Godišnji popis ljetnog štiva Billa Gatesa ove godine je tematske prirode: 'komplicirani odnos između čovječanstva i prirode', piše na svom blogu Gate Notes.

- Možda je to zato što je virus svima omeo život. Ili je to možda zato što sam zadnjih nekoliko mjeseci proveo razgovarajući o tome što trebamo učiniti kako bismo izbjegli klimatsku katastrofu - piše Gates.

U stvari, u veljači je Gates objavio 'Kako izbjeći klimatsku katastrofu: rješenja koja imamo i inovacije koje su nam potrebne', ističući hitnost klimatskih promjena i nudeći ideje kako riješiti problem.

- Bez obzira na razlog, većina na mom popisu ljetnog štiva ove godine dotiče se onoga što se događa kad ljudi dođu u sukob sa svijetom oko sebe - piše Gates.

Ovih pet knjiga Gates preporučuje za ljetno čitanje:

‘Pod bijelim nebom: priroda budućnosti’ (Elizabeth Kolbert; Under a White Sky: The Nature of the Future)

Autorica Elizabeth Kolbert je novinarka New Yorkera i dobitnica Pulitzerove nagrade, a ovo je njezina treća knjiga nakon knjiga 'Bilješke iz katastrofe: Čovjek, priroda i klimatske promjene' i 'Šestog izumiranja'. Ovom knjigom Kolbert proučava mogu li ljudske inovacije spasiti planet koji su ljudi oštetili.

Kolbert se bavi pitanjima poput spašavanja koraljnih grebena i geoinženjeringa, što uključuje privremene promjene u atmosferi ili oceanima kako bi se kontrolirala temperatura zemlje.

- Drago mi je što nas pametni pisci poput Elizabeth podsjećaju na rizike pokušaja intervencije u prirodi. Ali volio bih da je također istražila vrijedi li riskirati ili postoje li koje alternative za pomoć planetu - piše Gates u svom osvrtu na knjigu.

Ali Gates kaže da je vjerojatno 'veći optimist' od Elizabeth.

- Mislim da se može spriječiti vječno uništavanje prirode u korist ljudi. Kako se životni standard povećava, rast stanovništva se smanjuje i ljudi počinju posvećivati ​​resurse očuvanju i čišćenju okoliša - piše Gates i dodaje da se 'također razvijaju novi načini razumijevanja utjecaja koji ljudi imaju na prirodu - uključujući računalne modele koji mogu predvidjeti kako će populacije komaraca reagirati na razne pokušaje da ih se ubije'.

‘Obećana zemlja’ (Barack Obama; A Promised Land)

Gates se divi memoarima bivšeg predsjednika Baracka Obame zbog njihove spretnosti i ranjivosti.

- Morate biti prilično samosvjesna osoba da biste napisali iskrenu autobiografiju - nešto po čemu političari nisu baš poznati. Srećom, predsjednik Obama nije poput većine političara - piše Gates.

- Obećana zemlja osvježavajuće je iskrena knjiga. Ne pokušava vam se prodati ili tvrditi da nije pogriješio. Sjajno je štivo, bez obzira koje su vaše političke preferencije - piše u blogu.

Knjiga se bavi dijelom života bivšeg predsjednika Obame kad su američki vojnici napokon ulovili i ubili Osamu bin Ladena.

- Obama jasno stavlja do znanja da pozitivne strane posla - posebno prilika za poboljšanje života - nadmašuju negativne strane. Ali sveukupno, memoari su mi ostavili iznenađujuće melankoličan dojam o tome kako je biti predsjednik - piše Gates.

- Ponekad bih maštao o tome kako bih izašao kroz istočna vrata i niz prilazni put, pokraj stražarnice i vrata od kovanog željeza, kako bih se izgubio u prepunim ulicama i vratio u život koji sam nekada poznavao - prenosi Gates dio ulomak iz knjige.

Ugasi svjetla: Ponos, zabluda i pad General Electrica ’ (Thomas Gryta, Ted Mann; Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric’)

- General Electric je mitska korporacija. Kada je General Electric počeo koristiti Microsoftov softver, to nam je dalo ogroman poticaj na tržištu - piše Gates i dodaje da je u pitanju knjiga koja se bavi padom ovog korporativnog titana, a koju su napisali novinari koji prate Wall Street Thomas Gryta i Ted Mann.

