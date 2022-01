Neimenovani muškarac tradicionalno je i za ove božićne blagdane rodbini darovao srećke. Ovaj put su se, zbog određenih okolnosti, okupili tek nakon Božića.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Običaj je da se svi nađemo i razmjenjujemo poklone, ništa vrjednije od 10 dolara. Otkako se ovako okupljamo, ja uvijek kupujem srećke za sve odrasle članove obitelji - pojasnio je na Redditu.

- Uglavnom nikad nije bilo nekih dobitaka, osim nekoliko iznimaka kad su osvojili po nekoliko dolara. Osim jedne godine kad je moj ujak osvojio 50 dolara - nastavio je i dodao da je ove godine njegov 23-godišnji rođak osvojio maksimalni dobitak - 50.000 dolara (oko 330.000 kuna).

Svi su, kaže, počeli skakati od uzbuđenja i provjeravati njegov listić.

- Bio sam sretan zbog njega. Uhvatio sam ga u veliki medvjeđi zagrljaj i rekao 'Sretan Božić, srećkoviću'. Vrištao je i on i njegova mama od sreće, ona je čak i zaplakala. Svi smo bili uzbuđeni. Bilo je to doslovno jedno od deset najboljih iskustava u mom životu - prisjetio se.

No njegovo oduševljenje i sreća su brzo splasnuli. Oglasio se mobitel, a tamo je stajala poruka od njegove supruge: 'Dođi do auta'.

Izašao je i po govoru tijela zaključio da je ljuta.

- Rekla mi je da nema šanse da darujemo mom rođaku 50.000 dolara, a onda mi je počela prigovarati što rođacima kupujem srećke - rekao je.

Ispričao je i da je u srednjim četrdesetim godinama života, ima profesionalnu karijeru od dva desetljeća, a njegova supruga je odabrala biti majka koja ostaje kod kuće i ne radi. Priznaje da je 50.000 dolara puno novca, no napominje kako nemaju financijskih poteškoća.

Oboje voze novije modele automobila koji su u potpunosti otplaćeni, njihova mirovina i fondovi za dječje fakultete su u potpunosti podmireni, a jedini dug koji još otplaćuju je kuća u kojoj žive.

- S druge strane, moj rođak je upravo završio fakultet. Njegova majka ga je sama odgojila i podigla na noge. Bila je jedna od onih žestoko neovisnih žena koje su odbijale bilo kakva dobročinstva. Radila je dodatne poslove kako bi mu mogla pomoći u plaćanju školovanja - napisao je.

- Rođak je radio najmanje dva posla dok je išao u školu, bili su to poslovi s punim radnim vremenom. Otplaćuje studentski kredit, nema auto ni novac da si priušti stan bliži mjestu zaposlenja pa na posao putuje dva sata - nastavio je.

Pokušao je ženi objasniti da njegovom rođaku nisu darovali 50.000 dolara već srećku koja ih je stajala 5 dolara, no ona je i dalje nezadovoljna.

- Željela je da odem do njega, uzmem mu srećku i kažem da ćemo mu možda dati nešto od dobitka - rekao je.

On je to, naravno, odbio napraviti pa su se posvađali. Kaže kako supruga još uvijek gotovo ne razgovara s njim. Prozbori tu i tamo koju riječ, samo ono neophodno, prenosi Your Tango.