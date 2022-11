Što brendovi mogu naučiti iz slučaja Kanyea Westa - modni je imidž fragilan poput stakla

Tijekom prošlog mjeseca, niz kontroverznih antisemitskih izjava Kanyea Westa i Kyriea Irvinga izbrisao je dva najprofitabilnija ugovora sa slavnim osobama u povijesti tenisica. Navodno je razlaz između Kanyea i Adidasa poništio mega biznis - ugovor je godišnje vrtio oko 8 do 14 milijardi kuna. S druge strane, Nike je također dobio 'po prstima'.

Foto: Reuters/Telegram

Naime, iz sličnih je razloga prekinuo posao s američkim košarkašem Kyrieom Irvingom. Taj je ugovor, odnosno odnos, 2019. godine tadašnji izvršni direktor Nikea Mike Parker, a sada izvršni predsjednik, opisao kao ključni čimbenik uspjeha košarkaškog segmenta brenda. Stoga se čini da ih skupo koštaju ta lica, puno toga stavljaju na kocku.

Da stvar bude gora za Adidas, objavili su da nastavljaju Yeezy dizajn bez Westa, do sljedeće godine, što je izazvalo negodovanje i pobunu protiv brenda na društvenim mrežama, naročito na istočnom tržištu. I sada plivaju u tome, a kako će se saga nastaviti, vidjet ćemo. Sigurno je da se sada i drugi brendovi okreću ugovorima i provjeravaju jesu li dobro definirali sve stavke, kako bi što manje izgubili u ovakvim kriznim situacijama.

Foto: Dreamstime

Upravo je to caka koja čini takve ugovore riskantnima. Kad brend bira lice te osobu koja će ga predstavljati, ona mora biti u skladu s integritetom kompanije. Pristojnost i moral se cijene, baš kao i dogovoreno ponašanje, pa na kraju ne znamo gdje je brend, a gdje osoba. No, tu su zato veliki rizici, pa kompanije puno razmatraju koga će i kako angažirati za brend. Budi pristojan i fin i svi ćemo lijepo zaraditi - okvirno je pravilo modne kompanije kad bira lice.

Nije samo bitno kakav je osobi imidž, već je tu bitno i kako živi, s kime, kako se ponaša. Osoba dolazi pod povećalo brenda, ugovori su brutalni, sve se mora znati, kako, što i gdje. Iako je ova praksa karakteristika novog doba, model suradnje nije nov.

Naime, prva slavna osoba koja je postala zaštitno lice komercijalnog proizvoda bila je britanska socijalistica Lillie Langtry, koja je promovirala brend sapuna Pears, piše Financial Times. Izgubila je ugovor nakon desetak godina sponzorstva zbog skandalozne reputacije, način života nije joj bio baš po pravilima tadašnjeg društva. Bilo je to u drugoj polovici 19. stoljeća. Već tada su brendovi shvatili da to nije uvijek put do profita, no živimo u vrijeme pretjerane komunikacije stoga je logično da novi milenij jako voli razna zaštitna lica koja nam ispred brenda poručuju ovo ili ono. Ovo je vrijeme osobnosti - čak i kompanije imaju stav, mišljenje, no ono je uvijek visoko moralno i inkluzivno.

Foto: PA/Pixsell

U novije vrijeme jedna od ikona partyja i mode je Kate Moss, koja je 2005. izgubila niz ugovora radi skandaloznog ponašanja - objavljena je fotografija na kojoj je očito da konzumira kokain. Bila je lice za Burberry, Chanel i H&M, i nitko od njih se više nije htio vezati uz nju. I pjevačica Lily Allen se ponašala neprihvatljivo, kad je previše tulumarila za Chanelov ukus - 2010. godine izgubila je ugovor s prestižnim brendom.

Ima još jedan dramatičan slučaj zaštitnog lica - sjetimo se paraolimpijca Oscara Pistoriusa, koji je 2013. glumio u Nikeovoj kampanji s porukom 'Ja sam metak u komori'. Naime, sve skupa postalo je prava katastrofa, kad je sportaš nenamjerno ubio svoju djevojku upucavši je na - Valentinovo. S druge strane, lani su se Louis Vuitton, Bulgari, Porsche i Lancome morali riješiti glazbenika Krisa Wua, optuženog za silovanje.

Nekad slavni nisu krivi - primjer je glazbenik Travis Scott na čijemu se koncertu desila velika tragedija, radi nemira i gužve koji su nastali tijekom nastupa. Brend s kojim surađuje, francuski Dior, morao je pod hitno promijeniti uvjete suradnje te je kasnio s nekim kolekcijama. Sve to košta, no i dalje brendovi vole imati lica, ipak se mnogima isplati.

No, neki se usude, idu korak dalje, imaju smisla za humor. Naime, Marc Jacobs je angažirao Winonu Ryder kao zaštitno lice - nakon što je ona uhapšena za krađu njegovih stvari. Istina, velik je vremenski razmak između te dvije radnje, čak 15-tak godina, ali ipak, situacija je specifična.

Jacobs je, naime, shvatio potencijal njezinog 'rubnog' imidža i usudio se aludirati na tu kritičnu povezanost glumice s njegovim imenom. No, Jacobs je ionako ironičan, vrlo kreativan lik, za kojega to nije ništa čudno.

Danas nije teško biti 'nemoralan', imamo sve kanale kojima možemo raskrinkati osobu. Prije nismo ni znali što slavna osoba radi u privatnom životu, osim onoga što su mediji servirali kao privatno. Sada ih sretnemo na ulici i slikamo, što prije dijelimo. Slavni u svakom trenutku moraju imati savršeni život, a brendovi od njih zahtijevaju gotovo nemogući nivo umivenog ponašanja. Nije lako - ni jednima ni drugima. A zarađivati se mora.

