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SLAŽETE LI SE?

Što imate na pozadini mobitela? Provjerite što to govori o vama

Fotografija na pozadini mobitela naizgled je nevažan detalj koji najčešće biramo zbog uspomene, estetike ili praktičnosti. Ipak, novo američko istraživanje pokazuje da dio ljudi upravo na temelju slike na tuđem zaslonu stvara zaključke o nečijoj osobnosti, interesima i životnim prioritetima
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Što imate na pozadini mobitela? Provjerite što to govori o vama
Evo kakav dojam pojedini motivi mogu ostaviti na druge. | Foto: 123RF
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Evo kakav dojam pojedini motivi mogu ostaviti na druge. | Foto: 123RF
Komentari 1

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