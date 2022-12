Što čini ženu dobrom u krevetu? 9 muškaraca iskreno odgovorilo

Devet muškaraca za Cosmopolitan je otkrilo što za njih znači kada kažu da je žena 'dobra u krevetu':

1. Otvorenost

'Otvorenost prema svojim seksualnim željama i prema onome što ti pruža dobar osjećaj.'

2. Entuzijazam

'Entuzijazam je ključan. Iako bih dodao da su i dobre oralne sposobnosti bonus. Također, sa ženama koje su avanturisti u seksualnosti, ugodno ti je razgovarati o svemu, o željama i maštarijama. No ključna stvar je entuzijazam.'

3. Bez osuđivanja

'Seksualna kompatibilnost. Volim neke neugodne stvari i volim pronaći djevojku koja je barem otvorena za istraživanje, čak i ako to zapravo nikada ne učinimo. Radi se o tome da se ugodno osjećam kad sam s njom u spavaćoj sobi, bez straha od presude. Također, najseksi stvar koju žena može nositi u krevetu je samopouzdanje.'

4. Kemija

'Njezina kemija sa mnom, uglavnom. Najbolji seks koji sam imao je bio sa ženama koje su mi htjele 'izbiti' mozak, one su bile vođene strastima.'

5. Kreativnost

'Moja supruga skuplja tragove po kući o mojim omiljenim stvarima i jako je dobra u tome. Zna da volim njenu stražnjicu pa kad se seksamo stavi ogledalo da mogu vidjeti svaki dio nje. Nevjerojatno je kreativna.'

6. Pokazivanje želja

'Dečki, poput žena, žele da ih netko želi. Kad mi žena šapće na uho i govori mi koliko me želi, onda je to najbolji mogući stimulans. Također ću joj se istovremeno dati i više.'

7. Maženje nakon seksa

'Volim kada uživa u mom tijelu za vrijeme seksa, da mi to govorili ili da mi to fizički pokazuje. A kada se mazimo nakon seksa to je nevjerojatno.'

8. Ugodno i opušteno

'Kad je ženi potpuno ugodno istražiti sve aspekte seksa i fizičkog zadovoljstva, to je nevjerojatno iskustvo. Bitno je učinkovito komunicirati.'

9. Komunikacija

'Svi su različiti. No dokle god možemo normalno komunicirati i biti otvoreni, razgovarati o svemu osjećaj je i više nego dobar.'

