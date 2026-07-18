Što je impetigo? Zarazna infekcija kože širi se Jadranom, a najčešće pogađa djecu

Iako promjene na koži mogu izgledati zabrinjavajuće, riječ je o infekciji koja se uz pravodobno liječenje u većini slučajeva uspješno izliječi bez trajnih posljedica.

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Što je impetigo?

Impetigo je površinska bakterijska infekcija kože koju najčešće uzrokuju bakterije 'Staphylococcus aureus' (zlatni stafilokok) i 'Streptococcus pyogenes' (beta-hemolitički streptokok skupine A). Infekcija zahvaća površinske slojeve kože i izrazito je zarazna, pa se lako prenosi među članovima obitelji, djecom u vrtićima i školama te tijekom bliskog kontakta.

Najčešće se javlja tijekom toplijih mjeseci jer toplina, vlaga, znojenje i češći boravak u skupinama pogoduju razmnožavanju bakterija i njihovom širenju. Male ogrebotine, ubodi komaraca, oguljena koljena ili kožne bolesti poput atopijskog dermatitisa dodatno povećavaju rizik od razvoja infekcije.

Foto: Pixsell/Dino Stanin/Canva/Dreamsteam

Kako prepoznati impetigo?

Bolest obično počinje sitnim crvenim mrljama ili mjehurićima koji brzo pucaju te stvaraju karakteristične žućkasto-smeđe ili "medene" kraste po kojima je impetigo lako prepoznatljiv.

Promjene se najčešće pojavljuju:

oko nosa i usta

na obrazima

na rukama i nogama

na dijelovima kože koji su prethodno bili ozlijeđeni ili izgrebani.

Koža može svrbjeti, peći ili biti blago bolna, a češanjem se bakterije lako prenose na druga mjesta na tijelu ili na druge osobe.

Zašto su djeca najčešće pogođena?

Impetigo je najčešći kod djece između druge i pete godine života. Razlog nije samo nezreo imunološki sustav, već i činjenica da mališani često dolaze u bliski kontakt tijekom igre, dijele igračke, ručnike ili pribor te se teže suzdržavaju od češanja promjena na koži.

Posebno su izložena djeca koja imaju atopijski dermatitis, ekcem ili druge promjene koje narušavaju zaštitnu barijeru kože.

Foto: 123RF

Kako se prenosi?

Infekcija se prenosi izravnim kontaktom s promjenama na koži zaražene osobe, ali i preko kontaminiranih predmeta poput ručnika, odjeće, posteljine ili igračaka.

Zbog toga se impetigo može brzo proširiti unutar obitelji ili dječjih kolektiva ako se ne prepozna na vrijeme i ne započne liječenje.

Kako se liječi?

Liječenje ovisi o proširenosti promjena. Kod blažih oblika najčešće je dovoljna lokalna terapija antibiotskim mastima ili kremama uz redovito čišćenje kože i uklanjanje krasta prema uputama liječnika. Ako su promjene brojne, zahvaćaju veće površine kože ili se infekcija širi, liječnik može propisati antibiotike koji se uzimaju na usta. Terapija u pravilu traje sedam do deset dana, a većina djece potpuno ozdravi bez komplikacija.



Pedijatrica pulmologinja iz Poliklinike Pediatri Split, doc. dr. sc. Jasna Petrić Duvnjak, upozorava da je impetigo površinska bakterijska infekcija kože koja se prepoznaje po karakterističnim "medenim" krastama. U videu ispod savjetuje da se prije nanošenja terapije krasta pažljivo ukloni gazom, potom zahvaćeno područje očisti antiseptikom koji ne izaziva peckanje, a nakon toga nanese antibiotska mast prema preporuci liječnika.

Kada dijete može natrag u vrtić ili školu?

Budući da je impetigo vrlo zarazan, dijete bi trebalo ostati kod kuće dok više nije zarazno. Nakon početka odgovarajuće antibiotske terapije zaraznost se značajno smanjuje, najčešće nakon 24 do 48 sati, no povratak u kolektiv treba uskladiti s preporukom liječnika i kada su promjene na koži pod kontrolom.

Smije li dijete s impetigom u more?

U akutnoj fazi bolesti stručnjaci ne preporučuju kupanje u moru. Slana voda može nadražiti otvorene promjene na koži, a postoji i veći rizik od širenja infekcije na druge dijelove tijela. Nakon što terapija djeluje, kraste otpadnu i koža počne zacjeljivati, dijete se može vratiti kupanju uz zaštitu kože od pretjeranog izlaganja suncu.

Foto: 123RF

Može li se spriječiti?

Iako nije uvijek moguće spriječiti nastanak impetiga, rizik se može znatno smanjiti održavanjem dobre higijene, redovitim pranjem ruku, prekrivanjem ogrebotina i posjekotina te izbjegavanjem dijeljenja ručnika, odjeće i drugih osobnih predmeta. Važno je i poticati djecu da ne diraju ni ne češu promjene na koži kako bi se spriječilo daljnje širenje bakterija.



