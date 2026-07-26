Što imate na pozadini mobitela? Provjerite što to govori o vama

Fotografija na pozadini mobitela naizgled je nevažan detalj koji najčešće biramo zbog uspomene, estetike ili praktičnosti. Ipak, novo američko istraživanje pokazuje da dio ljudi upravo na temelju slike na tuđem zaslonu stvara zaključke o nečijoj osobnosti, interesima i životnim prioritetima
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Evo kakav dojam pojedini motivi mogu ostaviti na druge.
| Foto: 123RF
Evo kakav dojam pojedini motivi mogu ostaviti na druge.
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Foto: 123RF
Evo kakav dojam pojedini motivi mogu ostaviti na druge.
| Foto: 123RF
FOTOGRAFIJA PARTNERA. Fotografija supružnika ili partnera može djelovati romantično i pokazivati koliko je osobi važna njezina veza. Ipak, za ovaj se motiv odlučilo samo sedam posto ispitanika, manje nego za fotografiju kućnog ljubimca. To ne govori ništa o kvaliteti nečijeg odnosa, nego prije o tome koliko su ljudi skloni javno ili digitalno isticati svoju vezu.
| Foto: 123RF
FOTOGRAFIJA KUĆNOG LJUBIMCA. Čak deset posto ispitanika na zaslonu drži svojeg psa, mačku ili drugog ljubimca. Takav odabir može ostaviti dojam nježne, privržene i vedre osobe kojoj životinje zauzimaju važno mjesto u životu. Često je riječ i o fotografiji koja jednostavno izaziva osmijeh svaki put kada se zaslon uključi.
| Foto: 123RF
PRIRODA I PEJZAŽI. More, planine, šume, zalasci sunca i druga prirodna prostranstva odabralo je 11 posto ispitanika. Ovakve pozadine mogu upućivati na ljubav prema putovanjima, boravku na otvorenom i mirnijem načinu života. Ujedno su vizualno nenametljive pa ih često biraju i osobe koje samo žele pregledan zaslon bez previše detalja.
| Foto: 123RF
FOTOGRAFIJA S PUTOVANJA. Pogled s planinskog vrha, ulica omiljenog grada ili plaža s posljednjeg odmora može predstavljati posebno životno iskustvo. Takva pozadina drugima može sugerirati pustolovnost, znatiželju i želju za istraživanjem svijeta. No često je prije svega riječ o uspomeni na razdoblje u kojem se osoba osjećala sretno i opušteno.
| Foto: 123RF
SLIKA KOJA ČUVA OSOBNU USPOMENU. Jedanaest posto ispitanika koristi fotografiju povezanu s važnom osobnom uspomenom. Drugima možda nije jasno zašto je određeni prizor poseban, ali vlasniku može predstavljati važan datum, dragu osobu ili trenutak koji ne želi zaboraviti. Takav odabir može ostaviti dojam sentimentalne osobe koja snažno cijeni iskustva i uspomene.
| Foto: 123RF
FOTOGRAFIJA DJECE I OBITELJI. Obiteljske fotografije najčešći su izbor ispitanika. Na pozadini ih drži 19 posto ljudi obuhvaćenih istraživanjem. Takva slika može ostaviti dojam brižne i obiteljski usmjerene osobe kojoj su bliski odnosi među najvećim životnim prioritetima. Ponekad je odabir mnogo jednostavniji – riječ je o dragoj fotografiji koju osoba želi vidjeti svaki put kada uzme mobitel u ruke.
| Foto: 123RF
VLASTITA FOTOGRAFIJA. Selfie ili profesionalni portret na pozadini nekima može djelovati kao znak samopouzdanja, dok bi ga drugi mogli protumačiti kao pretjeranu usmjerenost na vlastiti izgled. Stvarni razlog može biti sasvim praktičan – osoba možda voli fotografiju, podsjeća je na važan događaj ili joj služi kao motivacija. Upravo ovaj primjer pokazuje koliko se dojmovi mogu razlikovati od stvarnosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ZAJEDNIČKA FOTOGRAFIJA S PRIJATELJIMA. Grupna fotografija može sugerirati društvenost i snažnu povezanost s prijateljima. Ljudi koji biraju takve pozadine često žele sačuvati uspomenu na koncert, putovanje, proslavu ili drugi zajednički trenutak. Drugima mogu djelovati otvoreno i zabavno, iako se osobnost ne može procijeniti samo prema jednoj fotografiji.
| Foto: 123RF
OMILJENI PJEVAČ, GLUMAC ILI SPORTAŠ. Slika poznate osobe može vrlo jasno pokazati čiji rad netko prati i što ga zanima. Takva pozadina može biti znak divljenja, inspiracije ili pripadnosti određenoj zajednici obožavatelja. Mlađim korisnicima posebno može služiti kao način izražavanja identiteta i povezivanja s osobama sličnih interesa.
| Foto: 123RF
NOGOMETNI KLUB ILI REPREZENTACIJA. Grb kluba, omiljeni igrač ili fotografija reprezentacije jasno pokazuju sportske interese. Takva pozadina može odavati strastvenog navijača kojem sport nije samo zabava, nego važan dio identiteta. U Hrvatskoj se na zaslonima često mogu vidjeti i motivi povezani s reprezentacijom i nacionalnim simbolima.
| Foto: 123RF
MORE, DUBROVNIK ILI PLITVIČKA JEZERA. Iako nema posebnog istraživanja o pozadinama hrvatskih korisnika, na domaćim zaslonima česti su prizori Jadrana, Plitvičkih jezera, Dubrovnika i drugih prepoznatljivih lokacija. Takav izbor može biti izraz ljubavi prema domovini, lokalnog ponosa ili jednostavno želje da se na zaslonu nalazi lijep i umirujući krajolik.
