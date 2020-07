Što će biti s njim? Sin mi je bolestan, želio bi imati obitelj

Život s epilepsijom nije lagan, a iscrpljujuća bolest onemogućava normalan život. Lijekovi su jedini koji mogu pomoći jer čak ni alternativna medicina nema toliku moć...

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>sin mi ima sve češće napadaje, no ni jedan lijek nikako da mu pomogne. Ne znam što da napravim. Zanima me i hoće li on imati svoju obitelj. Molim vas što prije za odgovor. Hvala vam na pomoći. Pozdrav. </p><p><strong>šifra: zdravlje Vinkovci</strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Vaš sin je pozitivan, susretljiv i blage, pomalo osjetljive naravi. Odmalena je bio prenježan i strašljiv, no nije to bilo ništa pretjerano i zabrinjavajuće. Pati od epilepsije i znam da ste obišli mnoge liječnike i iscjelitelje, no savjetujem vam da se u budućnosti koja je pred vama prije svega orijentirate na što bolje doktore jer alternativci mu kod ove dijagnoze, odnosno bolesti, ni na koji način ne mogu pomoći. Budući da on već dulje pije određenu terapiju, moguće je da ona više nije učinkovita kao prije.</p><p>Najprije otiđite liječniku kako bi ponovio snimak glave ili napravio magnetsku rezonancu. Po tom će nalazu neurolog ili psihijatar odrediti novu terapiju, a vidim da će on tad biti bolje nego sad. I dalje će trebati uzimati lijekove, no poslije će se to prorijediti, a on se osjećati mnogo zdravije i bolje. No vidim da će do kraja godine ući čak i u novu vezu koja će se za dvije godine pretvoriti u brak. Imat će dobar život i posao, a za pet godina će ostvariti mnogo toga, pa ćete i vi biti zadovoljni. Sretno.</p>