- Moje prvo veliko otkriće je bilo da je jedna od najvećih očiglednih snaga GE-a zapravo bila jedna od njezinih najvećih slabosti. Dugo godina ulagači su voljeli dionice GE-a jer je menadžerski tim uvijek 'postigao najavljenu vrijednost' - odnosno, tvrtka je donosila zaradu po dionici barem onoliku koliko su predviđali analitičari Wall Streeta - piše Gates.

Ali postojala je i loša strana

- Ispada da je kultura 'dostizanja brojeva pod svaku cijenu' iznjedrila 'kazalište uspjeha' i 'utrku za zaradom', piše Gates i dodaje da autori pišu da su 'problemi skriveni radi očuvanja performansi, čime su mali problemi postali veliki problemi prije nego što su otkriveni' - objašnjava na blogu.

Gates je također čitajući knjigu saznao da je GE pokušavao učiniti previše toga istovremeno.

- Moje drugo veliko saznanje iz Lights Outa je da GE nije imao prave talente i sustave za spajanje vrtoglavog niza nepovezanih poduzeća (uključujući proizvodnju filmova, osiguranje, plastiku i nuklearne elektrane) i dobro upravljanje njima - piše Gates.

- Investitori su 'prihvatili' svjetski poznato mišljenje da menadžerski tim tvrtke upravlja poslovanjem bolje od ijednog drugog tima na svijetu i da bi GE mogao donositi dosljednu dobit čak i na vrlo cikličnim tržištima. A GE je uspješno uvjeravao ljude da njegovi voditelji mogu izbjeći zamke koje su u prošlosti uništile velike konglomerate - kaže Gates.

- U stvarnosti, ti voditelji često nisu razumjeli specifičnosti grana kojima su morali upravljati i nisu uspijevali implementirati nove trendove u svoje poslovanje - objašnjava.

'Prekomjerna priča' (Richard Powers; The Overstory)

Knjiga 'The Overstory" je 2019. godine osvojila Pulitzerovu nagradu za fantastiku, a u pitanju je oda drveću kroz devet priča o likovima na čiji život je drveće imalo na ovaj ili onaj način veliki utjecaj.

- Knjiga me natjerala da naučim više o drveću. Ne trebate nikakva posebna znanja da biste pratili priču, ali nakon što sam pročitao knjigu ostao sam jako zaintrigiran drvećem i želio sam više saznati - piše Gates u svojoj recenziji.

Dodaje da postoji određena elegancija kako se drveće uklapa u svoje ekosustave. Nevjerojatno je da žive toliko dugo - najstarije drvo na svijetu staro je više od 4800 godina! - unatoč tome što ne miruje.

Narativno se 'Overstory' razlikuje od ostalih knjiga s beletristikom.

- Ovo nije knjiga u kojoj je na kraju sve lijepo zamotano i na što je stavljena velika crvena mašna. Neki se likovi susreću jedni s drugima, a drugi imaju potpuno odvojene priče. Na kraju, nije jasno trebate li njihove postupke smatrati moralno ispravnima ili jednostavno ludima - objašnjava Gates u blogu.

‘Elegantna obrana: Izvanredna nova znanost o imunološkom sustavu: priča u četiri života’ (Matt Ritchel; An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives’)

- Knjigu je napisao novinar koji je osvojio Pulitzerovu nagradu - Matt Richtel. 'Elegantna obrana' knjiga je o ljudskom imunološkom sustavu. Napisana je i objavljena prije pandemije koronavirusa, ali pruža dobar kontekst za razumijevanje pandemije - kaže Gates.

Richtel priča o imunološkom sustavu kroz 'priče o četiri stvarna čovjeka čiji zdravstveni izazovi ilustriraju značajke i greške imunološkog sustava - piše Gates.

"Najpotresnija od njih je priča o Richtelovom doživotnom prijatelju Jasonu Greensteinu, putničkom trgovcu kojem je dijagnosticiran Hodgkinov limfom", kaže. Gates ističe da je to ista bolest koja je 2018. godine ubila njegovog prijatelja suosnivača Microsofta, Paula Allena.

Osim što opisuje priče o nepravilnostima imunološkog sustava, Richtel također objašnjava kako funkcioniraju određeni tretmani.

- U priči o raku svog prijatelja Jasona Greensteina, Richtel opisuje učinkovite nove tretmane koji pomažu imunološkom sustavu da cilja vlastite stanice koje su promjenile funkciju - piše Gates.