih vrsta. Njihov mozak je gotovo uvijek u pogonu te su za njih misli ono što najviše određuje ljude. Važno im je kakvi su stavovi ljudi koji ih okružuju i po tome ih prosuđuju, a duboko cijene sve ono što im donosi nove perspektive i uči ih.

Rak

Život je za pripadnike ovog znaka satkan od niza osjećaja koji ga nadahnjuju i daju pravi smisao. Njih ne ispunjavaju materijalne stvari i poslovna postignuća, premda žele i njih, no bez ispunjavajućih odnosa sve im gubi svoj smisao. Cijene osjećaje više nego bilo što drugo i nadahnjuju sve u svojoj blizini da čine to isto.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav

Pokretačka snaga ovog znaka i ono što ih definira u životu je njihova volja usmjerena k ostvarenju ciljeva. Njihova snaga volje je nevjerojatna, upravo zato jer su fokusirani da ostvare to što su naumili. Ostvarenje želja i ciljeva daje im osjećaj postignuća, bilo da je riječ o poslu ili privatnom životu te oni imaju plan čak i ako ga nemaju.

Djevica

Pripadnici ovog znaka imaju jednu nevjerojatnu osviještenost o onome što se događa oko njih i odlični su u primjećivanju detalja. To je istovremeno njihov talent, ali i pokretačka energija - oni žive tako da analiziraju, kalkuliraju, planiraju... Važno im je da u svemu pronađu neki smisao, čak i ako se čini da on ne postoji.

Vaga

Pripadnici ovog znaka u životu najviše cijene stabilnost i duhovni mir te su talentirani za upravo to - unošenje reda i organiziranosti u sve čega se prime. To ne znači da ne vole izazove i pritisak, već da uživaju u rješavanju kompliciranih situacija i pomaganju ljudima, kroz što dobivaju osjećaj da su važni i korisni.

Škorpion

Pripadnike ovog znaka karakterizira njihova strastvena i intenzivna priroda koja se krije iza stabilne vanjštine. Ako nešto žele, oni to žele bez zadrške i što je prije moguće, i ne samo da žele već žude za tim. Njihovi pokretači su intenzivniji nego kod drugih pripadnika Zodijaka i to je ono što im omogućuje da slijede svoje srce i nagone.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Strijelac

Pripadnici ovog znaka su optimistične i znatiželjne prirode koje u životu potiče ideja otkrivanja novih stvari, prostora, ljudi, doživljaja... Imaju širok pogled na svijet i ništa ne cijene više od usvajanja novih perspektiva i sakupljanja priča koje drugima mogu prepričavati.

Jarac

Pripadnici ovog znaka smisao života pronalaze u praktičnim stvarima te oni u svakom zadatku, odnosu i stvari vide sredstvo kojim se približavaju sreći. Oni vole zagonetke, zadatke, rad, trud i postignuća, a ne vjeruju u to da se život i sreća poslože sami od sebe - već su oni ti koji kreiraju svoj put.

Vodenjak

Pripadnici ovog znaka doista su fokusirani na znanje i to je ono što najviše cijene u životu, a više od pustih informacija iz knjiga cijene ono praktično znanje i snalažljivost. Vjeruju da čovjek vrijedi onoliko koliko stvari zna napraviti te ne vole polovične poslove ili ljude koji se pretvaraju da jesu nešto što nisu - jer oni to sami nikad ne čine.

Ribe

Kao životni sanjari, pripadnici ovog znaka su veliki idealisti Zodijaka. Oni dopuštaju da ih u životu vodi njihova intuicija što je i najbolja stvar koju mogu napraviti - jer svoj unutarnji svijet definiraju idealima, razmišljanjima, emocijama i željama