Stižu minusi: Tijelo doživljava šok prilikom izlaska na hladno

Ljudi s bolestima srca i krvnih žila, te oni s bolestima dišnih puteva i pluća, poput KOPB-a, ili astme, trebaju se posebno čuvati velikih temperaturnih minusa koje su meteorolozi najavili za ove dane, upozorava liječnik obiteljske medicine dr. Hrvoje Tiljak iz Doma zdravlja Utrine.

Posebno je opasno, dodaje, izaći na minus naglo, nakon što smo nekoliko sati boravili u stanu koji je jako dobro zagrijan, jer je to veliki šok za organizam, slično kao i kad ljeti izađemo iz prejako rashlađene prostorije na veliku vrućinu.

- Taj šok podrazumijeva i fizičku reakciju organizma, uslijed koje se mogu razviti ozbiljni problemi. Naš organizam ima prirodni 'termostat' koji se pokreće kad se dogodi takva nagla promjena: krvne žile se stežu uslijed hladnoće, a srce istodobno ubrzano pumpa krv kako bi se povećao dotok krvi do svih dijelova tijela i organa koje treba zagrijati.

To dovodi do porasta krvnog tlaka i općenito većeg opterećenja kardiovaskularnog sustava, pa to može biti opasno za kardiovaskularne bolesnike, pojašnjava liječnik.

- Ljudi koji su inače pod redovnom terapijom vjerojatno neće imati ozbiljnih posljedica, no svakako je potreban oprez. To se odnosi i na ljude koji imaju problema s dišnim sustavom, zbog hladnog zraka koji može iritirati pluća i dovesti do zakašljavanja, problema s disanjem, pa i astmatičnog napada, dodaje.

Zbog toga se ljudima koji imaju spomenute probleme savjetuje da općenito izbjegavaju izlazak na velike hladnoće, te da boravak vani za vrijeme dok traju minusi svedu samo na nužno.

Kad izlazite, nemojte se do kraja zakopčati već u stanu ili uredu, nego tek na izlasku, kako bi se tijelo pomalo aklimatiziralo. Također, nemojte samo 'izjuriti' iz stana, na izlazu pričekajte minutu, dvije.

Niske temperature mogu dovesti do pogoršanja stanja i kod drugih bolesti. Među njima je artritis. Naime, iako hladnoća ne uzrokuje bolove, kod nekih pacijenata može izazvati jače bolove. Mnogima pritom pomaže utopljavanje dijelove tijela koji su pogođeni, pa si pokušajte tako pomoći.

Alergičari i dijabetičari također trebaju paziti

Zbog čestih izlazaka iz zagrijanog prostora na hladnoću ili obrnuto, odnosno promjena temperature, mogu se javiti i češće migrene, dok neke probleme možemo povezati i s činjenicom da zimi više boravimo u zatvorenim grijanim prostorima i manje se krećemo. Zbog toga bi ljudi osjetljivi na kućnu prašinu i grinje mogli imati češće simptome alergije, a dijabetičari više 'brige' oko regulacije šećera, jer troše manje energije na kretanje.

Bebe vodite samo u kratku šetnju

Roditelji male djece ne trebaju u potpunosti izbjegavati šetnju s bebom po svježem zraku, no dijete treba jako utopliti i šetati što kraće, upozorava dr. Tiljak. Naime, unutarnji 'termometar' kod beba još nije dovoljno razvijen da bi dulje vrijeme mogli podnositi niske temperature.

- Dijete koje ste dobro utoplili vjerojatno će slatko zaspati u kolicima i tijekom zimske štednje, no ona ne bi trebala trajati dulje od 15 do 20 minuta, savjetuje. U slučaju ekstremnijih hladnoća, bolje je ostati kod kuće.

TOP savjeti da izbjegnete probleme na velikim minusima

1. Toplo se odjenite, najbolje slojevito, kako biste mogli skinuti slojeve odjeće dok boravite u uredu, ili negdje u zatvorenom prostoru. Svakako ponesite šal, kapu i rukavice i nosite ih ako je hladno. Naime, neki dijelovi tijela posebno su osjetljivi na niske temperature, jer su udaljeniji od srca i do njih sporije dolazi krv koja zagrijava organizam. To se odnosi i na noge, pa ne zaboravite tople čarape.

2. U vrijeme jako niskih temperatura, ne boravite vani više nego što je to potrebno za ono što morate obaviti. Ako ne morate izlaziti iz kuće, nemojte.

3. Krećite se, nemojte stajati na mjestu čak ni dok čekate tramvaj. Naime, dok se krećete bolja je cirkulacija, pa će se tako i organizam lakše zagrijati.

4. U vrijeme dok je hladno, osigurajte si neki topli obrok i tople napitke. Kad osjetite potrebu da se zagrijete, popijte nešto toplo.

5. Pažljivo hodajte čak i ako vam se čini da nema snijega i leda, jer u vrijeme kad su vani minusi i vrlo malo tekućine koja se zaledila na nekim pločicama može biti kobno.

Što nam se događa kad je hladno?

- prsti i nožni prsti mogu ostati bez krvi te postati ukočeni, jer su najudaljeniji od srca i zato manje prokrvljeni i slabije zagrijani - zato je dobro imati tople čarape i rukavice

- dlake se spuštaju uz tijelo, jer hormoni šalju 'signale' koži da ih iskoristi kao izolaciju, kako bi se zadržala prirodna temperatura tijela

- koža lica uslijed hladnog zraka može reagirati alergijom, koja se manifestira kao osip i crvenilo, sluznica nosa se isušuje, pa puca, a ispucati mogu i usne ako ih niste zaštitili odgovarajućim balzamom

- mišići se grče, odnosno događaju se kontrakcije s ciljem da se potakne proizvodnja energije i cirkulacija

- kod ljudi koji su skloni zimskoj depresiji, za vrijeme jakih hladnoća i ružnog vremena simptomi se mogu pogoršati.

