Što boja vaših očiju suptilno otkriva o načinu na koji volite?

Ponekad, prije nego što uopće progovorite, odaju vas vaše oči. Boja očiju odražava emocionalne obrasce koje ste naučili kroz iskustvo, temperament i vrijeme. Ukazuje na to koliko lako vjerujete, koliko duboko se vežete i kako se intimnost osjeća u vašem tijelu
Ljubav je tisuću malih gesti: način na koji ostavljamo mjesta za nečiju bol, brzina kojom se omekšamo, vrsta intimnosti koja nije predstava. Način na koji volimo ne počinje riječima. Počinje bojom koju nosimo u svojim očima.
|
Plave oči - razumijevanje: Plavooki ljudi vole kao da slušaju glazbu koju nitko drugi ne može čuti. Osjećaju stvari oštro, čak i kada lice ostaje mirno. Privlače ih ljudi koji govore istim emocionalnim jezikom, koje možete sresti na neizgovorenim mjestima. U početku možete romantizirati ljubav. Želite da nešto znači, da se osjeća transcendentalno. Ali s vremenom naučite da prava ljubav nije savršenstvo. Radi se o spremnosti da budete viđeni, sa svim manama, i da ipak birate jedno drugo. Kada volite, volite s punom pažnjom. Primjećujete. Brinete. Činite da se ljudi osjećaju manje usamljeno.
Smeđe oči - postojanost: Volite na isti način na koji rastu stabla - polako, duboko i korijenjem koje se drži. Ne da vas lako pokolebati sam intenzitet. Morate znati da je netko stvaran, da će i dalje biti tu kada prvobitna zanesenost izblijedi. Odanost vam je važnija od vatrometa. Ljubav pokazujete prisutnošću, sjećanjem na male stvari, time što ne odlazite kada postane teško. Možda vam treba vremena da nekoga potpuno pustite unutra, ali kada to učinite, to nije ležerno. To je odluka. Vaša ljubav se ne najavljuje. Jednostavno ostaje.
Zelene oči - intenzitet: Postoji nešto u zelenim očima što ne može a da ne ide duboko. Vjerojatno ne uspostavljate dobro površnu vezu. Želite znati ne samo što netko osjeća, već i zašto to osjeća. Želite istinu, čak i kada je neugodna. Volite s nekom vrstom usmjerene strasti koja može biti i magnetska i neodoljiva. Ne zanima vas pretvaranje. Radije biste vodili jedan pravi razgovor nego stotinu ugodnih. Kada se predate, predate se u potpunosti. Ali također vam je potreban prostor za samostalan proces, za shvaćanje vlastitog intenziteta. Voljeti vas osjeća se kao biti istinski viđen.
Sive oči - tiha odanost: Često pripadaju ljudima koji osjećaju više nego što pokazuju. U početku možete djelovati rezervirano, čak i distancirano. Ali ispod te smirenosti krije se rezervoar brige koji ne dijelite olako. Ne žurite. Promatrate. Čekate da vidite je li netko vrijedan rizika otvaranja. A kada to konačno učinite, to je namjerno, a ne dramatično. Volite dosljednošću. Pojavljivanjem. Značenjem onoga što govorite. Ne trebaju vam velike geste da biste dokazali svoje osjećaje. Vaša prisutnost je dokaz.
'Lješnjak' oči - fluidnost: Boja 'hazel' je mješavina boja pa su ovi ljubavnici kameleoni srca. Prilagođavate se. Ugađate se. Čitate sobu, raspoloženje, osobu ispred sebe i prilagođavate se u skladu s tim. Previše ste inteligentni da biste dopustili da vas obuzmu romantične stvari. Volite obraćajući pažnju. Primjećujete kada se netko povlači, kada mu je potrebna utjeha, kada nešto skriva. Pomažete ljudima da artikuliraju ono što ne mogu sasvim reći. Vaša naklonost je topla, ali i promišljena. Ne volite dvaput na isti način, jer svaka osoba iz vas izvlači nešto drugačije. To je vaš dar.