| Foto: 123RF
NACIONALNI SIMBOLI. Zastava, grb ili drugi nacionalni motivi najčešće jasno izražavaju osjećaj pripadnosti i ponosa. Drugima mogu ostaviti dojam tradicionalne, domoljubne ili snažno vrijednosno usmjerene osobe. Ipak, motiv može biti povezan i s trenutačnim sportskim natjecanjem, državnim praznikom ili drugim važnim događajem.
| Foto: 123RF
MOTIVACIJSKA PORUKA. Rečenice poput „Ne odustaj“, „Vjeruj procesu“ ili „Sve će biti dobro“ često služe kao svakodnevni podsjetnik. Takva pozadina može sugerirati ambicioznost, potrebu za ohrabrenjem ili prolazak kroz zahtjevno životno razdoblje. Ne mora nužno biti namijenjena drugima, nego prvenstveno vlasniku uređaja.
| Foto: 123RF
MINIMALISTIČKA JEDNOBOJNA POZADINA. Jednostavna crna, bijela ili neutralna pozadina može upućivati na ljubav prema urednosti i minimalizmu. Takvi korisnici često ne žele da fotografija ometa pregled ikona i obavijesti. Drugi bi ih mogli doživjeti kao ozbiljne ili povučene, iako je vjerojatnije da samo cijene funkcionalan i čist izgled zaslona.
| Foto: 123RF
POTPUNO CRNA POZADINA. Crna pozadina može izgledati tajanstveno i elegantno, ali mnogi je biraju iz praktičnih razloga. Manje odvlači pažnju, olakšava čitanje sadržaja i na nekim vrstama zaslona može pomoći u smanjenju potrošnje baterije. Stoga ne mora govoriti ništa posebno o raspoloženju ili osobnosti vlasnika.
| Foto: 123RF
LIKOVI IZ FILMOVA, SERIJA I VIDEOIGARA. Omiljeni izmišljeni lik može pokazati nečiji smisao za humor, nostalgiju ili pripadnost određenom fandomu. Takva pozadina često služi kao lak način započinjanja razgovora s ljudima koji prepoznaju isti film, seriju ili igru.
| Foto: 123RF
APSTRAKTNI UZORCI I DIGITALNA UMJETNOST. Neobične boje, ilustracije i apstraktni oblici mogu pokazivati sklonost kreativnosti i estetici. Takve pozadine često biraju osobe koje žele vizualno zanimljiv zaslon, ali na njemu ne žele imati privatne fotografije. Motiv može biti i jednostavno usklađen s bojom kućišta, maskice ili ikona.
| Foto: 123RF
DJEČJI CRTEŽ. Crtež djeteta na pozadini može ostaviti posebno topao dojam. Najčešće pokazuje da vlasnik cijeni osobnu vrijednost rada više od njegove estetske savršenosti. Može biti i uspomena na određenu razvojnu fazu djeteta koju roditelj ili član obitelji želi sačuvati.
| Foto: 123RF
VJERSKI MOTIV ILI CITAT. Simbol, svetac, molitva ili duhovna poruka može pokazivati koliko je vjera važna u svakodnevnom životu vlasnika. Takva pozadina često ima osobnu i umirujuću funkciju te može služiti kao podsjetnik na vrijednosti, nadu ili osjećaj zaštite.
| Foto: 123RF
TVORNIČKI ZADANA POZADINA. Upravo ovaj izbor izazvao je najviše različitih reakcija. Dvanaest posto onih koji prosuđuju tuđe pozadine smatra da tvornička slika pokazuje nedostatak kreativnosti ili zainteresiranosti. S druge strane, 32 posto ispitanika vidi je kao znak praktičnosti i minimalizma, dok četvrtina smatra da takva osoba mobitel doživljava samo kao alat. Još 22 posto vjeruje da tvornička pozadina ne znači baš ništa.
| Foto: 123RF
POZADINA KOJA SE NIKAD NE MIJENJA. Fotografija koja godinama ostaje ista može biti znak snažne emocionalne povezanosti s određenom uspomenom. No može jednostavno pokazivati da vlasniku izgled zaslona nije važan ili da se ne želi baviti čestim mijenjanjem postavki. Ono što će jedni protumačiti kao sentimentalnost, drugi će vidjeti kao praktičnost.
| Foto: 123RF
POZADINA KOJA SE STALNO MIJENJA. Osobe koje često mijenjaju sliku možda vole novosti, prilagođavaju zaslon godišnjem dobu ili trenutačnom raspoloženju. Mobitel im može biti svojevrsni modni dodatak koji redovito usklađuju s interesima, putovanjima i događajima. No ni to nije pouzdan dokaz spontanog ili promjenjivog karaktera.
| Foto: 123RF
ZAKLJUČANI ZASLON BEZ PRIVATNIH FOTOGRAFIJA. Neki korisnici izbjegavaju obiteljske i osobne fotografije zbog privatnosti. Budući da se zaključani zaslon lako može vidjeti u javnosti, neutralna slika ne znači da osobi nedostaju bliski odnosi ili lijepe uspomene. Možda samo ne želi da nepoznati ljudi vide članove njezine obitelji.
| Foto: 123RF
POZADINA IPAK NIJE TEST OSOBNOSTI. Iako ljudi na temelju nje mogu stvarati brze zaključke, jedna fotografija ne može pouzdano otkriti nečiji karakter, emocionalno stanje ili životne vrijednosti. Ona može ponuditi malu naznaku interesa ili prioriteta, ali često je samo slika koju je vlasnik odabrao jer mu se u tom trenutku svidjela.
| Foto: 123RF