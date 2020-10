Nije uspjela u tome i dok se pi\u0107e po\u010delo prolijevati, ona impulzivno mi\u010de ruku iza bebinih le\u0111a u poku\u0161aju da spasi ostatak. Kako jo\u0161 nije siguran na no\u017eicama, mali\u0161an je sletio na dupe.\u00a0\u00a0

Me\u0111u komentarima na Twitteru netko je napisao kako video pokazuje kako to izgleda 'kad napokon postanete odrasla osoba i poslo\u017eite prioritete', a simpati\u010dna baka i klinac do\u017eivjeli su da video bude pregledan \u010dak\u00a06 milijuna puta.

I dok neki raspravljaju o tome za\u0161to je baka uop\u0107e dopustila mali\u0161anu da se toliko pribli\u017ei pi\u0107u, drugi su je branili govore\u0107i da je u\u010dinila ispravnu stvar i sprije\u010dila da se dogodi 'ozbiljnija nesre\u0107a'. Mnogi su se na njihov ra\u010dun na\u0161alili, pa se me\u0111u komentarima moglo pro\u010ditati kako \u0107e 'mali\u0161an ustati kao da mu ni\u0161ta nije bilo, a razbijeno staklo te\u0161ko bi izvukla iz tepiha', prenosi The Mirror.\u00a0

Na stranu to da se beba mo\u017eda mogla ozlijediti na staklu, no ovo jest trenutak za razmi\u0161ljanje: \u0160to biste vi u\u010dinili? Spasili klinca ili \u010da\u0161u finog vrhunskog vina?\u00a0\u00a0

Pogledajte kako je baka izabrala između čaše vina i unuka!

Pogledajte što je napravila baka kad je unučić posegnuo za čašom vina na stolu i činilo se da je na korak od toga da ju prolije po tepihu. Što biste vi učinili u takvoj situaciji?

<p>Bakina ljubav nema granica. Osim kad je tepih u pitanju, čini se. Naime, video objavljen na platformi Imgur, prikazuje ženu, pretpostavlja se Amerikanku, koja je ispustila unučića iz ruku da bi dohvatila visoku čašu tekućine s mjehurićima prije nego što je pala, kako se ne bi razbila i tekućina razlila po tepihu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo zašto ne biste smjeli piti alkohol</p><p>Video je objavljen pod naslovom: 'A baka godine je...'.</p><p>Bebač u prugastoj pidžamici dolazi do bake, hvata čašu i polako ju privlači k sebi. Za to vrijeme baka ga još lagano podupire rukom na leđima, no kad je uspio privući čašu k sebi i uspio ju povući, baka pušta unuka i svim silama se trudi dohvatiti je kako se sadržaj ne bi prolio.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je baka izabrala između unučića i čaše vina</p><p>Nije uspjela u tome i dok se piće počelo prolijevati, ona impulzivno miče ruku iza bebinih leđa u pokušaju da spasi ostatak. Kako još nije siguran na nožicama, mališan je sletio na dupe. </p><p>Među komentarima na Twitteru netko je napisao kako video pokazuje kako to izgleda 'kad napokon postanete odrasla osoba i posložite prioritete', a simpatična baka i klinac doživjeli su da video bude pregledan čak 6 milijuna puta.</p><p>I dok neki raspravljaju o tome zašto je baka uopće dopustila mališanu da se toliko približi piću, drugi su je branili govoreći da je učinila ispravnu stvar i spriječila da se dogodi 'ozbiljnija nesreća'. Mnogi su se na njihov račun našalili, pa se među komentarima moglo pročitati kako će 'mališan ustati kao da mu ništa nije bilo, a razbijeno staklo teško bi izvukla iz tepiha', prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/woman-who-grandchild-fall-floor-22849913?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_main">The Mirror.</a> </p><p>Na stranu to da se beba možda mogla ozlijediti na staklu, no ovo jest trenutak za razmišljanje: Što biste vi učinili? Spasili klinca ili čašu finog vrhunskog vina? </p>