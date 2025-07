Stižu li nam ospice i hepatitis A s turistima iz Austrije? Evo kako se zaštititi od zaraze

Ospice su vrlo zarazna bolest koja se lako prenosi kapljičnim putem, pa uvijek postoji mogućnost da turisti potaknu povećanje broja zaraženih, no ne treba previše strahovati od toga. Naime, to je bolest protiv koje kod nas postoji obavezno cjepivo i povećan rizik od širenja zaraze postoji tek u nekim geografskim 'džepovima' gdje je ta procijepljenost nešto niža od prosjeka. Na žalost, to su tradicionalno dalmatinske županije, tako da nam turistička sezona može donijeti porast broja zaraženih ospicama, no zasad ne bih rekao da je u Austriji riječ o velikom porastu koji upućuje na zabrinutost, kaže prim. dr. sc. Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog društva epidemiologa, komentirajući vijesti koje stižu iz Austrije.

Znate li jeste li cijepljeni protiv ospica? 'Na žalost, nemamo središnju bazu s takvim podacima, osobito kod starije populacije'

Naime, bečki zavod za javno zdravstvo nedavno je poslao upozorenje bolnicama, hitnim službama i ordinacijama, zbog porasta slučajeva ospica u glavnom gradu, piše Kronen Zeitung. Ističe se kako je u travnju, svibnju i lipnju zabilježeno 59 potvrđenih slučajeva ospica i 110 sumnjivih slučajeva. Prim. dr. sc. Venus ističe kako se takav porast broja oboljelih zna zabilježiti u nekim zemljama u kojima cijepljenje nije obavezno, no brojke koje bilježe u Austriji zasad nisu zabrinjavajuće, iako - naravno - samo jedna zaražena osoba može zaraziti više ljudi s kojima je u kontaktu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Povišena temperatura i osip po tijelu jasni su simptomi ospica

- Ne postoji potreba da se cijepe ljudi koji su procijepljeni u djetinjstvu, ili su preboljeli ospice, kao ni zdrave osobe koje nisu cijepljenje. No, možemo to preporučiti svima koji imaju neke kronične bolesti i oslabjeli imunitet, ako smatraju da bi se time mogli zaštititi - kaže sugovornik.

U tekstu se ističe kako je u porastu i broj oboljelih od hepatitisa A - od siječnja su zabilježena 124 slučaja.

- Moramo naglasiti da je način na koji se ova virusna bolest širi drugačiji nego kad su ospice u pitanju: Prenosi se preko kontaminiranih namirnica koje nisu termički obrađene, posebno školjki, prljavih ruku ili zaražene vode. U ovom slučaju ne postoji obvezno cjepivo, no mi ga i ne preporučujemo ako nije riječ o ljudima koji putuju u neke od zemalja gdje ima dosta hepatitisa. No, cjepivo vrijedi samo ako ćete se istodobno pridržavati uputa za smanjenje rizika od infekcije, jer prva razina zaštite je dobro pranje namirnica koje konzumiramo sirove, kvalitetna termička obrada namirnica te pranje ruku dok rukujemo namirnica, poslije korištenja WC-a te prije jela. Svakako treba voditi računa i o primjerenom skladištenju hrane - kaže sugovornik.

Foto: 123RF

Pranjem svih namirnica, noževa i dasaka koji se koriste kod pripreme hrane, kao i čestim pranjem ruku, štitimo se od potencijalne zaraze virusom hepatitisa A

Podsjetimo, ospice su najčešće dječja bolest i obično započinju s povišenom temperaturom u istodobnom pojavom osipa, koji se širi po cijelom tijelu. Ne postoje specifični lijekovi, osim onih za skidanje temperature te masti i tinkture za mazanje prištića koji doprinose tome da prištići manje svrbe. Treba voditi računa da se dijete što manje češe, kako ne bi došlo do infekcije prištića. U rijetkim slučajevima moguće su komplikacije i tad se obavezno treba javiti liječniku.

Kad je riječ o hepatitisu A, bolest najčešće započinje vrućicom i probavnim problemima (često je to proljev). Najčešće prolazi bez većih komplikacija, no može biti opasan za osobe kod kojih je jetra već oštećena.