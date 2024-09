Što je 6-6-6 trend u 'dejtanju' i zašto je toliko problematičan?

Trend ili pravilo pri odlasku na spojeve 6-6-6 (i ne, nema nikakve veze sa Sotonom) je počelo kružiti internetom te se mnoge djevojke slažu da je to princip po kojem treba tražiti budućeg partnera. Zapravo, ne zadovoljiti se ni sa čim "manjim" od toga.

Koje je pravilo spojeva 6-6-6?

To je pravilo 'dejtanja' u kojem čovjek s kojim izlazite mora biti sve od navedenog:

Preko 180 cm visok

Zarađuje iznos od 6 znamenki

Ima pločice iliti 'six-pack'

To je samo fantazija o spojevima – kao što će većina emocionalno inteligentnih odraslih biti svjesna. Ljubav je mnogo kompliciranija od tri specifična, stroga kriterija.

Na Redditu su izbile rasprave, a jedan je napisao:

- To je definicija površnosti, zar ne? Vanjske ili materijalne osobine osobe kao uvjet - glasi komentar.

S druge strane, ove vrste glupih preferencija nisu ništa novo. Uzmimo zastarjelu raspravu 'plavuša ili brineta'.

Visina, prihod i tjelesna građa maleni su podskup od stotina osobina koje čine širu sliku o tome tko ste vi i koga se jedna žena nada upoznati. Stoga, definitivno su ovo kriteriji samo površnim osobama, ali isto tako muškarcima potvrda da to što misle da je njihov manjak, poput visine, je zapravo odraz njihove nesigurnosti. Ženu će inspirirati druge kvalitete. I to da, ako su s pravom osobom, to ništa neće biti važno.