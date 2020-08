Što je 'neravnoteža moći' u odnosu? Jedan partner je uvijek 'glavni' i ima kontrolu nad svim

Iako ideja borbe za vlast ukazuje na nešto negativno, nisu sve borbe za vlast destruktivne. Borba za pozitivnu moć je ona koja u konačnici rezultira rastom odnosa

<p>Moć se može definirati kao sposobnost usmjeravanja ili utjecaja na ponašanje drugih na određeni način. Moć nije ograničena na dominaciju i pokornost. Umjesto toga, snaga u odnosima podrazumijeva sposobnost svake osobe u odnosu da utječe na drugu i usmjerava odnos, a to je vrlo složen element.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Posjedovanje moći mijenja ljudsku psihu, obično na načine kojih nismo svjesni.</p><p>Kad kontroliramo ili posjedujemo moć osjećamo se dobro. To je zbog porasta dopamina koji dolazi iz osjećaja osnaženosti, a on je automatski i nije nešto što možemo kontrolirati.</p><p>Posjedovanje moći čini ljude vjerojatnijima da se ponašaju poput sociopata, stavljajući ljudski nagon za nagradu iznad intimnosti i povezanosti koju imamo s našim partnerima. Zbog toga se neravnoteže moći u odnosima neprestano mijenjaju.</p><h2>Kako negativna borba za vlast može naštetiti vašem odnosu i vašem mentalnom zdravlju?</h2><p>Postoje tri vrste dinamike odnosa koje mogu proizići iz negativnih ravnoteža moći unutar odnosa: zahtjevnost/ povlačenje, udaljen/onaj koji ne odustaje, proganja i strah/sram.</p><p>Dinamika zahtjeva i povlačenje, a događa se kada je jedan partner 'tražitelj' koji traži promjene, raspravu i u stalnom je traženju rješenja pitanja unutar odnosa - dok se drugi partner povlači, želeći izbjeći probleme.</p><p>Takva dinamika odnosa moćan je prediktor nezadovoljstva u braku i razvodu.</p><p>Dinamika progonitelja i onog koji odustaje objašnjava se kao takva: jedna osoba (poznata kao progonitelj) pokušava postići i održati određeni stupanj intimnosti sa svojim partnerom (udaljenim).</p><p>U toj nezdravoj dinamici, što progonitelj želi biti bliže, drugi partner, odnosno 'lovina' se sve više udaljava od takvog odnosa. Smatra se da je to vrlo slično prethodnoj dinamici, međutim, u ovoj dinamici više je riječ o tome da se povrati bliskost i dublja povezanost nego moć.</p><p>Onaj partner koji se udaljava pomišlja da je problem u vezi 'potreba' njihovog partnera, a progonitelj osjeća da je njihov partner hladan i potencijalno čak i namjerno destruktivan uskraćujući privrženost.</p><p>Dinamika straha i srama često je 'nesvjesni' krivac za probleme u vezi, jer bi strah i nesigurnost jednog partnera istjerali sramotu i izbjegavanje kod drugog - i obrnuto.</p><p>Na ranjivost straha i sramote utječe mnoštvo različitih varijabli (poput razine hormona i traumatičnih iskustava), zbog čega se iz ove dinamike može biti posebno teško izvući.</p><h2>Postoji li tako nešto kao pozitivna borba za vlast?</h2><p>Iako ideje borbe za vlast ili neravnoteže ukazuju na nešto negativno, nisu sve borbe za vlast destruktivne. Dok se u početnim fazama ljubavi možete osjećati kao da ste pronašli svoju 'drugu polovicu', odnosi se sastoje od dvoje jedinstvenih ljudi koji imaju različita mišljenja, uvjerenja i stajališta.</p><p>Prirodno će doći do neravnoteže u vašem odnosu, međutim - postoje neke vrste borbe za vlast koje omogućuju rast unutar odnosa i potiču dublje razumijevanje i poštivanje.</p><p>Borba za pozitivnu moć je ona koja u konačnici rezultira rastom odnosa. Iako je borba još uvijek borba, na kraju ćete postići razumijevanje koje granice možete prijeći, a koje ne, i koliko svaki partner može postići kompromis.</p><p><strong>Ovaj skup tvrdnji pomoći će vam da utvrdite postoji li negativna neravnoteža snage u vašoj vezi</strong></p><p>Tvrdnje navedene u ovom popisu ciljaju na važne aspekte moći unutar romantičnih odnosa i mogu pomoći i vama i partneru da procijenite imate li negativnu ili pozitivnu neravnotežu moći.</p><p>Imam veću kontrolu nad odlučivanjem nego moj partner u našoj vezi.<br/> Kad donosimo odluke u našem odnosu, ja imam posljednju riječ.<br/> Imam više utjecaja nego moj partner na odluke u našoj vezi.<br/> Moj partner obično prihvaća ono što želim kada donosimo odluke.<br/> Moj partner je sklon popuštanju kad se ne slažemo oko odluka.<br/> Moj partner ima više za reći nego ja kad donosimo odluke.<br/> Moj partner ima veću kontrolu nad odlučivanjem nego ja u našoj vezi.<br/> Kad donosimo odluke u našem odnosu, moj partner dobiva posljednju riječ.<br/> Obično prihvaćam ono što moj partner želi kad donosimo odluke.<br/> Sklona sam prepuštanju preferencijama svog partnera kada se ne slažemo oko odluka.<br/> Kad moj partner i ja donosimo odluke u našem odnosu, sklon sam strukturiranju i vođenju rasprave.<br/> Ja pronalazim probleme u našoj vezi češće nego moj partner.<br/> Mogu učiniti da moj partner dođe do onoga što želim prilikom donošenja odluka bez da on / ona primijeti što radim.</p><p>Balans snage u vašoj vezi fascinantna je i izuzetno važna stvar koju trebate imati na umu, jer može igrati ključnu ulogu u pozitivnom (ili negativnom) smjeru vašeg romantičnog zajedničkog života.</p><p>Dostizanje ravnoteže moći može se objasniti kao 'zajednička moć', pri čemu oba partnera preuzimaju odgovornost za sebe i zdravlje odnosa. U toj idealnoj ravnoteži snaga, ideje i odluke dijele se zajednički, a gledišta se uvažavaju i vrednuju. Postoji otvorena linija komunikacije i tamo gdje se pojavljuju problemi, postoji prostor za ranjivost i suosjećanje.</p><h2>Ključni elementi koji stvaraju zdravu ravnotežu snaga u odnosu su:</h2><p>Pažnja: kada oba partnera osjećaju da su njihove emocionalne potrebe zadovoljene<br/> Utjecaj: kada oba partnera imaju sposobnost bavljenja i emocionalnog utjecaja na drugog.<br/> Kada svaki partner održava pozitivnu vrijednost sebe i u stanju je biti svoja osoba, unutar i izvan veze.<br/> Ranjivost: svaki je partner spreman priznati krivnju, slabost ili nesigurnost u sebi.</p><p>Jedan od ključeva uspješne dugoročne veze je dosljedno preispitivanje ravnoteže snaga. U zdravim odnosima struktura moći će se neizbježno pomaknuti i mijenjat će se kako se obje osobe mijenjaju, a vi trebate zajedno rješavati sve nove životne izazove, piše <a href="https://bigthink.com/sex-relationships/power-in-relationships?rebelltitem=6#rebelltitem6" target="_blank">Big Think.</a></p>