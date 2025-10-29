Stižu nam zvijezde orijentalnog plesa i majstori plesnih fuzija

Ljubitelji orijentalnog plesa i drugih plesnih stilova koji s njime čine zanimljivu fuziju uskoro će doći na svoje: U subotu, 15. studenog, u KUC Travno u Zagrebu, s početkom u 20 sati, održat će se osmi Oriental Fusion Stars festival, koji već tradicionalno okuplja vrhunske plesače orijentalnog plesa i plesnih fuzija iz Hrvatske i svijeta.

- I ove godine, glavni gost i instruktor na radionicama koje se održavaju u sklopu festivala je Serkan Tutar, jedan od najboljih orijentalnih plesača na svijetu. Dolazi nam već nekoliko godina i time podržava ideju ovog festivala, ali i uči naše plesače novim tehnikama i stilovima na svojim plesnim radionicama koje održava tijekom festivalskog vikenda, kaže Irene Sertić, osnivačica i organizatorica festivala, koja će na OFS Festivalu nastupiti sa svojom plesnom skupinom Shireen. Dodaje da posjetitelji na početku showa mogu očekivati i male poklone iznenađenja iz Istanbula, a na programu je splet točaka od klasičnog orijentalnog plesa, orijentalnog folklora, do orijentalnih fuzija, indijskog plesa, turskog romskog i modernog orijentalnog plesa.

Foto: Mario Kociper

- Imat ćemo i novu gošću, po prvi puta na našim daskama, Gordanu Minčić, instruktoricu orijentalnog plesa iz Beograda, a na pozornici će se naći plesači iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Vojvodine, Belgije i Turske, Ukrajine, Indije... - priča Sertić. Već tradicionalno, dodaje, između dva dijela programa, održat će se nagradna igra za posjetitelje, na kraju koje se za glavne nagrade bori publika.

- Kako drugačije nego plesom! Vjerujem da se naša publika jako veseli i ovom dijelu programa, jer se svake godine odlično zabavimo kad ljudi iz publike pokušaju zaplesati orijentalni ples po prvi puta u životu na pozornici – zaključuje organizatorica.

Foto: Mario Kociper

Više informacija o Oriental Fusion Stars festivalu pronaći ćete na stranici: https://orientalfusion.com.hr/. Karte za Gala večer festivala već su u prodaji su i mogu se nabaviti prijavom na mail: irena.sertic1@gmail.com, a na isti se mail zaprimaju i sve prijave za plesne radionice koje biste možda željeli probati i tako stati uz rame nekima od najboljih plesača.

